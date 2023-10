Inmitten der Flut von Problemen im Nahen Osten kämpfen die USA derzeit mit einer bescheideneren unmittelbaren Herausforderung: Sie haben keinen Botschafter in Israel.

Der wichtige diplomatische Posten ist seit drei Monaten vakant, mit einem Berufsdiplomat leitet seit dem letzten US-Botschafter vorübergehend die Botschaft wieder nach Hause gezogen .

Es ist nur eines davon Dutzende der offenen Botschafterposten in den USA aufgrund der Hinhaltetaktik der Republikaner.

Jetzt haben sich die Parteien darauf geeinigt, den Prozess zu beschleunigen, um diese auffällige Lücke zu schließen, während Gewalt und geopolitisches Chaos im Nahen Osten grassieren.

Der US-Senat hielt am Mittwoch eine Anhörung ab, um die Nominierung von Jack Lew zu prüfen, wobei die Mehrheit der Demokraten auf eine Ausschusssitzung nächste Woche drängte, um den Prozess zu einer endgültigen Abstimmung zu bringen.

Die Demokraten sagten, die USA bräuchten jemanden, der mehrere Rollen erfüllt: das Botschaftspersonal leiten, Israel bei seiner Reaktion auf Morde unterstützen, humanitäre Krisen bewältigen und längerfristig auf längerfristige Friedensabkommen drängen.

„Ich kann die Dringlichkeit, einen bestätigten Botschafter vor Ort zu haben, nicht genug betonen“, sagte Ben Cardin, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, der den Prozess leitet.

Die Anhörung wurde mehrmals von Demonstranten unterbrochen, die den USA eine einseitige Nahostpolitik vorwarfen, denen das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung gleichgültig sei.

Der von Präsident Biden gewählte Botschafter in Israel, Jack Lew, sagte am Mittwoch vor dem US-Senat aus. Sein Auftritt wurde mehrmals von Demonstranten unterbrochen, die mehr US-Unterstützung für die Palästinenser forderten. (Leah Millis/Reuters)

Pro-palästinensische Demonstranten setzen Biden unter Druck

Die Zwischenrufer wurden vom Sicherheitsdienst vertrieben, nachdem sie Parolen wie „Unsere Familien sterben. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand“ und „Sie finanzieren ihn … Völkermord in Gaza“ riefen.

Es war ein Vorgeschmack auf den wachsenden Druck einiger Seiten auf die Biden-Regierung Progressive und muslimische Amerikaner. „Als palästinensischstämmige Amerikanerin und auch als jemand muslimischen Glaubens werde ich das nicht vergessen“, sagte die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib einer nahestehenden Person Protest .

Dies war an einem Tag, an dem die israelische Regierung angekündigt Auf Druck von US-Präsident Joe Biden würde es die Einfuhr von Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten aus Ägypten in den Gazastreifen ermöglichen.

Die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib sagt, dass die bedingungslose pro-israelische Haltung der Biden-Regierung ihrer Partei so schnell nicht verziehen werde. (Leah Millis/Reuters)

Der zukünftige Botschafter wiederholte eine Aussage von Biden während seiner Reise nach Israel: dass Israelis und Palästinenser nach diesem Krieg nicht zum Tagesgeschäft zurückkehren können und einen langfristigen Frieden anstreben müssen.

Beide erwähnten die palästinensische Eigenstaatlichkeit.

Bei seiner Anhörung sagte Lew, dass er bis zu den katastrophalen Ereignissen der letzten Tage davon ausgegangen sei, an Friedensinitiativen zu arbeiten.

Biden, Gesandter, erneuert die Rede von der palästinensischen Eigenstaatlichkeit

„Ich bete inständig, dass wir bald zu dieser Mission zurückkehren“, sagte Lew, ein ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses und US-Finanzminister.

„Ich bin seit langem davon überzeugt, dass der Weg zu einem langfristig stabilen Nahen Osten und einem demokratischen und jüdischen Israel eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Man muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen, wenn man diesen Weg gehen will.“

Während einer Reise nach Tel Aviv drängte Biden auf einen humanitären Korridor nach Gaza. Er sagte auch: „Wir müssen weiterhin nach Frieden streben, müssen weiterhin einen Weg verfolgen, damit sowohl Israel als auch das palästinensische Volk sicher, in Sicherheit, Würde und in Frieden leben können. Für mich bedeutet das die Zwei-Staaten-Lösung.“ (Miriam Alster/Reuters)

Er räumte ein, dass die Zeit jetzt, mitten im Krieg, offensichtlich noch nicht reif sei, da Israel anderswo in der Region von Trauer und Wut zerrissen sei.

Er fügte jedoch hinzu, dass nach dem Abklingen dieser unmittelbaren Krise einige langfristige Probleme gelöst werden müssen. Neben einer Zwei-Staaten-Lösung erwähnte er die jüngsten Bemühungen zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel.

Eines der Ziele der Angriffe der Hamas sei es gewesen, dieses Projekt zu vergiften, sagte er. Vor diesem Hintergrund seien die Verhandlungsparteien in der Pflicht, unbeirrt zu bleiben.

„Meine Ansicht ist: Man verhindert, dass eine Terrororganisation gewinnt, indem man sich nicht terrorisieren lässt“, sagte er.

„Sie laufen nicht weg. Sie bleiben bei dem, was in Ihrem nationalen Interesse liegt, und Sie arbeiten hart daran.“

Er begann die Anhörung mit einem Verweis auf seine eigene jüdische Erziehung und die Überzeugung, dass sich jüdische Menschen auf der ganzen Welt ohne Israel nicht sicher fühlen könnten.

Er sagte, er sei mit Harry Truman als Helden aufgewachsen; Er sagte, der ehemalige Präsident müsse Israel nicht anerkennen, was er 11 Minuten nach seiner Gründung im Jahr 1948 tat. gegen den Rat seiner nationalen Sicherheitsberater.

ANSEHEN | Biden diskutiert über Palästinenser-Hilfsabkommen:

Biden bespricht einen Deal, um Hilfe über Rafah Crossing zu bekommen US-Präsident Joe Biden sagte Reportern auf dem Heimweg aus Israel, dass er mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi gesprochen habe, der sich bereit erklärt habe, die notwendigen Reparaturen am Grenzübergang Rafah durchzuführen, um am Freitag eine erste Tranche der Hilfsgüter nach Gaza zu bringen.

Gespräche über ein Friedensabkommen seien derzeit deprimierend hypothetisch, sagt ein Analyst der Region.

„An diesem Punkt? Ich fürchte, das ist nicht mehr weit entfernt“, sagte Michael Lynk von der Western University in London, Ontario, ein ehemaliger Berichterstatter der Vereinten Nationen für Menschenrechte in palästinensischen Gebieten.

Ein Teil des Problems sei, sagte er, dass die USA Lippenbekenntnisse zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit abgegeben, aber jahrelang keine politische Energie dafür aufgewendet hätten.

Eine UN-Stabilisierungsmission?

Dazu gehört auch Biden. Lynk sagte, der Präsident spreche von einer Zwei-Staaten-Lösung, aber ohne Überzeugung. Lynk beklagte, dass die letzten bedeutenden israelisch-palästinensischen Friedensgespräche vor fast einem Jahrzehnt unter dem damaligen Außenminister John Kerry stattgefunden hätten.

Der wahrscheinlichste erste Schritt, sagte Lynk, wäre eine UN-Sicherheitspräsenz in den palästinensischen Gebieten, wie es im Kosovo, auf dem Balkan und in Osttimor geschehen sei.

Dies würde, so sagte er, Zeit für die Entstehung einer neuen palästinensischen Führung und für den internationalen Druck gewinnen, Israel zu Verhandlungen zu bewegen.

Als Beweis dafür, wie weit die Seiten derzeit auseinanderliegen, verwies er auf die Blockade bei einfacheren Themen in den saudisch-israelischen Normalisierungsgesprächen.

Angeblich Saudis gesucht das größte Stück des Westjordanlandes, Bereich C derzeit von Israel verwaltet und mit Siedlungen übersät, die unter palästinensische Kontrolle übergegangen sind.

Dafür bestehe bei Israel kein Interesse, sagte Lynk – geschweige denn, die palästinensischen Forderungen zu erfüllen, etwa einen zusammenhängenden Staat auf der Grundlage der Grenzen von vor 1967; ein Ende der Siedlungen; und Kontrolle über Ostjerusalem.

„Das ist ein Gräuel für das derzeitige israelische Kabinett und die derzeitige israelische Regierung“, sagte er

Lews Bestätigung für die Rolle ist wahrscheinlich; Dies könnte allein mit den Stimmen der Demokraten geschehen, da seine Partei im Senat über die Mehrheit verfügt.

Die Republikaner äußerten jedoch Skepsis gegenüber seiner Nominierung.

Mehrere beschuldigten Lew, dasselbe Komitee im Jahr 2015 in die Irre geführt zu haben, als er auf Iran bestand würde nicht zugreifen US-Mittel im Rahmen eines inzwischen scheiternden Atomabkommens.

Der frühere US-Finanzminister Jack Lew sagt, wenn er Botschafter in Israel wird, wolle er die Friedensgespräche so schnell wie möglich wieder in Gang bringen. (Leah Millis/Reuters)

Seine Abteilung hat tatsächlich versuchen und es versäumen, dem Iran bei der Umwandlung von Geldern zu helfen Omanische Bank über New York, in 5,7 Milliarden US-Dollar.

„Wir müssen (die Position) besetzen“, sagte der oberste Republikaner im Ausschuss, sein ehemaliger Vorsitzender James Risch.

„Das Problem, das ich habe, ist, dass es mit der richtigen Person besetzt werden muss. Ich habe diesbezüglich einige Probleme.“