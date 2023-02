Die USA unterstützen die Blockade Russlands und Weißrusslands von den Olympischen Spielen 2024, während der Krieg in der Ukraine tobt

Sollte das Internationale Olympische Komitee russischen und belarussischen Athleten die Teilnahme erlauben, sollte die Verwendung offizieller russischer oder belarussischer Flaggen, Embleme oder Hymnen verboten werden, sagte Jean-Pierre während ihrer Pressekonferenz am Donnerstag.

In den letzten Wochen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Internationale Olympische Komitee aufgefordert, den Athleten beider Länder die Teilnahme an den Sommerspielen 2024 in Paris zu verbieten. Aber letzte Woche veröffentlichte das IOC eine Erklärung, in der es heißt: „Kein Athlet sollte nur wegen seines Passes am Wettbewerb gehindert werden“ und vorgeschlagen, dass Teilnehmer aus Russland und Weißrussland als „neutrale Athleten“ antreten könnten.