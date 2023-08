CNN

Laut einem US-Beamten haben sich die USA verpflichtet, den Transfer von F-16-Kampfflugzeugen für die Ukraine zu genehmigen, sobald die Ausbildung abgeschlossen ist.

Der Plan besteht darin, sicherzustellen, dass die Ukraine über den Kampfjet verfügt, nach dem sie lange gesucht hat, sobald ihre Piloten die Ausbildung auf der F-16 abgeschlossen haben.

Dänemark und die Niederlande haben bei der Vorbereitung eines Programms zur Ausbildung ukrainischer Piloten im amerikanischen Jet die Führung übernommen, doch die USA arbeiten immer noch mit anderen Ländern zusammen, um herauszufinden, wer der ukrainischen Luftwaffe F-16-Flugzeuge liefern darf.

Nach Angaben des US-Beamten und eines Regierungsbeamten genehmigten die USA am Freitag den Transfer von F-16-Lehrmaterialien von Dänemark in die Ukraine.

Die Übertragung werde es dem dänischen Verteidigungsministerium ermöglichen, „seine Bemühungen, Trainingsprogramme für Piloten und Wartungspersonal aufrechtzuerhalten“, voranzutreiben, sagte der Verwaltungsbeamte. Die Genehmigung umfasst Schulungsmodule, Dokumentation und Schulungsmaterialien für den Unterricht, die Informationen über sensible US-Technologie enthalten, sagte der Beamte.

Die Genehmigung des Dritttransferantrags aus Dänemark war einer der entscheidenden Schritte, bevor ukrainische Kampfpiloten mit der Ausbildung zum Fliegen der Jets der vierten Generation beginnen konnten, die Kiew seit Monaten beantragt hatte. Dänemark sagte, ukrainische Piloten würden noch in diesem Monat mit der Ausbildung auf F-16-Jets beginnen, als Teil einer Koalition aus elf Ländern, die an dem Ausbildungsprogramm beteiligt sein werden.

Als Zeichen der anhaltenden Unterstützung der USA für das Programm sandte Außenminister Antony Blinken Briefe an seine Amtskollegen in Dänemark und den Niederlanden, in denen er ihnen versicherte, dass der Transfer der Jets die „volle Unterstützung“ der Biden-Regierung genießen und zu gegebener Zeit schnell umgesetzt werden würde Die Ausbildung auf dem fortgeschrittenen Flugzeug ist abgeschlossen.

„Ich versichere Ihnen, dass wir die Genehmigung der erforderlichen Dritttransferanträge rechtzeitig beschleunigen werden, um die Bereitstellung nach Abschluss der Schulung zu ermöglichen, einschließlich der erforderlichen Benachrichtigung an unseren Kongress“, schrieb Blinken in den Briefen.

Reuters berichtete zunächst über die Zustimmung der USA zum Transfer der Jets.

In einem einseitigen Schulungskonzept des dänischen Verteidigungsministeriums wurde ein sechsmonatiger Plan zur Vorbereitung von Piloten und Bodenpersonal auf die Bedienung des Kampfjets dargelegt.

Die USA haben jedoch noch keinen formellen Trainingsplan erhalten, um ukrainische Piloten mit dem Kampfflugzeug der vierten Generation vertraut zu machen und vorzubereiten. Obwohl eine Reihe anderer Länder die F-16 fliegen, müssen die USA der Übertragung von Schulungsmaterialien, Simulatoren und Handbüchern für den Jet zustimmen, da es sich um ein amerikanisches Flugzeug mit sensibler Technologie handelt.

„Wir wollen sie so schnell wie möglich dorthin bringen“, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, am Donnerstag gegenüber Jake Tapper von CNN. „Das andere, was man hier einbauen muss, ist das Trainingsstück. Sie müssen sicherstellen, dass Sie genügend Piloten haben, dass sie über die richtigen Englischkenntnisse verfügen, und sie dann in die Ausbildung einbeziehen.“

„Wir glauben, dass die Ausbildung hier relativ bald beginnen kann“, fügte Kirby hinzu.

Dennoch teilte die Ukraine am Mittwoch mit, dass sie mit der Lieferung von F-16-Flugzeugen erst irgendwann im nächsten Jahr rechnet.

„Es ist bereits klar, dass wir die Ukraine in diesem Herbst und Winter nicht mit F-16 verteidigen können“, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, am Mittwoch bei einem Auftritt im ukrainischen Staatsfernsehen.

Am Freitag sagte der Kommandeur der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika, dass die ukrainischen Piloten, die das Fliegen der F-16-Kampfflugzeuge erlernen werden, in Großbritannien Sprachunterricht erhalten, da alle Materialien und Instrumente im Jet selbst vorhanden seien Englisch, bevor sie mit dem Fliegen von Trainingsflugzeugen beginnen.

„Sie werden noch ein bisschen mehr auf (Propellerflugzeugen) trainiert und dann nach Frankreich fliegen und eine Weile im Alpha-Jet fliegen“, sagte General James Hecker im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Reportern die Defense Writers Group. Der Alpha-Jet, der von den Franzosen als fortgeschrittener Jet-Trainer eingesetzt wurde.

„Das alles wird Zeit brauchen, und das wird wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahres passieren, also wird es eine Weile dauern, bis das passiert“, sagte Hecker. „Deshalb wird es mindestens bis nächstes Jahr dauern, bis man F-16 in der Ukraine sieht.“

Hecker sagte, die ukrainischen Piloten, die am F-16-Trainingsprogramm teilnehmen, seien jüngere Piloten, die „kaum Stunden haben“ und derzeit nicht am Krieg teilnehmen.