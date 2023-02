Die USA versprechen schnelle Hilfe für die Türkei und Syrien nach dem tödlichen Erdbeben

Das tödliche Erdbeben der Stärke 7,8 stürzte laut Berichten von The Associated Press am frühen Montagmorgen Ortszeit Hunderte von Wohngebäuden in der Türkei und in Syrien ein. Stunden später ereignete sich nur 60 Meilen entfernt in der Nähe der türkischen Stadt Sanliurfa ein Nachbeben der Stärke 7,5. Es wird erwartet, dass die Zahl der Todesopfer steigen wird, da Rettungskräfte in beiden Ländern weiterhin durch die Trümmer graben.

Die Reaktion der USA „ist bereits im Gange“, sagte Außenminister Antony Blinken am Montag. „Wir sind entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um den von diesen Erdbeben Betroffenen in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten zu helfen.“

Am späten Sonntagabend sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, das Weiße Haus sei „zutiefst besorgt“ über die ersten Berichte über die durch das Beben verursachten Verwüstungen und fügte hinzu, dass die USA „bereit seien, der Region jede und jede erforderliche Hilfe zu leisten“.

„Präsident Biden hat USAID und andere Partner der Bundesregierung angewiesen, die US-Reaktionsmöglichkeiten zu prüfen, um den am stärksten Betroffenen zu helfen“, sagte Sullivan in einer Erklärung. „Wir werden die Situation in Abstimmung mit der Regierung von Turkiye weiterhin genau beobachten.“

Das Erdbeben war bis nach Kairo zu spüren und traf laut The Associated Press einen Landstrich, der sich von Aleppo in Syrien bis Diyarbakir in der Türkei erstreckte.

Der Minderheitsführer des Hauses, Hakeem Jeffries, versprach, mit dem Weißen Haus zusammenzuarbeiten, um Hilfe in die Region zu bringen.

„Die Hausdemokraten werden mit Präsident Biden und der Regierung zusammenarbeiten, um die Unterstützung und Hilfe von USAID bereitzustellen, wenn eine vollständige Reaktion bewertet wird, und ich werde mit meinen Kollegen auf allen Regierungsebenen zusammenarbeiten, um in dieser Zeit des dringenden Bedarfs zusätzliche Hilfe bereitzustellen. Meine Gebete sind mit allen von diesem enormen und tragischen Verlust von Menschenleben betroffen “, sagte Jeffries in einer Erklärung am Montag.