SEOUL, Südkorea (AP) – Ein atomar angetriebenes US-U-Boot ist in Südkorea eingetroffen. Dies ist der zweite Einsatz eines großen US-Marinestützpunkts auf der koreanischen Halbinsel in diesem Monat, teilte das südkoreanische Militär am Montag mit und untermauerte damit die Machtdemonstration der Verbündeten im Kampf gegen nordkoreanische nukleare Bedrohungen.

Die USS Annapolis erreichte einen Hafen auf der Insel Jeju, etwa eine Woche nachdem die USS Kentucky im Festlandhafen von Busan angelegt hatte.

Die Kentucky war das erste atomar bewaffnete U-Boot der USA, das seit den 1980er Jahren nach Südkorea gelangte. Nordkorea reagierte auf seine Ankunft mit dem Testabschuss ballistischer Raketen und Marschflugkörper, um offensichtlich zu demonstrieren, dass es nukleare Angriffe gegen Südkorea durchführen könnte, und setzte US-Marineschiffe ein.

Zwischen diesen Starts äußerte der nordkoreanische Verteidigungsminister eine verschleierte Drohung, in der er darauf bestand, dass das Andocken der Kentucky in Südkorea ein Grund für den Einsatz einer Atomwaffe durch den Norden sein könnte. Nordkorea hat bereits früher eine ähnliche Rhetorik verwendet, aber die Erklärung machte deutlich, wie sehr die Beziehungen derzeit angespannt sind.

Die Annapolis, deren Hauptaufgabe die Zerstörung feindlicher Schiffe und U-Boote ist, wird von einem Atomreaktor angetrieben, ist aber mit konventionellen Waffen bewaffnet. Die Annapolis legte hauptsächlich in Jeju an, um Vorräte zu laden, aber Jang Do Young, ein Sprecher der südkoreanischen Marine, sagte, das US-amerikanische und das südkoreanische Militär diskutierten darüber, ob eine Schulung mit dem Schiff organisiert werden sollte.

Unterdessen schwieg Nordkorea öffentlich zu einem amerikanischen Soldaten, Pvt. Travis King, der letzten Dienstag die Grenze überquerte. US-Beamte äußerten ihre Besorgnis über sein Wohlergehen und sagten, Nordkorea habe ihre Bitten, grundlegende Informationen über King bereitzustellen, einschließlich des Ortes seiner Inhaftierung und seines Zustands, ignoriert.

Analysten sagen, dass Nordkorea Wochen oder sogar Monate darauf wartet, aussagekräftige Informationen über King bereitzustellen, um den Einfluss zu maximieren und den US-Bemühungen um seine Freilassung Dringlichkeit zu verleihen. Einige sagen, Nordkorea könnte versuchen, Washington Zugeständnisse abzuringen, indem es beispielsweise seine Freilassung davon abhängig macht, dass die Vereinigten Staaten ihre militärischen Aktivitäten mit Südkorea einschränken.

Die Vereinigten Staaten und Südkorea haben ihre gemeinsamen Militärübungen ausgeweitet und den regionalen Einsatz strategischer US-Mittel wie Bomber, Flugzeugträger und U-Boote verstärkt, um ihre Macht gegen Nordkorea zu demonstrieren, das seit Anfang 2022 rund 100 Raketen testweise abgefeuert hat.

Kim Tong-hyung, The Associated Press









Kulturelle En