Die USA schränken 6 chinesische Unternehmen ein, die an Luftschiffe und Ballons gebunden sind

Das US-Handelsministerium untersagt sechs chinesischen Unternehmen, die mit den Luft- und Raumfahrtprogrammen der chinesischen Armee verbunden sind, den Erwerb von US-Technologie ohne Genehmigung der Regierung.

Der Schritt erfolgt, nachdem ein chinesischer Ballon, der verdächtigt wird, eine Überwachung durchzuführen, letzte Woche über die USA geflogen ist und die politischen Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt erhöht hat.

US-Kampfflugzeuge schossen den Ballon ab, von dem amerikanische Beamte seitdem behaupteten, er sei Teil eines umfangreichen Überwachungsprogramms des chinesischen Militärs.

Die sechs Unternehmen unterstützen die „Modernisierungsbemühungen der chinesischen Regierung, insbesondere im Zusammenhang mit Luft- und Raumfahrtprogrammen, einschließlich Luftschiffen und Ballons und verwandten Materialien und Komponenten, die von der Volksbefreiungsarmee (PLA) für Geheimdienste und Aufklärung verwendet werden“, so das Büro des Handelsministeriums Das teilten Industrie und Sicherheit in einer Erklärung mit.

Die sechs Unternehmen sind: Beijing Nanjiang Aerospace Technology; 48. Forschungsinstitut der China Electronics Technology Group Corporation; Dongguan Lingkong Fernerkundungstechnologie; Eagles Men Aviation Science and Technology Group; Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology; und Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Die Aufnahme der Unternehmen in die „Entity List“ des Handelsministeriums sendet „eine klare Botschaft an Unternehmen, Regierungen und andere Interessengruppen weltweit, dass die Unternehmen auf der Liste eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen“, heißt es in der Erklärung.

„Das Handelsministerium wird nicht zögern, die Entitätsliste und unsere anderen Regulierungs- und Durchsetzungsinstrumente weiterhin zu verwenden, um die nationale Sicherheit und Souveränität der USA zu schützen“, sagte der stellvertretende Handelsminister Don Graves in der Erklärung.

„Die Entity List ist ein mächtiges Instrument, um Akteure zu identifizieren und auszuschalten, die versuchen, ihren Zugang zu globalen Märkten zu nutzen, um Schaden anzurichten und die nationale Sicherheit Amerikas zu bedrohen.“

Chinas „Einsatz von Ballons in großer Höhe verletzt unsere Souveränität und bedroht die nationale Sicherheit der USA“, sagte der Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit, Alan Estevez.

„Die heutige Aktion macht deutlich, dass Unternehmen, die versuchen, die nationale Sicherheit und Souveränität der USA zu schädigen, vom Zugang zu US-Technologien abgeschnitten werden.“

CNN hat die beteiligten Unternehmen und die chinesische Regierung um einen Kommentar gebeten.