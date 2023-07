Die USA planen, Streumunition in die Ukraine zu liefern

Stand: 06.07.2023 22:01 Uhr

Mehrere US-Medien berichten, dass die USA die Ukraine mit Streumunition beliefern wollen. Dies soll am Freitag bekannt gegeben werden. Das Pentagon hat die Berichte noch nicht bestätigt. Die Waffen sind international verboten, nicht jedoch in den Vereinigten Staaten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge planen die USA, Streumunition an die von Russland angegriffene Ukraine zu liefern. Von einer entsprechenden Entscheidung aus US-Regierungskreisen wollen die Nachrichtenagenturen AP und Reuters, der US-Radiosender NPR, der Nachrichtensender CNN und die „New York Times“ erfahren haben. Die offizielle Bekanntgabe der Pläne wird für Freitag erwartet.

Die Nachrichtenagentur AP schreibt, dass das Pentagon Tausende Munitionssätze bereitstellen werde. Dies soll im Rahmen eines neuen Militärhilfepakets im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar geschehen. Den Angaben zufolge will das Pentagon Streumunition mit einer geringeren Blindgängerquote liefern. Dies soll dazu beitragen, die Zahl der zivilen Opfer zu verringern.

Das Pentagon lehnte eine Bestätigung der Medienberichte ab. „Ich habe heute nichts Konkretes zu verkünden“, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder.

Die Ukraine verlangt seit langem eine Lieferung

„Ich möchte darauf hinweisen, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt haben“, fügte Ryder hinzu. Die USA hatten Streumunition in ihren Beständen. Ryder wies darauf hin, dass ältere Munition eine höhere Rate an Blindgängern aufwies. „Wir würden Geschosse mit einer geringeren Blindgängerrate, für die wir aktuelle Testdaten haben, sorgfältig auswählen“, sagte Ryder.

Die Ukraine ist seit langem auf der Suche nach Streumunition – Raketen oder Bomben, die in der Luft explodieren und eine große Anzahl von Sprengkörpern freisetzen, um mehrere Ziele gleichzeitig zu treffen.

Auf die Frage eines Reporters nach einer möglichen Lieferung von Streubomben an die Ukraine sagte ein Sprecher des Weißen Hauses, US-Generalstabschef Mark Milley habe bereits deutlich gemacht, dass dies „aktiv“ geprüft werde. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine Ankündigung zu machen.“ Die USA konzentrieren sich darauf, die Ukraine mit einer „breiten Palette an Munition“ zu versorgen, um dem Land bei der Verteidigung gegen Russland zu helfen.

Tragen Vereinigte Staaten Verbotsvereinbarung nicht mit

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach sich gegen eine Lieferung aus. Streumunition „stelle eine große Bedrohung für das Leben der Zivilbevölkerung dar, auch lange nach dem Ende eines Konflikts“, hieß es. Lieferung und Einsatz – durch welches Land auch immer – sind in jedem Fall mit dem Völkerrecht unvereinbar.

Streumunition steht in der Kritik, weil ein erheblicher Prozentsatz ihrer Sprengkörper nicht detoniert, sondern als Blindgänger am Einsatzort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet. Deutschland hat einen Vertrag zum Verbot von Streumunition unterzeichnet, die Vereinigten Staaten jedoch nicht.

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion. Nach Angaben des Pentagons haben die Vereinigten Staaten seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe für Kiew bereitgestellt oder zugesagt.