Die USA töten zwei IS-Beamte bei einem Hubschrauberangriff in Ostsyrien, sagt das US-Zentralkommando

Die USA haben zwei IS-Beamte bei einem Hubschrauberangriff am frühen Sonntagmorgen in Ostsyrien getötet, teilte das US-Zentralkommando in einer Erklärung mit.

Die Razzia war eine einseitige US-Operation mit „umfassender Planung“, sagte CENTCOM, und die erste Einschätzung war, dass keine Zivilisten getötet oder verletzt wurden.

Einer der getöteten Beamten war „Anas“, ein regionaler ISIS-Führer, der an der Planung von Operationen in Ostsyrien beteiligt war.

„Der Tod dieser ISIS-Beamten wird die Fähigkeit der Terrororganisation beeinträchtigen, weitere Pläne zu schmieden und destabilisierende Angriffe im Nahen Osten durchzuführen“, sagte der Sprecher des Zentralkommandos, Oberst Joe Buccino.

Die USA bestanden darauf, dass sie sich der Kampagne zur Bekämpfung von ISIS „in Partnerschaft mit lokalen Streitkräften“ verschrieben hätten, auch wenn die jüngsten türkischen Operationen in Nordsyrien gegen kurdische Streitkräfte US-Personal in Gefahr gebracht und gedroht haben, die Situation in Syrien zu destabilisieren.

Vor zwei Wochen begrüßten die USA die Nachricht vom Tod des ISIS-Führers Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurayshi. Er wurde nicht bei einer US-Operation getötet, im Gegensatz zum früheren Führer Hajji Abdullah, der im Februar bei einem US-Überfall getötet wurde.