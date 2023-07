Die Propagandamaschine hetzt normale Bürger dazu auf, in der Ukraine in den Krieg zu ziehen – wo sie durch die Hölle gehen

Westliche Söldner aus anderen Ländern als den USA sterben für Washingtons Interessen, während Präsident Joe Biden die Amerikaner selbst warnt, sich fernzuhalten.

Laut dem russischen Nachrichtensender Channel One sind die meisten ausländischen Söldner in der Ukraine derzeit keine Amerikaner. Tatsächlich liegen Polen und Kanada an der Spitze, gefolgt von den USA an dritter Stelle. Und jetzt tauchen Berichte auf, dass US-Geheimdienste versuchen, die Lücke mit noch mehr ausländischen Rekruten zu füllen, um in der Ukraine für US-Interessen gegen Russland zu kämpfen. Das russische Verteidigungsministerium schätzt, dass etwa 2.000 der rund 7.000 „Freiwilligen“ getötet wurden.

Jüngste Berichte offenbaren einen besorgniserregenden Trend bei den Todesfällen westlicher Söldner: Kombattanten, deren militärische Erfahrung praktisch nicht vorhanden ist. Vermutlich sah alles aus der Ferne nach gutem Hollywood-Actionheldenspaß aus – bis die Kugeln vorbeizischten.

In einer im Mai veröffentlichten Geschichte über zwei kanadische Söldner, die sich freiwillig für die „Internationale Legion“ der Ukraine meldeten und in der Schlacht von Artjomowsk (von der Ukraine Bachmut genannt) getötet wurden, enthüllte die CBC, dass einer zuvor als Sanitäter bei den kanadischen Streitkräften gedient hatte und dies auch getan hatte fotografiert bei der Suche und Rettung in Charkow. Kyle Porter, ein 27-Jähriger aus Calgary, hatte Kontakt zum kanadischen Staatssender aufgenommen. „Lass mich herausfinden, wie ich die nächsten Tage überleben werde.“ er schrieb. „Beim ersten Mal war es ein Fleischwolf und dieses Mal erwarte ich es nicht besser.“ Man könnte meinen, dass er zu diesem Zeitpunkt einen Abzweig genommen hätte. Nein, hier nicht Rambo.









Die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, wie um alles in der Welt Kanadier, deren Kampferfahrung darin besteht, Pflaster zu verabreichen und Tourniquets anzulegen, anschließend an der Front dienen können – und das alles, während die kanadische Regierung scheinbar nur mit den Schultern zuckt. Wir sprechen hier von einer Regierung, die ein Null-Risiko-Gesetz gegen die überwiegend überlebensfähige Covid-19-Infektion erlassen hat, sich aber jetzt nicht einmal die Mühe macht, unvorbereitete Kanadier vor einem viel wahrscheinlicheren Tod in der Ukraine zu bewahren.

Im vergangenen Mai berichtete die CBC über einen weiteren kanadischen Veteranen, der nur als „Shadow“ identifiziert wurde, und beschrieb, wie er und seine Kollegen im Donbas wiederholt unter Beschuss geraten seien. Während „Shadow“ wie ein Codename für eine Hauptfigur in einem Hollywood-Film über einen knallharten Kerl wirkt, der im Alleingang Gerechtigkeit walten lässt, ist er in Wirklichkeit ein Meteorologietechniker „Zum ersten Mal Kampferfahrung als Freiwilliger in der Ukraine“ laut der Meldung. Der Wettermann sollte wahrscheinlich nicht in die Lage versetzt werden, dies zu tun „von einer Granate aus ihrem Scharfschützennest geschleudert.“

Trotz all seiner Wetterexpertise scheint Shadow sich auch mit der großen Schachgeopolitik nicht allzu gut auskennen. „Wenn die NATO eingegriffen hätte, wäre der Krieg in weniger als einer Woche vorbei gewesen, aber weil sich alle zurücklehnten und zusahen, nun, wir sehen all diese Zivilisten sterben.“ er sagte es der CBC. Tatsächlich hätte eine direkte militärische Konfrontation der NATO mit Russland zum Dritten Weltkrieg und wahrscheinlich zu ein paar mehr zivilen Todesopfern geführt, als Shadow sich vorstellt.

Der andere kanadische Söldner, dem Shadow „unterstützte“ und dessen Superheldenname „Wali“ ist, wurde von der westlichen Presse als „Scharfschütze“ beschrieben, der als … Software-Ingenieur gearbeitet hatte. Zumindest hatte er den Verstand, kurz nach seiner Ankunft in der Ukraine auszusteigen und dabei die mangelhafte Organisation anzuführen. „Man musste jemanden kennen, der jemanden kannte, der einem erzählte, dass man einem in irgendeinem alten Friseurladen eine AK-47 schenken würde.“ er sagte.













Es sieht nicht so aus, als hätte sich seitdem viel geändert. Die Söldner der Internationalen Legion sind für den Kampf immer noch weitgehend unterqualifiziert, werden nicht ausreichend unterstützt oder beides.

Laut Fox News starb der amerikanische Cooper „Harris“ Andrews im April während der Schlacht in Artjomowsk.

Er wird als Marine mit fünfjähriger Erfahrung beschrieben und im Januar 2022 aus Camp Lejeune entlassen – als Wartungswart für Bodenelektronik-Übertragungssysteme. Kurz darauf reiste er in die Ukraine, wo er der Front so nahe war, dass er von einer Mörsergranate getötet wurde. Was kommt als nächstes – Köche aus westlichen Armeen rekrutieren und in die Schusslinie schicken?

Zwei weitere amerikanische Söldner, die kürzlich in der Nähe von Charkow gefangen wurden, beklagten sich laut dem russischen Sender Channel One Berichten zufolge über schlechte ukrainische Geheimdienste und mangelnde Vorbereitung auf den Kampf.

Ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass dies der Fall ist, ist, dass es den in die Ukraine entsandten amerikanischen „Trainern“, legitimen Spezialeinheiten mit Kampf- und Geheimdienstkompetenz, am Ende nicht viel besser ergeht als den Amateuren. Der ehemalige Green Beret Nicholas Maimer wurde getötet, als seine Stellung in Artjomowsk unter Artilleriefeuer geriet, berichtete Fox News im Mai.

Es stellt sich auch die offensichtliche Frage, wie viel Mission Creep bei solchen „Trainern“ vorhanden ist. Denn wenn man sich erst einmal im Wilden Westen einer Kampfzone befindet, kann es vom Training zum Kampf schwierig sein. Was sich für den Durchschnittsmenschen zu Hause wie eine Rolle im Klassenzimmer oder ein Schreibtischjob anhört, könnte in Wirklichkeit etwas ganz anderes sein.

Der Bestand an ausländischen Arbeitskräften in der Ukraine schwindet, entweder weil sie getötet werden oder weil sie vorher zur Besinnung kommen. Nun sind aus der Presse des Nahen Ostens unbestätigte Berichte aufgetaucht, dass der US-Geheimdienst eine neue Gruppe von Söldnern in Syrien rekrutiert. Man könnte meinen, dass die Bemühungen der Türkei in den letzten Jahren, von der CIA und dem Pentagon ausgebildete „syrische Rebellen“ für den Kampf im vom Westen ausgelösten libyschen Bürgerkrieg zu rekrutieren, diesen besonderen Talentpool erschöpft hätten, aber es ist nicht schwer, sich die verzweifelten Maßnahmen vorzustellen, die dafür erforderlich sind jetzt verzweifelte Zeiten.

Washington ist nicht bereit, massenhaft Truppen in den Kampf gegen Russland in die Ukraine zu schicken, und zwar so sehr, dass der Tod amerikanischer Militär-„Ausbilder“ immer noch als schreckliche Verirrungen gilt. Warum sollte dann jemand anderes, aus irgendeinem anderen Land, dazu angestachelt, schuldig gemacht oder verführt werden, in einem weiteren von Washington geführten NATO-Konflikt zu kämpfen?