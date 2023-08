MELBOURNE, Australien (AP) – Die Vereinigten Staaten haben ihr bestes Spiel bei dieser Frauen-Weltmeisterschaft gespielt und es war nicht gut genug, um das Ausscheiden der zweifachen amtierenden Meisterin im Achtelfinale zu verhindern.

Der Versuch der Amerikaner, einen beispiellosen dritten Titel in Folge zu gewinnen, endete am Sonntag im Elfmeterschießen. Für die USA, viermaliger Weltmeister, ist es das früheste Ausscheiden in der Turniergeschichte.

Megan Rapinoe, Sophia Smith und Kelley O’Hara scheiterten mit Schüssen vom Elfmeterpunkt, bevor Lina Hurtig verwandelte und das Elfmeterschießen mit 5:4 sicherte, als Schweden die Vereinigten Staaten nach einem torlosen Unentschieden in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung aus der Weltmeisterschaft warf.

Die Amerikaner kontrollierten die Schießerei bis zu den drei Fehlschüssen.

„Ich meine, das ist wie ein kranker Witz. Für mich persönlich ist das wie eine düstere Komödie, dass ich einen Elfmeter verschossen habe“, sagte Rapinoe und blinzelte mit den Tränen. „Das ist der Ausgleich zur schönen Seite des Spiels. Ich denke, es kann grausam sein.“

US-Torhüterin Alyssa Naeher argumentierte erfolglos, sie habe Hurtigs Versuch pariert, doch der VAR entschied über die Linie. Im Stadion spielte Abbas „Dancing Queen“, während die Schweden feierten und die US-Spieler schluchzten.

„Wir haben die Weltmeisterschaft nur um einen Millimeter verloren. Das ist hart“, sagte Naher, die ihren eigenen Strafstoß erfolgreich verwandelte. „Ich bin stolz auf den Kampf des Teams. Wir wussten, dass wir in der Gruppenphase nicht unser Bestes gegeben hatten, und wir wollten eine vollständige Mannschaftsleistung abliefern, und die Mannschaft kam heraus und spielte großartig.“

Sie lobte die schwedische Torhüterin Zecira Musovic, die mit elf Paraden den USA den Einzug ins Viertelfinale verwehrte. Das bisher schlechteste Ergebnis des Amerikaners war dreimal der dritte Platz gewesen.

„Wir haben nichts ins Netz geschossen“, schluchzte Julie Ertz nach der Niederlage. „Die Strafen waren hart. Es ist einfach emotional, weil es wahrscheinlich mein letztes Spiel überhaupt ist. Es ist einfach hart. Es ist offensichtlich scheiße. Strafen sind das Schlimmste.“

Aufgrund des lustlosen Spiels der Amerikaner in drei Gruppenphasenspielen war die Niederlage einigermaßen zu erwarten. Doch ihr bestes Spiel dieser Weltmeisterschaft spielten sie gegen Schweden, nur um es im Elfmeterschießen zu entscheiden.

„Ich bin stolz auf die Frauen auf dem Feld“, sagte US-Trainer Vlatko Andonovski. „Ich weiß, dass wir für unsere Spielweise und für verschiedene Momente in der Gruppenphase kritisiert wurden. Ich denke, wir sind heute herausgekommen und haben den Mut, die Belastbarkeit und den Kampf gezeigt. Der Mut zeigte, dass wir alles getan haben, um das Spiel zu gewinnen. Und leider kann Fußball manchmal grausam sein.“

Es war das vierte Mal, dass die Amerikaner bei der Weltmeisterschaft in die Verlängerung gingen. Alle drei vorherigen Spiele endeten im Elfmeterschießen, darunter auch das Finale 2011, das Japan gewann. Die USA siegten 2011 im Viertelfinale gegen Brasilien im Elfmeterschießen und 1999 im Rose Bowl-Finale gegen China.

Schweden warf die USA bei den Olympischen Spielen 2016 im Viertelfinale im Elfmeterschießen aus.

Schweden erreicht das Viertelfinale und trifft auf Japan, das am Samstagabend Norwegen mit 3:1 besiegte.

Schweden hat noch nie ein großes globales Turnier gewonnen, weder die Weltmeisterschaft noch die Olympischen Spiele. Am nächsten kam das Team mit dem zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft 2003. Bei den Ausgaben 1999, 2011 und 2019 belegten sie den dritten Platz und gewannen bei den letzten beiden Olympischen Spielen Silbermedaillen.

Das Ergebnis beendete die internationale Karriere von Rapinoe, der Gewinnerin des Goldenen Schuhs des Turniers 2019, die nach der Weltmeisterschaft in den Ruhestand geht. Sie hatte bei ihrer Endrunde eine kleinere Rolle übernommen und war im ersten und dritten Gruppenspiel der USA als Ersatzspielerin dabei.

Gegen Schweden kam sie in die Verlängerung, und in ihrem letzten Spiel und nur wenigen Einsatzminuten schaffte sie es nicht, einen in die Tiefe gespielten Ball zu kontrollieren, scheiterte an einem Abpraller, traf mit einem Eckball die Seite des Netzes und verschoss dann den Elfmeter hätte die Vereinigten Staaten an den Rand des Sieges gebracht.

„Einfach am Boden zerstört. „Es fühlt sich an wie ein böser Traum“, sagte Kapitän Alex Morgan. „Das Team hat heute Abend alles gegeben. Ich habe das Gefühl, dass wir dominiert haben, aber das spielt keine Rolle. Wir gehen nach Hause und erleben die Höhen und Tiefen des Fußballsports. Also, ja, es fühlt sich nicht großartig an.“

Die Amerikaner kämpften sich durch das Gruppenspiel und erzielten in drei Spielen nur vier Tore. Am vergangenen Dienstag schieden sie beinahe gegen den Neuzugang Portugal aus, schafften aber ein 0:0-Unentschieden und rutschten damit zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft auf den zweiten Platz ihrer Gruppe zurück.

Die Amerikaner sahen gegen Schweden weitaus besser aus, dominierten den Ballbesitz und übertrafen die Schweden in der ersten Halbzeit mit 5:1. Lindsey Horans Kopfball in der ersten Halbzeit traf die Latte und in der zweiten Halbzeit parierte Torhüter Musovic, der in der regulären Spielzeit sechs Paraden parierte.

Schweden gewann alle drei Gruppenspiele, darunter einen 5:0-Sieg gegen Italien im letzten Gruppenspiel. Trainer Peter Gerhardsson nahm für das Spiel neun Aufstellungsänderungen vor und gönnte seinen Stammspielern im Hinblick auf das Spiel gegen die USA eine Ruhepause.

„Sie werden auf jeden Fall zurückkommen, sie haben so viel Qualität in ihrer Mannschaft“, sagte der schwedische Mittelfeldspieler Kosovare Asllani über das US-Team. „Diese Niederlage wird sie nicht stürzen. Ich erwarte, dass sie für die nächste Weltmeisterschaft bereit sind.“

Vom Eröffnungspfiff an herrschte Spannung.

Naheher schlug den Ball bei einem frühen Eckstoß der Schweden aus dem überfüllten Tor weg. Drei Tore der Schweden gegen Italien fielen nach Standardsituationen.

Trinity Rodmans Distanzschuss in der 18. Minute wurde von Musovic leicht abgefangen, der in der 27. Minute eine weitere Chance von Rodman parierte.

Horans Kopfball nach einer Ecke von Andi Sullivan in der 34. Minute traf die Latte und ging über das Tor hinaus. Horan war in der 53. Minute am Tor, doch Musovic schoss am Tor vorbei. Horan kauerte frustriert auf dem Feld, während die schwedische Torhüterin von ihren Teamkolleginnen umringt wurde.

„Ich hatte vor dem Spiel ein wirklich gutes Gefühl“, sagte Musovic. „Ich bin wieder einmal sehr stolz auf die Mädchen. Viele Leute da draußen dachten nicht, dass (Sieg) möglich sei.“

Anne M. Peterson, The Associated Press



















































