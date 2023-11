Die USA starten die zweite Runde von Luftangriffen auf vom Iran unterstützte Gruppen, die angeblich amerikanische Truppen angegriffen haben

Das US-Militär teilte am Mittwoch mit, amerikanische Kampfflugzeuge hätten ein Waffenlager in Ostsyrien angegriffen, das laut offiziellen Angaben von vom Iran unterstützten Militanten genutzt wurde, die in den letzten drei Wochen für Dutzende Drohnen- und Raketenangriffe auf amerikanische Truppen in der Region verantwortlich waren.

Es war der zweite Streik dieser Art in den vergangenen zwei Wochen.

„Heute führten US-Streitkräfte auf Anweisung von Präsident Biden einen Selbstverteidigungsangriff auf eine Einrichtung in Ostsyrien durch, die vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und angeschlossenen Gruppen des Iran genutzt wird“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung. „Dieser Angriff wurde von zwei US-amerikanischen F-15 gegen ein Waffenlager durchgeführt. Dieser Präzisions-Selbstverteidigungsangriff ist eine Reaktion auf eine Reihe von Angriffen auf US-Personal im Irak und in Syrien durch Ableger der IRGC und der Quds Force. Der Präsident hat keinen höheren Befehl.“ Die Sicherheit des US-Personals hat Vorrang vor der Sicherheit des US-Personals, und er leitete die heutige Aktion ein, um deutlich zu machen, dass die Vereinigten Staaten sich selbst, ihr Personal und ihre Interessen verteidigen werden.

„Die Vereinigten Staaten sind voll und ganz darauf vorbereitet, weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um unser Volk und unsere Einrichtungen zu schützen. Wir drängen auf eine Eskalation. US-Personal wird weiterhin Missionen zur Bekämpfung des IS im Irak und in Syrien durchführen“, sagte er.

„Zwischen dem 17. Oktober und dem 7. November … wurden US-Streitkräfte mindestens 40 Mal angegriffen“, sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, am Dienstag.

Christof Stache/AFP über Getty Images, DATEI

Mehr als die Hälfte dieser Angriffe ereigneten sich nach dem 27. Oktober, als US-Kampfjets zwei Waffen- und Munitionsanlagen in Ostsyrien anschlugen, die nach Angaben von Beamten vom iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde und angeschlossenen Gruppen genutzt wurden.

Bisher wurden 46 US-Soldaten mit Anzeichen traumatischer Hirnverletzungen oder kleineren Wunden wie perforierten Trommelfellen, Tinnitus und umgeknickten Knöcheln identifiziert, sagte Pentagon-Pressesprecher Brigadegeneral. Das sagte General Pat Ryder am Montag gegenüber Reportern.

Die meisten Truppen seien zum Dienst zurückgekehrt, zwei seien jedoch zur weiteren Untersuchung und Pflege in US-Krankenhäuser in Landstuhl, Deutschland, gebracht worden, sagte Ryder.

In einer Erklärung nach den amerikanischen Gegenangriffen vom 26. Oktober machte Austin das iranische Regime für die Angriffe auf US-Streitkräfte verantwortlich und kündigte weitere Maßnahmen an, falls die Aggression anhalten sollte.

„Iran will seine Hand verbergen und seine Rolle bei diesen Angriffen gegen unsere Streitkräfte leugnen. Wir werden das nicht zulassen. Wenn die Angriffe iranischer Stellvertreter gegen US-Streitkräfte weitergehen, werden wir nicht zögern, weitere notwendige Maßnahmen zum Schutz unseres Volkes zu ergreifen“, sagte er sagte.

„Zu jeder guten Verteidigung gehört eine gute Offensive und die Reaktion auf die nahezu ständigen Angriffe von vom Iran unterstützten und gelenkten Gruppen in einer Weise, die weitere Angriffe abschreckt“, sagte Mick Mulroy, ehemaliger stellvertretender stellvertretender Verteidigungsminister für den Nahen Osten und den Nahen Osten ein ABC-Mitarbeiter.