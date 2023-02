Die USA stürzen einen chinesischen Spionageballon vor der Küste von Carolina ab

„Sie entschieden, dass der beste Zeitpunkt dafür war, wenn es über Wasser ging“, sagte Biden.

„Am Mittwoch hat Präsident Biden seine Genehmigung erteilt, den Überwachungsballon abzubauen, sobald die Mission ohne unangemessenes Risiko für das Leben der Amerikaner unter dem Weg des Ballons durchgeführt werden kann“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung. „Nach sorgfältiger Analyse stellten US-Militärkommandanten fest, dass der Abschuss des Ballons über Land aufgrund der Größe und Höhe des Ballons und seiner Überwachungsnutzlast ein unangemessenes Risiko für Menschen in einem weiten Gebiet darstellte.“

Die FAA hat am Samstag den Luftraum über drei Städten in den Carolinas eingeschränkt, nachdem Biden während eines Stopps in Syracuse, NY, versprochen hatte, „wir werden uns darum kümmern“.

Später am Samstag lächelte Biden und zeigte Reportern einen Daumen nach oben, als er gefragt wurde, ob die USA den Ballon abschießen würden, als er an Bord der Air Force One auf der Hancock Field Air National Guard Base in New York ging.

Die FAA sagte, dass die Flüge von und zu den Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach International und Charleston International am Samstagnachmittag wieder aufgenommen würden.

„Andere Lufträume wurden wieder geöffnet. Der normale Betrieb wird wieder aufgenommen“, sagte ein Sprecher.

Laut einem hochrangigen Verteidigungsbeamten begannen US-Beamte am 28. Januar damit, den Ballon über US-Territorium zu verfolgen, als er über Alaska gesehen wurde. Es trat dann am 30. Januar in den kanadischen Luftraum ein und am 31. Januar wieder in den US-Luftraum über Nord-Idaho.

Der Präsident habe am Dienstag nach Optionen gefragt, sagte der Beamte. Am Mittwoch versammelte Austin den Chef des US-Nordkommandos, General Mark Milley, den Vorsitzenden der Joint Chiefs, und andere hochrangige Führungskräfte, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Während DoD ein „Schussfenster“ hatte, um den Ballon über Montana abzubauen, hatten Militärkommandanten „einfach nicht das Gefühl, dass wir das Risiko über Land ausreichend verringern könnten“, sagte die Person.

Verteidigungsbeamte schätzten, dass Trümmer in einem Umkreis von mindestens sieben Meilen fallen könnten, sagte ein hochrangiger Militärbeamter, also wurde die Entscheidung getroffen, sich zurückzuhalten.

Auf Anweisung des Präsidenten entwickelte das Pentagon Optionen, um den Ballon „sicher über unseren Hoheitsgewässern zum Absturz zu bringen, während es seinen Weg und seine Aktivitäten zum Sammeln von Informationen genau überwacht“, sagte Austin.

Am Freitagabend wurde Biden über den Plan zum Abschuss des Ballons informiert und genehmigt, so ein hochrangiger Verwaltungsbeamter.

Am Samstag schoss ein F-22-Stealth-Kampfflugzeug der Langley Air Force Base, Virginia, eine einzelne AIM-9X-Luft-Luft-Rakete ab, die den Ballon zum Absturz brachte, sagte der hochrangige Verteidigungsbeamte. Die Mission wurde von F-15 der Barnes Air National Guard Base in Massachusetts und Tankern von mehreren Standorten unterstützt.

Dies sei „die erste verfügbare Gelegenheit, den Überwachungsballon erfolgreich auf eine Weise zum Absturz zu bringen, die keine Bedrohung für die Sicherheit der Amerikaner darstellt“, sagte der Beamte.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Personen, Zivilflugzeuge oder Seeschiffe in irgendeiner Weise geschädigt wurden.

Die USA werden nun daran arbeiten, alle Trümmer und jegliches Material von Geheimdienstwert aus dem Ballon zu bergen. Mehrere Schiffe der US-Marine und der US-Küstenwache seien in der Region, um bei der Bergungsmission zu helfen, sagte der hochrangige Militärbeamte. Die Trümmer befinden sich in nur 47 Fuß Wassertiefe, was die Bergung „eigentlich ziemlich einfach“ machen wird, sagte die Person.

Während das Pentagon daran arbeitete, den Ballon zum Absturz zu bringen, unternahmen Beamte auch Schritte, um sich vor der Fähigkeit des Ballons zu schützen, sensible Informationen zu sammeln, sagte die Person. Seine Flugbahn führte ihn über einige sensible militärische Einrichtungen.

Der Flug des Ballons sei auch für die Vereinigten Staaten von nachrichtendienstlichem Wert, stellte der Beamte fest.

„Ich kann nicht ins Detail gehen, aber wir konnten den Ballon und seine Ausrüstung studieren und genau untersuchen“, sagte die Person.

Die Mission sei eng mit der kanadischen Regierung koordiniert worden, bemerkte Austin.

Am späten Samstag bezeichnete China den Abschuss als „schweren Verstoß gegen die internationale Praxis“ und drohte mit Konsequenzen. China hat bestritten, dass es den Ballon verwendet habe, um die USA auszuspionieren, und sagte, es sei ein ziviles Luftschiff gewesen, das zur Überwachung des Wetters eingesetzt worden sei, das aufgrund eines unerwarteten Windes vom Kurs abgekommen sei.

Laut dem hochrangigen Regierungsbeamten sprachen US-Beamte nach der Operation direkt mit chinesischen Beamten. Das Außenministerium informierte auch Verbündete und Partner auf der ganzen Welt.

Die Anwesenheit des Ballons hatte die bereits angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter belastet, und ein öffentlicher Abschuss des Schiffes wird die Beziehungen wahrscheinlich nicht verbessern. Dennoch wird es Biden an der innenpolitischen Front helfen, wo er insbesondere von Republikanern aufgefordert wird, noch härter gegen Peking vorzugehen.

Während der ganzen Woche hatte der Gesetzgeber Biden aufgefordert, die potenzielle Bedrohung anzugehen, wobei Sen. Jon Tester (D-Mont.), Vorsitzender des Gremiums, das den Haushalt des Pentagon überwacht, und nannte den Ballon eine „eindeutige Bedrohung“ für die nationale Sicherheit.

Am Samstag, Sen. Tim Scott (RS.C.) sagte in einer Erklärung: „Der Ballon hätte abgeschossen werden sollen, bevor er die kontinentalen Vereinigten Staaten überquerte, nicht danach. Wir wissen immer noch nicht, welche Informationen gesammelt und wohin sie gesendet wurden. Dies war eine Pflichtverletzung Bidens, und hoffen wir, dass das amerikanische Volk keinen Preis dafür zahlt.“

Rep. Mike Rogers (R-Ala.), Vorsitzender des House Armed Services Committee, sagte: „Ich begrüße unsere Servicemitglieder für den erfolgreichen Abschluss einer Mission zur Neutralisierung eines Spionageballons, der von der Kommunistischen Partei Chinas geschickt wurde. Ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die Entscheidung der Biden-Regierung, dem Spionageballon zu erlauben, die Vereinigten Staaten zu durchqueren.“

Mittlerweile Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer lobte das Vorgehen des Präsidenten. „Ich verurteile aufs Schärfste das dreiste Eindringen von Präsident Xi in den amerikanischen Luftraum, und ich begrüße die Führung von Präsident Biden beim Abschuss des chinesischen Ballons über Wasser, um die Sicherheit aller Amerikaner zu gewährleisten. Jetzt können wir die Ausrüstung sammeln und die von der KPCh verwendete Technologie analysieren.“

Es ist nicht das erste Mal, dass ein chinesischer Spionageballon in den US-Luftraum eindringt, sagte der Pentagon-Beamte und bemerkte, dass er mindestens dreimal während der vorherigen Regierung und einmal zu Beginn dieser Regierung anmerkte – aber nie für diesen Zeitraum.

„Dies war ein Überwachungsballon der VR China“, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter. „Dieser Überwachungsballon hat absichtlich die Vereinigten Staaten und Kanada durchquert, und wir sind zuversichtlich, dass er versucht hat, sensible Militärstandorte zu überwachen. Seine Route über die Vereinigten Staaten in der Nähe vieler potenziell sensibler Orte widerspricht der Erklärung der Regierung der VR China, dass es sich um einen Wetterballon handelt.“

„Dies ist nicht der einzige Überwachungsballon der VR China, der in der westlichen Hemisphäre operiert. Ein zweiter Ballon, der beim Transit durch Mittel- und Südamerika beobachtet wurde, ist ein weiterer Überwachungsballon der VR China. Tatsächlich sind diese Ballons alle Teil einer Ballonflotte der VR China, die entwickelt wurde, um Überwachungsoperationen durchzuführen, die auch die Souveränität anderer Länder verletzt haben“, fügte der Beamte hinzu.

Die Nachricht von dem Ballon führte zu einer Diskussion unter den Leitern des Außenministeriums und der Behörden innerhalb der Regierung darüber, ob der geplante Besuch von Außenminister Antony Blinken in Peking an diesem Wochenende abgesagt werden sollte. Letztendlich wurde die Entscheidung getroffen, zu verschieben, nicht abzusagen, obwohl nicht klar ist, wann Blinken jetzt gehen wird.

Adam Cancryn, Oriana Pawlyk und Nahal Toosi haben zu diesem Bericht beigetragen.