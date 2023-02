Die USA planen, den Kauf von Covid-Shots im Herbst einzustellen. Was das bedeutet

Ein Apotheker liefert im Oktober in einem CVS-Geschäft in Chicago eine COVID-19-Auffrischungsdosis. Antonio Pérez | Tribune Nachrichtendienst | Getty Images

Die USA werden den Kauf von Covid-Impfungen zu reduzierten Preisen für das gesamte Land einstellen und die Impfstoffverteilung bereits im Frühherbst auf den privaten Markt verlagern, wodurch die Kosten auf US-Versicherer und nicht versicherte Amerikaner verlagert werden, die den Zugang zu den kostenlosen Impfstoffen verlieren könnten. Dr. Ashish Jha, der Covid-Reaktionskoordinator des Weißen Hauses, sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem UCSF Department of Medicine, dass die Umstellung auf einen privaten Markt im Sommer oder frühen Herbst erfolgen wird, obwohl kein genaues Datum festgelegt wurde. Ein hochrangiger Beamter der Abteilung für Gesundheit und menschliche Dienste sagte CNBC, der Herbst sei ein natürlicher Zeitpunkt für den Übergang zu einem privaten Markt, insbesondere wenn die Food and Drug Administration einen neuen Covid-Stamm für die Impfstoffe auswählt und die Hersteller auffordert, aktualisierte Aufnahmen im Voraus zu erstellen der Saison der Atemwegsviren. In den letzten zwei Jahren haben die USA die Impfstoffe direkt von gekauft Pfizer und Moderne zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 21 US-Dollar pro Dosis, so die Kaiser Family Foundation. Die Bundesregierung hat Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäuser dazu verpflichtet, diese Impfungen für alle unabhängig vom Versicherungsstatus kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie krankenversichert sind

Wenn das Bundes-Covid-Impfprogramm endet, bleiben die Aufnahmen für Personen, die aufgrund der Anforderungen des Affordable Care Act krankenversichert sind, kostenlos. Aber nicht versicherte Erwachsene müssen möglicherweise für ihre Impfungen bezahlen, wenn Pfizer und Moderne Fangen Sie an, die Shots auf dem privaten Markt zu verkaufen, und der aktuelle Bundesvorrat geht zur Neige. Es gibt ein Bundesprogramm, um Kindern, deren Familien oder Betreuer sich die Impfungen nicht leisten können, kostenlose Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Jha sagte am Dienstag, der geplante Wechsel sei nicht an das Ende des Covid-Notstands im Bereich der öffentlichen Gesundheit im Mai gebunden. „Das Ende des PHE bedeutet NICHT, dass die Menschen plötzlich nicht mehr die Impfstoffe und Behandlungen erhalten können, die sie benötigen“, schrieb Jha am Dienstag in einem Twitter-Thread.

Wenn die Bundesregierung Impfstoffe nicht mehr mit einem Rabatt für die gesamte Nation kauft, werden einzelne Gesundheitsdienstleister die Spritzen von den Impfstoffherstellern zu einem höheren Preis kaufen. Der CEO von Moderna, Stephane Bancel, sagte letzten Monat gegenüber CNBC, dass sich das Unternehmen darauf vorbereite, die Impfstoffe bereits in diesem Herbst auf dem privaten Markt zu verkaufen. Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte den Investoren während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen dieser Woche, dass er sich darauf vorbereite, dass die Impfstoffe in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Pfizer und Moderna haben erklärt, dass sie erwägen, den Preis der Impfstoffe auf etwa 110 bis 130 US-Dollar pro Dosis anzuheben, sobald die US-Regierung aus dem Impfstoffprogramm aussteigt.

Wenn Sie nicht versichert sind

„Wenn Sie nicht versichert sind, müssen Sie möglicherweise mit den vollen Kosten konfrontiert werden“, sagte Cynthia Cox, Expertin für das Affordable Care Act bei der Kaiser Family Foundation. Aber die USA haben immer noch einen beträchtlichen Vorrat an kostenlosen Impfstoffen übrig. Die Biden-Administration hat im vergangenen Jahr 171 Millionen Omicron-Booster bestellt. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention wurden bisher etwa 51 Millionen Auffrischungsimpfungen verabreicht. Die Nichtversicherten werden weiterhin kostenlos Zugang zu diesen 120 Millionen Dosen haben, aber es ist unklar, wie lange der Vorrat reichen wird. „Mit der Versorgung, die wir mit Impfstoffen und antiviralen Medikamenten haben, glauben wir nicht, dass wir uns in einem Zustand des steilen Übergangs befinden werden, um dies auf Marktpartner fallen zu lassen“, sagte der HHS-Beamte. Obwohl sich die Impfstoffhersteller darauf vorbereiten, Schüsse später in diesem Jahr auf dem privaten Markt zu verkaufen, ist es möglich, dass der Bundesvorrat an kostenlosen Schüssen länger reicht, da die Aufnahme von Auffrischungsimpfungen gering war, sagte Cox.

„Jeder in den USA kann unabhängig von seinem Staatsbürgerschaftsstatus oder seinem Versicherungsstatus einen kostenlosen Impfstoff erhalten, solange dieser Bundesvorrat reicht“, sagte Cox. Senator Bernie Sanders, I-Vt., schlug die Preiserhöhung für Impfstoffe letzten Monat in einem Brief an den CEO von Moderna zu. Sanders, der dem Gesundheitsausschuss des Senats vorsitzen wird, sagte, die Preiserhöhung würde die Steuerzahler Milliarden kosten, da sie sich auf die Budgets von Medicaid und Medicare auswirkt. „Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Vervierfachung der Preise den Impfstoff für Millionen von unversicherten und unterversicherten Amerikanern, die ihn sich nicht leisten können, unzugänglich machen wird“, sagte Sanders. „Wie viele dieser Amerikaner werden aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu diesen lebensrettenden Impfstoffen an Covid-19 sterben?“ Jha sagte diese Woche, dass die Biden-Administration sich verpflichtet hat, den Nichtversicherten beim Zugang zu Covid-Schüssen und -Behandlungen zu helfen. „Wir schaffen eine ganze Reihe separater Bemühungen für die Nichtversicherten, weil die Nichtversicherten natürlich per Definition keine kostenlosen Impfstoffe und Behandlungen im Rahmen des regulären Versicherungssystems erhalten können“, sagte Jha am Donnerstag. „Wir arbeiten an einem Plan dazu.“ Der HHS-Beamte sagte, ein Instrument, das die Bundesregierung zu verwenden gedenke, sei ein Programm namens Section 317, das Mittel für die kostenlose Beschaffung und Verabreichung von Impfungen an nicht versicherte Erwachsene bereitstelle.

ACA-Anforderungen

Aber für die überwältigende Mehrheit der Menschen mit Privatversicherung wird der Affordable Care Act die Kosten für die Impfstoffe decken. Nach dem ACA ist eine private Krankenversicherung verpflichtet, alle von der CDC empfohlenen Impfungen ohne Kosten für den Verbraucher abzudecken. Medicare würde die Impfungen für Senioren übernehmen, die am anfälligsten für das Virus sind, und Menschen mit geringerem Einkommen könnten den Impfstoff über Medicaid erhalten. Es kann eine kleine Anzahl von älteren privaten Krankenversicherungsplänen aus der Zeit vor dem ACA geben, die Covid-Impfstoffe nicht abdecken müssen, sagte Cox. Der HHS-Beamte sagte, die meisten dieser Pläne würden wahrscheinlich für die Aufnahmen aufkommen. Darüber hinaus könnten einige kurzfristige Versicherungspolicen die Impfstoffe nicht bezahlen, sagte Cox. Diese Pläne wurden während der Trump-Administration erstellt und müssen nicht dem ACA entsprechen. Der ACA erlaubt auch privaten Versicherungen, die Impfabdeckung auf Anbieter im Netzwerk zu beschränken, sagte Cox. Menschen, die sich während der Pandemie daran gewöhnt haben, sich in jeder Apotheke impfen zu lassen, müssten in Zukunft möglicherweise in eine bestimmte Drogerie gehen, um eine kostenlose Impfung zu erhalten, sagte sie. Die Verbraucher könnten auch sehen, dass ihre Krankenversicherungsprämien steigen, wenn Pfizer und Moderna den Preis für die Aufnahmen erhöhen, sagte Cox.

Paxlovid ist möglicherweise nicht kostenlos