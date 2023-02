Durch den Bau weiterer Militärstützpunkte rund um Peking könnte Washington eine Bedrohung schaffen, anstatt sie einzudämmen

Die USA haben mit den Philippinen ein Abkommen getroffen, um sich den Zugang zu vier weiteren Militärbasen zu sichern und damit eine kritische Lücke in ihrer militärischen Einkreisung Chinas zu schließen.

Wie von der BBC festgestellt, sind die Basen „ein wichtiges Stück Immobilien, das einen vorderen Platz bieten würde, um die Chinesen im Südchinesischen Meer und um Taiwan zu überwachen.“ Damit ist eine abgeschlossen „Bogen um China“ bestehend aus der US-Präsenz in Taiwan, Japan und Südkorea. Es ist ironisch, es so zu sagen, wenn man bedenkt, wie die USA und die westlichen Medien Peking immer wieder als Bedrohung in dieser Region darstellen.

Die Vereinigten Staaten verfolgen eine Strategie, China militärisch einzukreisen und einzudämmen, und sind fest entschlossen, ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch eine Reihe multilateraler und bilateraler Allianzen erheblich zu verstärken. Dazu gehörte das Abseilen auf den Philippinen, die eine entscheidende geostrategische Position am Südchinesischen Meer unmittelbar südlich von Taiwan einnehmen. Seine Position bedeutet, so sehr seine Führer es leugnen wollen, dass der Archipelstaat, einst eine Kolonie der USA, letztendlich nicht vermeiden kann, in einen Konflikt zwischen den USA und China zu geraten.

Die Geschichte wiederholt sich in vielerlei Hinsicht. Die Philippinen und andere assoziierte Territorien waren die Startrampe, auf der Amerika sich zwang, eine pazifische Macht zu werden. Im spanisch-amerikanischen Krieg zu Beginn des 19. Jahrhunderts annektierten die Vereinigten Staaten Gebiete, die einst Teil des globalen frühneuzeitlichen Reiches Spaniens waren, darunter auch die Philippinen. Amerika betrachtete diese Inseln als wichtiges Tor zu den lukrativsten und wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Die Philippinen existierten als amerikanische Kolonie, bevor sie 1946 endgültig ihre Unabhängigkeit erlangten, danach fungierten sie als militärische Plattform der USA im Kalten Krieg, ein Bollwerk des Antikommunismus in Asien.









In mancher Hinsicht hat sich die Welt verändert. Während die USA ein Verteidigungsabkommen mit Manila unterhalten, stationieren sie nicht mehr die umfassende Streitmacht, die sie einst im Land hatten. Ebenso betrachten die Philippinen China nicht mehr als kommunistischen Nullsummen-Gegner im Kalten Krieg, sondern als lebenswichtigen Handels- und Wirtschaftspartner.

Die Vereinigten Staaten genießen es jedoch, geopolitische Konflikte auszunutzen, um Länder hineinzuziehen und sie zu zwingen, Partei zu ergreifen. Beginnend mit dem Schwenk der USA nach Asien unter der Obama-Regierung haben die USA eine militärische Einkreisung Chinas betrieben, die Peking dazu veranlasst hat, mit der Militarisierung des Südchinesischen Meeres zu reagieren und jahrzehntealte Streitigkeiten zu schüren, die es wenig überraschend in Konflikt mit den Nachbarländern bringen. einschließlich der Philippinen.

Während Manilla in den letzten Jahren darauf geachtet hat, China nicht zu verärgern, ist die Führung des Landes auf Eierschalen getreten, zwischen der Suche nach engeren Beziehungen zu Peking und dem Versuch, sich in territorialen Streitigkeiten militärisch abzusichern. Der frühere philippinische Präsident Rodrigo Duterte war in seiner Außenpolitik wohl viel pro-chinesischer und pro-multipolarer. Dies rührt von der Erkenntnis her, dass die USA, obwohl sie ein historischer Partner sind, nicht alle Probleme des Landes lösen können, am wenigsten seine chronische Armut und das organisierte Verbrechen. Allerdings gab es unter dem neuen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. zumindest in militärischer Hinsicht eine gewisse Rückbesinnung auf die USA, obwohl dieser gleich zu Beginn des Jahres Peking besucht hatte.













Die Militärstrategie der Vereinigten Staaten für China zielt darauf ab, es innerhalb des geografischen Merkmals schachmatt zu setzen, das als „Die erste Inselkette“ von Asien. Diese erstreckt sich vom russischen Fernen Osten über Japan und Taiwan bis zu den Philippinen und den Inseln des Südchinesischen Meeres. Mit anderen Worten, ein US-Krieg gegen China wird gewonnen oder verloren, je nachdem, wer dieses Gebiet dominieren kann, weshalb Amerika sowohl in Bezug auf Taiwan als auch auf das Südchinesische Meer so aggressiv geworden ist. Daher wird ein verbesserter Zugang zu den Stützpunkten auf den Philippinen es ihm ermöglichen, im Notfall eine größere Luft-, Geheimdienst- und Seemacht zu projizieren, obwohl noch abzuwarten ist, ob die Philippinen selbst in diesem Szenario tatsächlich zu einem Kämpfer werden würden.

So oder so ist klar, dass die USA in den letzten Monaten ihre Bemühungen, China technologisch und militärisch einzudämmen, stark beschleunigt haben. Wie bei Russland handelt es sich dabei um ein sich ständig erweiterndes Netzwerk von Bündnissen, und diese Aktivität wird letztendlich das Kriegsrisiko erhöhen. Die Philippinen sind, wie die BBC erklärt, nicht wirklich voll dabei. Sie versuchen, einen Balanceakt zu betreiben, „das Beste aus beiden Welten“, wenn Sie so wollen, aber die USA tun alles, um sicherzustellen, dass dies nicht möglich sein wird. Während China in seinen Beziehungen zu anderen Ländern oft pragmatisch ist, geht es Washington darum, andere dazu zu zwingen, Partei zu ergreifen, indem Situationen geschaffen werden, in denen dies zu einer absoluten Notwendigkeit wird. Kann Manila noch auf dem Drahtseil bleiben? Es stehen einige spannende Jahre bevor.