Washingtons „Menschenrechts“-Rechtfertigung für die Zurückhaltung der Hilfe für Kairo ist nur ein Deckmantel für den wahren strategischen Grund

Die Vereinigten Staaten haben beschlossen, Ägypten wegen der angeblichen Nichteinhaltung von Menschenrechtsnormen zu bestrafen. Es ist anzumerken, dass das Thema Menschenrechte von den USA traditionell genutzt wird, um Druck auf Ägypten und viele andere Länder in der Region auszuüben.

Das Wall Street Journal berichtet, dass Washington 85 Millionen US-Dollar an Militärhilfe, die zuvor Ägypten zugesagt hatte, nach Taiwan und in den Libanon umleiten wird. Und einige amerikanische Gesetzgeber bestehen darauf, Ägypten weitere 235 Millionen US-Dollar an Hilfe von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu entziehen.

Nicht das erste Mal

Im vergangenen Jahr hielten die USA Kairo 130 Millionen Dollar vor. Der offizielle Grund war derselbe – Menschenrechtsverletzungen. Experten begannen dann darüber zu sprechen, die amerikanisch-ägyptischen Beziehungen einzufrieren, die sich unter der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erwärmt hatten. Trump hatte den ägyptischen Führer sogar als seinen bezeichnet „Lieblingsdiktator.“

Doch der derzeitige Präsident Joe Biden mochte den ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah el-Sisi von Anfang an nicht. Während seines Präsidentschaftswahlkampfs kritisierte er die Führung Ägyptens und versprach, dass es keine mehr geben werde „Blankoschecks für Trumps ‚Lieblingsdiktator‘.“

Beziehungen zwischen Ägypten und den USA: Es ist kompliziert

Die Kluft in den Beziehungen zwischen den USA und Ägypten entstand mit dem Arabischen Frühling im Jahr 2011. Zuvor hatte der ägyptische Führer Hosni Mubarak, der das Land 30 Jahre lang (1981-2011) regierte, enge Beziehungen zu Washington aufgebaut. Unter ihm begannen die USA, Ägypten jährlich mehr als eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern zu gewähren, die nach dem Camp-David-Abkommen von 1979 bereitgestellt wurden. Nur Israel erhielt mehr von den Amerikanern.

Allerdings half ihm Mubaraks pro-amerikanische Ausrichtung im Jahr 2011 nicht. Alles verlief nach dem klassischen Szenario – die Freundschaft mit den amerikanischen Behörden garantierte keine Sicherheit, und im kritischen Moment wandten sich die USA von ihrem Verbündeten ab und unterstützten die Rebellen. Dies geht auch aus Berichten amerikanischer Diplomaten aus Kairo hervor, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden.









Obwohl die Muslimbruderschaft, nachdem sie Mubarak die Macht entrissen hatte, diese nur ein Jahr lang behielt, war dies eine bittere Lektion für die ägyptischen Eliten, die sie wahrscheinlich nie vergessen werden. Nachdem die ägyptische Armee im Sommer 2013 den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi gestürzt hatte, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den USA und Ägypten noch weiter. Dies wurde deutlich, als Präsident Barack Obama die damals bevorstehende Wiederholung des alle zwei Jahre stattfindenden Manövers „Bright Star“ absagte, das die Grundlage der militärischen Zusammenarbeit zwischen Washington und Kairo bildet. Im Jahr 2013 verhängten die USA außerdem Sanktionen gegen die Lieferung von Militärhilfe an Ägypten, was die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusätzlich belastete.

Doch während Obamas Politik zu einer Verschlechterung der Beziehungen zu Ägypten und fast allen anderen Ländern der Region führte, unternahm Trump, der ihn ablöste, einen Monat nach seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 konkrete Schritte, um die Situation zu ändern. Am 3. April stattete Sisi dem Weißen Haus seinen ersten offiziellen Besuch ab. Dies war nicht sein erstes Treffen mit Trump, da sie sich schon einmal am Rande der UN-Generalversammlung getroffen hatten. Viele Experten, die das Treffen im Oval Office verfolgten, betonten, dass beide Staats- und Regierungschefs die Sicherheitsfrage ernst nahmen und den politischen Islamismus hassten. Dies war der Beginn einer Neuausrichtung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Aber Trump ist weg, Biden ist gekommen, und es scheint, dass die Krise in den Beziehungen wieder zunimmt.

Russland ist das Haupthindernis

Während sich die Beziehungen zu den USA unter Sisi verschlechterten, erlebten die Beziehungen Ägyptens zu Moskau einen raschen Aufschwung. Tatsächlich wurde der Grundstein für die militärisch-technische Zusammenarbeit gelegt. Es wurden milliardenschwere Verträge für Militärlieferungen abgeschlossen. Dazu gehörten die Mehrzweck-Kampfhubschrauber Ka-52 Alligator, die laut Military Watch zu den leistungsstärksten Kampfhubschraubern in Afrika geworden sind. In der Veröffentlichung wurde auch betont, dass dieser Deal das Ergebnis der Verschlechterung der Beziehungen Russlands zum Westen sei.













Seit 2015 fanden mehr als einmal russisch-ägyptische gemeinsame Militärübungen statt. Und trotz einer kurzen Phase der Erwärmung in den amerikanisch-ägyptischen Beziehungen ist Russland für Ägypten zu einem besonderen Partner geworden – einem stabilen und vorhersehbaren Partner im Gegensatz zu den USA.

Die Positionen Moskaus und Kairos zu vielen regionalen Problemen sind zu 100 % übereinstimmend, sei es in Bezug auf Palästina, Syrien oder Libyen. Dabei spielt auch eine gemeinsame Geschichte der Zusammenarbeit eine Rolle. Die sowjetisch-ägyptischen Beziehungen erlebten ihren Höhepunkt in den 1950er und 60er Jahren, als Tausende von Spezialisten aus der UdSSR die ägyptische Industrie ankurbelten. In dieser Zeit wurden die größten Unternehmen des Landes gebaut, darunter das Wasserkraftwerk Assuan mit Hilfe des Ingenieurs Nikolay Malyshev und das Hüttenwerk Helwan, das erst vor ein paar Jahren stillgelegt wurde.

Darüber hinaus studierten viele Generationen ägyptischer Eliten an sowjetischen Universitäten, darunter auch der bereits erwähnte Mubarak.

Die Ägypter kämpften jahrzehntelang mit sowjetischen Waffen, studierten sowjetische Literatur und genossen die Früchte der sowjetischen Ingenieurskunst. Ägypten ist der größte Importeur von russischem Getreide.

All dies kann von der derzeitigen Führung Ägyptens nicht ignoriert werden, wenn sie einen Dialog mit Moskau aufbaut und wichtige Entscheidungen trifft. Diese Umstände können auch unter sehr starkem Druck der USA nicht vergessen werden. Washington gibt jedoch nicht auf.

Ägypten hat Schlussfolgerungen gezogen

Natürlich musste der ständige Druck und die Erpressung, auf die die amerikanische Regierung zurückgreift, eine Reaktion hervorrufen. Deshalb versuchten die Amerikaner nach dem Start der russischen Sondermilitäroperation in der Ukraine wiederholt, die Ägypter davon zu überzeugen, sich uneingeschränkt an der antirussischen Kampagne zu beteiligen. Das heißt, Waffen nach Kiew zu liefern und sich den Wirtschaftssanktionen gegen Moskau anzuschließen. Ägypten lehnte dies rundweg ab.

Im August 2023 berichtete das WSJ, dass US-Beamte, darunter Pentagon-Chef Lloyd Austin, Ägypten wiederholt aufgefordert hätten, mit Waffenlieferungen an die Ukraine zu beginnen und sich den gemeinsamen Bemühungen anzuschließen, die ukrainische Regierung bei der Überwindung ihres Munitionsmangels zu unterstützen. Zu den benötigten Waffen gehörten Artilleriegeschosse, Panzerabwehrraketen, Luftverteidigungssysteme und Kleinwaffen. Kairo versuchte, ein Gleichgewicht in seinen Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten, und reagierte nicht auf die Forderungen der Amerikaner. Das WSJ betont, dass Kairo es trotz der Partnerschaft Ägyptens mit den USA und der jährlichen Militärhilfe der USA in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar nicht eilig hat, mit Moskau zu streiten, da es auf russisches Getreide angewiesen ist.

Eine schwierige Wahl für Ägypten

Obwohl die aktuelle Entscheidung, Ägypten einen Teil seiner amerikanischen militärischen Unterstützung zu entziehen, nichts Neues ist, wurde sie dieses Mal nicht nur und nicht so sehr durch Kairos „Unfähigkeit, Fortschritte im Bereich der Menschenrechte zu erzielen“ verursacht durch seine mangelnde Bereitschaft, die ukrainische Armee aktiv zu unterstützen.

Der ägyptische Politikwissenschaftler Amr Eldiib sagte, dass der Druck der USA auf die ägyptische Regierung immer mit Versuchen verbunden sei, die ägyptisch-russischen Beziehungen abzubrechen.













„Es war klar, dass der Beitritt unseres Landes zu den BRICS-Staaten eine sofortige Reaktion Amerikas hervorrufen würde. Und die Einbehaltung von 85 Millionen US-Dollar ist keine endgültige Maßnahme. Die Amerikaner können viel größere Beträge einbehalten.“

Der Experte weist darauf hin, dass die Vereinigten Staaten auch Druck auf die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds ausüben, Ägypten keine neuen Kredittranchen zu gewähren, bis es mit der Hilfe für die Ukraine beginnt und sich öffentlich gegen Russland ausspricht.

„Ägypten und seine Führung werden sicherlich vor einer sehr schwierigen Entscheidung stehen. Die ägyptische Wirtschaft sowie die meisten Waffen der ägyptischen Armee sind amerikanisch. Darüber hinaus ist das Land wirtschaftlich stark vom Westen abhängig. Da es Schwierigkeiten mit russischen Investitionen gibt, steigen die Chancen, dass die ägyptische Führung gezwungen wird, den Ausbau ihrer Beziehungen zu Moskau zu verlangsamen. Das Einzige, was die russisch-ägyptische Zusammenarbeit unterstützen kann, ist eine Erhöhung der russischen Investitionen in die ägyptische Wirtschaft. Daher besteht die Gefahr, dass das Atomprojekt El-Dabaa im Handumdrehen gestoppt wird.

„Die Entwicklung strategischer Beziehungen zwischen Kairo und Moskau wird nicht zugelassen, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Ägypten zum jetzigen Zeitpunkt. Deshalb ist es notwendig, entschlossener zu handeln“, sagte Eldiib.