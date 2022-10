Die USA werden Millionen an Finanzmitteln für Gezeiten- und Flussströmungssysteme bereitstellen

Das US-Energieministerium sagte, dass 35 Millionen Dollar an Finanzmitteln zur Verfügung gestellt würden, „um Gezeiten- und Flussstrom-Energiesysteme voranzutreiben“, im Rahmen von Plänen, von denen es hofft, dass sie einem Sektor, dessen derzeitiger Fußabdruck winzig ist, einen Schub in den Arm geben werden.

In einer Erklärung vom Dienstag, in der der Schritt skizziert wurde, sagte das DOE, dass die Finanzierungsmöglichkeit – die 2023 veröffentlicht werden soll – die „größte Investition in Gezeiten- und Flussstromenergietechnologien in den Vereinigten Staaten“ darstelle.

Eine Absichtserklärung bezüglich der Finanzierungsmöglichkeit wurde online gestellt. Das DOE sagte, es habe vorgeschlagen, „einen Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsstandort für Gezeiten- oder Flussströmungen zu entwickeln und die Demonstration von mindestens einem Gezeitenenergiesystem im Wasser zu unterstützen“.

Alejandro Moreno, amtierender stellvertretender Sekretär für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, sagte, Ozeane und Flüsse seien „eine riesige potenzielle Quelle erneuerbarer Energie“. Das DOE sagte, die Finanzierung würde aus dem überparteilichen Infrastrukturgesetz kommen.