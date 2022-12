Die USA sagen, dass die NATO das Problem Chinas „angehen“ wird, aber die Verbündeten scheinen nicht allzu eifrig zu sein – RT World News

Anders als aus Washington geäußert, wollen sich andere Nationen nicht zwischen Amerika und China entscheiden müssen

Laut einem aktuellen Bericht der Financial Times verstärken die USA den Druck, die North Atlantic Treaty Organization (NATO), einen Verteidigungsblock, der während des Kalten Krieges geschaffen wurde, um der Ausbreitung des Kommunismus entgegenzuwirken, in ein Anti-China-Bündnis umzuwandeln.

Das Papier zitiert den US-Botschafter bei der NATO mit der Aussage, dass die Verbündeten dies tun würden „Von dem, was wir Problembewertung nennen, zur Lösung des Problems übergehen.“ Natürlich heißt das „Problem“ im Lexikon des Botschafters China und „angehen“ bedeutet, den Druck auf die asiatische Supermacht zu erhöhen. Viele haben diese Worte so verstanden, dass Washington versucht, seine „Neuer Kalter Krieg“ gegen Peking; In diesem Fall wäre dies jedoch keine Nachstellung des Kalten Krieges des 20. Jahrhunderts in einer neuen Version, sondern tatsächlich eine Wiederholung des Kolonialismus des 19. Jahrhunderts, da es sich um europäische und europäisch abstammende Länder handeln würde gegen ein asiatisches Land.

Es gibt einige Anzeichen dafür, dass sich die NATO in diese Richtung bewegen könnte. Tatsächlich ist der Block der Erste „strategisches Konzept“ Dokument seit über einem Jahrzehnt, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde, nennt China erstmals überhaupt eine große Herausforderung. Gleichzeitig gab es erhebliche Gegenwehr gegen die von Washington geführte Konfrontation mit Peking, sowohl von den NATO-Staaten als auch von den NATO-Partnern in Chinas Nachbarschaft.









Beispielsweise hat die Trilaterale Kommission, eine Nichtregierungsorganisation, die die Zusammenarbeit zwischen Japan, Westeuropa und Nordamerika fördern soll, gerade ihre letzte Sitzung abgeschlossen. Zum ersten Mal wurde die Presse zu den Beratungen ihres asiatisch-pazifischen Flügels zugelassen – was erhebliche Meinungsverschiedenheiten mit der US-Politik in der Region offenbarte. Laut Nikkei Asia bestand der Konsens darin, dass „Ohne angemessene Steuerung könnte die Rivalität zwischen den USA und China die Welt in eine gefährliche Konfrontation führen.“

Die Autoren schlugen vor, dass die Tatsache, dass die Presse zu der Veranstaltung eingeladen wurde, speziell dazu diente, diese wachsende Kluft hervorzuheben. Eines der geschäftsführenden Mitglieder der Kommission, Masahisa Ikeda, wurde mit den Worten zitiert: „Die US-Politik gegenüber Asien, insbesondere gegenüber China, war engstirnig und unnachgiebig“, unter Hinweis darauf, dass die Kommission möchte, dass Washington asiatische Perspektiven zu dieser Angelegenheit hört.

An der Veranstaltung nahmen auch US-Beamte teil, die dieselben Plattitüden über Autokratie versus Demokratie äußerten, was von asiatischen Beamten zurückgewiesen wurde. Ein ehemaliger japanischer Beamter wurde mit den Worten zitiert: „Wir müssen China engagieren,“ als Antwort auf eine Rede des US-Botschafters in Japan und eines altgedienten Beamten von den Philippinen, die das sagten „Wenn zwei Elefanten bis zum Tod kämpfen, werden wir alle tot sein.“ Offensichtlich wird die US-geführte Aggression gegen Peking von hochrangigen asiatischen Beamten nicht mit großer Anerkennung aufgenommen.

Auch in Europa zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sprach kürzlich auf dem Brussels Indo-Pacific Forum. Laut ihm, „Eine große Mehrheit der europäischen Länder will nicht … sich entweder für die USA oder China entscheiden müssen. Wir wollen keine Welt, die in zwei Lager gespalten ist.“ Die EU ist kein NATO-Vertreter, aber eine beträchtliche Anzahl von EU-Mitgliedstaaten sind Teil des Verteidigungsbündnisses, was diesen Worten eine ziemliche Bedeutung verleiht.













Aber es gab auch konkrete Maßnahmen, um dieses Gefühl zu untermauern. Mit der Verabschiedung des CHIPS and Science Act von 2022 hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden Unternehmen, die Halbleiterchips nach China verkaufen, Beschränkungen auferlegt, um Chinas Hightech-Sektor zu stärken. In Washington sei zu hoffen, dass die Verbündeten einen ähnlichen Weg einschlagen würden. Aber ein großer Lieferant von Chips nach China, die Niederlande, ein NATO-Mitglied, widersetzte sich den Aufrufen von jenseits des großen Teichs, den Verkauf von Ausrüstung zu stoppen – und dies wurde von der EU durch eine feurige Rede, wiederum von Josep Borrell, unterstützt.

Wir haben kürzlich auch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gesehen, der Peking besuchte, um sich auf das Übliche zu konzentrieren. Auch der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, brach diese Woche zu einem Besuch in China auf, um den Ton in den Beziehungen seines Blocks zu Peking neu zu ordnen. Sogar Washingtons standhaftster Verbündeter, das Vereinigte Königreich, hat kürzlich seine Haltung gegenüber China gemildert. Der neue Premierminister Rishi Sunak begann mit harten Gesprächen über China, machte Peking jedoch vor einem geplanten, aber abgesagten Treffen mit Präsident Xi Jinping auf dem jüngsten G20-Gipfel Annäherungsversuche.

Wenn man all dies zusammennimmt, ist es schwierig, diese Entwicklungen mit den in der Financial Times zitierten Worten von US-Beamten in Einklang zu bringen. Wenn wir „das Problem angehen“ so verstehen, dass die NATO-Verbündeten gemeinsam gegen Peking vorgehen werden, dann scheint es, dass dies nicht passieren wird. Ganz im Gegenteil, der Block scheint sehr unzusammenhängend zu sein, wenn es um Peking geht. Tatsächlich scheint die Mehrheit der Mitglieder des Blocks nach Wegen zu suchen, um die Spannungen mit China abzukühlen, anstatt sie auf Anweisung Washingtons anzuheizen.