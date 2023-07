US-Finanzministerin Janet Yellen trifft am Donnerstag in China ein und macht dort weiter, wo US-Außenminister Anthony Blinken vor einigen Wochen aufgehört hat, um die sich verschlechternden Beziehungen zwischen den Ländern zu stabilisieren.

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – beider Besuche kündigte China diese Woche an, es werde es chinesischen Unternehmen erschweren, Gallium und Germanium zu exportieren, zwei Rohstoffe, die zur Herstellung von Mikrochips und anderen Schlüsseltechnologien verwendet werden. Laut einem Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2023 entfallen 94 % des weltweiten Galliumangebots und 83 % des Germaniums auf China.

Der Schritt ist eine Vergeltung: Im Oktober führten die USA Exportkontrollen ein, die darauf abzielen, Chinas Zugang zu bestimmten Halbleitern für moderne Computer oder zugehöriger Produktionsausrüstung einzuschränken. Analysten sagten, der Schritt der USA stelle eine erhebliche Hürde für Chinas technologische Ambitionen dar. Der Zugang zu fortschrittlichen Halbleitern ist der Schlüssel zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten.

Der globale Halbleitermarkt wird von wenigen Unternehmen dominiert, wobei die Hauptakteure in Taiwan, den Niederlanden und den USA ansässig sind. In den letzten Jahren hat China verzweifelte Versuche unternommen, seine heimische Industrie zu stützen. Im Mai forderte die chinesische Regierung außerdem Betreiber wichtiger Infrastruktur auf, den Kauf von Produkten des US-amerikanischen Chipherstellers Micron Technology einzustellen.

China hat Betreibern wichtiger Infrastruktur verboten, Produkte des US-Chipherstellers Micron zu verwenden Bild: La Nacion/Zuma Wire/IMAGO

Mit den neuesten Beschränkungen feuert China Warnschüsse ab

Doch die jüngste chinesische Vergeltungsmaßnahme, die von Unternehmen verlangt, vor dem Export zusätzliche Lizenzen einzuholen, sei eher eine Warnung als ein Angriff, sagen Analysten.

„Dieser Schritt wird angesichts des angestrebten Umfangs nur begrenzte Auswirkungen auf das globale Angebot haben“, schrieben die Analysten der Eurasia Group, Anna Ashton, Xiaomeng Lu und Scott Young, in einer Notiz.

„Es ist ein Schuss vor den Bug, der Länder wie die Vereinigten Staaten, Japan und die Niederlande daran erinnern soll, dass China Vergeltungsmöglichkeiten hat, und sie dadurch davon abhalten soll, den chinesischen Zugang zu High-End-Chips und -Werkzeugen weiter einzuschränken.“

Die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten sind auf einem historischen Tiefpunkt, da die USA und andere westliche Länder ihre heimischen Unternehmen ermutigen, sich von der Abhängigkeit von China zu lösen. Die Coronavirus-Pandemie und der Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die Schwachstellen global integrierter Lieferketten offengelegt.

Yellens Besuch in China folgt auf den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken, der im Mai 2023 in Peking eintraf Bild: Li Xueren/Xinhua/IMAGO

Die Erholung der chinesischen Pandemie verlangsamt sich

Aber Peking sträubt sich gegen diese Strategie, die es als einen konzertierten Versuch sieht, sein Wirtschaftswachstum zu bremsen und seine Position als globale Supermacht zu schwächen.

Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen dürften China noch empfindlicher gegenüber wahrgenommenen Bedrohungen machen. Das Land erholt sich immer noch von den Folgen seiner strengen Pandemiepolitik, die erst im Dezember aufgehoben wurde. Während das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr 4,5 % erreichte, liegt es immer noch unter dem Ziel der Kommunistischen Partei von knapp 5 %. Die Mai-Zahlen zeigten, dass sich die Verbraucher- und Exportnachfrage in China verlangsamte.

Hohe Inflation und steigende Zinssätze auf der ganzen Welt haben auch die globale Nachfrage beeinträchtigt, was sich negativ auf die chinesische Fertigung auswirkte. Als zweitgrößte Volkswirtschaft nach den USA könnte eine Abschwächung in China auch zu einer Belastung für das globale Wirtschaftswachstum werden, das nach Angaben des IWF bereits im Jahr 2023 mit einer Abschwächung rechnen soll. Die Rolle Chinas in diesem Wirtschaftsnetz wird Yellen bei ihrem Besuch sicherlich beschäftigen.

West mildert seine Worte zu China

In den letzten Monaten haben die USA und die EU die Rhetorik rund um ihre Handelspolitik mit China abgeschwächt. Während die politischen Entscheidungsträger früher davon sprachen, ihre Volkswirtschaften von China zu „abkoppeln“, was gewisse Anklänge an eine Scheidung hat, sprechen sie heute lieber von „Risikoabbau“.

Nach Angaben des US-Außenministeriums bedeutet De-Risking, Geschäftsbeziehungen zu beenden oder einzuschränken, um Risiken gänzlich zu vermeiden, anstatt zu versuchen, sie zu bewältigen. Ein Beispiel könnten die jüngsten Schritte der USA, der EU und anderer Länder sein, den Zugriff auf die als Sicherheitsrisiko angesehene chinesische Social-Media-App TikTok auf Regierungsgeräten zu verbieten. Die USA haben mit einem landesweiten Verbot der beliebten App geliebäugelt, eine Idee, die auch Peking verärgert hat.

Wird Vietnam China als Fabrik der Welt ablösen? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Auf dem New Champions-Treffen des Weltwirtschaftsforums Ende Juni in Tianjin, China, bekräftigten chinesische Beamte ihre Haltung, dass Risikominderung und Entkopplung grundsätzlich dieselben Konzepte seien und dass Unternehmensführer die Freiheit haben sollten, Risiken nach eigenem Ermessen zu bewerten und zu verwalten. China pflegt traditionell bessere Beziehungen zu ausländischen Wirtschaftsführern als zu Politikern und scheint sich auf diese Beziehungen zu stützen, in der Hoffnung, dadurch einen gewissen eigenen Einfluss ausüben zu können.

„Wenn wir den Unternehmen erlauben würden, das Ruder zu übernehmen, würde das bedeuten, dass die Lieferketten ohne große staatliche Eingriffe funktionieren würden“, sagte Zhou Xiaoming, Forscher am Think Tank Center for China and Globalization, gegenüber Bloomberg News.

Mit Yellens Besuch und einem kürzlichen Besuch von US-Außenminister Antony Blinken scheinen die USA zu versuchen, die Temperatur zu senken. Doch die neuen Exportbeschränkungen aus China im Vorfeld des Besuchs des US-Finanzministers deuten darauf hin, dass Peking nicht so leicht zu überzeugen sein wird.

Herausgegeben von: Ashutosh Pandey