Die USA planen, 100.000 Schuss Artillerie-Munition aus Südkorea für die Ukraine zu kaufen

CNN

—



Die USA beabsichtigen, 100.000 Schuss Artilleriemunition von südkoreanischen Waffenherstellern zu kaufen, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen, sagte ein US-Beamter, als Teil einer umfassenderen Anstrengung, verfügbare Waffen für die hochintensiven Kämpfe zu finden, die sich in der Ukraine abspielen.

Als Teil des Abkommens werden die USA 100.000 Schuss 155-mm-Haubitzenmunition kaufen, die dann über die USA in die Ukraine transferiert werden.

Die Vereinbarung ermöglicht es Südkorea, an seinem öffentlichen Versprechen festzuhalten, keine tödliche Hilfe in die Ukraine zu schicken. In einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung sagte das südkoreanische Verteidigungsministerium, es habe seine Position zum Versand von Waffen in die Ukraine nicht geändert und gehe davon aus, dass der „Endverbraucher“ der Munition die Vereinigten Staaten seien.

„Zwischen den US-amerikanischen und koreanischen Unternehmen laufen Verhandlungen über den Export von Munition, um den Mangel an 155-mm-Munitionsbeständen in den USA auszugleichen“, sagte das Ministerium. Das Pentagon sagte in einer Erklärung, es sei „in Diskussionen“ über „mögliche Verkäufe“ von Munition durch die USA aus Südkorea.

Doch Aussagen aus Südkorea und den USA machen deutlich, dass der Deal, an dem seit Monaten gearbeitet wird, noch nicht abgeschlossen ist. Der Kauf eines so großen Vorrats an Artilleriemunition ist für Südkorea sehr heikel, insbesondere angesichts der jüngsten Raketenstarts und Waffentests, die von Nordkorea durchgeführt wurden.

Südkorea hat an Treffen der Ukraine Defense Contact Group teilgenommen, der multinationalen Gruppe, die von den Vereinigten Staaten eingerichtet wurde, um verfügbare Waffenbestände zu identifizieren und sie in die Ukraine zu transportieren. Aber Seoul hat sich bisher öffentlich geweigert, tödliche Hilfe in die Ukraine zu schicken, und nur nicht tödliche und humanitäre Hilfe wie medizinische Versorgung und kugelsichere Westen geliefert.

Die Nachricht von der Übertragung, die zuerst vom Wall Street Journal berichtet wurde, kommt, als die USA gewarnt haben, dass Nordkorea Russland heimlich mit Artilleriegeschossen für den Krieg in der Ukraine versorgt. Die beabsichtigten Verlegungen sowohl aus Pjöngjang als auch aus Seoul unterstreichen den Druck, den der Krieg auf die Verteidigungsindustriestandorte der USA und Russlands ausgeübt hat.

„Es steht außer Frage, dass es Druck auf unsere eigenen Lagerbestände ausübt“, sagte Colin Kahl, Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, vor Reportern bei einem virtuellen Treffen des Projekts für Medien und nationale Sicherheit der George Washington University. „Das hat unsere eigene industrielle Basis unter Druck gesetzt. Das gilt für unsere Verbündeten.“

Seit den ersten Kriegsmonaten ist die Artillerie eine der Schlüsselwaffen, die der Ukraine im Kampf gegen die russischen Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden. Das ukrainische Militär verließ sich zuvor auf 152-mm-Artilleriegeschütze aus der Sowjetzeit, aber als diese Munitionsvorräte zur Neige gingen, stellten die USA und westliche Länder sie auf 155-mm-Haubitzen nach NATO-Standard um. Bis heute haben die USA 142 dieser Artilleriegeschütze geschickt.

Die Herausforderung war die Munitionsversorgung, da sich der Krieg seiner 9-Monats-Marke nähert.

„[The war] hat gezeigt, dass wir daran arbeiten müssen, unsere Verteidigungsindustrie wendiger, reaktionsschneller und widerstandsfähiger zu machen“, sagte Kahl.

Die USA haben in den letzten Monaten fast eine Million Schuss 155-mm-Munition in die Ukraine geschickt. Letzte Woche sagte ein Verteidigungsbeamter, dass die Ukraine 4.000 bis 7.000 Schuss Artilleriemunition pro Tag verbraucht, während Russland ungefähr 20.000 Schuss abfeuert.

Obwohl das Hauptaugenmerk jetzt auf Luftverteidigungssystemen zum Schutz der Ukraine vor russischen UAVs und Raketen liegt, bleibt die Artillerie für den Kampf am Boden von entscheidender Bedeutung.

Beamte betonten, dass das Abkommen zwischen den USA und Südkorea die Bereitschaft beider Länder nicht beeinträchtigen würde.

In einer Erklärung sagte das Pentagon, Südkorea habe eine „Weltklasse-Verteidigungsindustrie, die regelmäßig an Verbündete und Partner, einschließlich der USA, verkauft“.

Die USA „waren in Gesprächen über mögliche Munitionsverkäufe an die Vereinigten Staaten durch die südkoreanische nichtstaatliche industrielle Verteidigungsbasis“, sagte Lt. Col. Martin Meiners. Das Pentagon wollte sich nicht zu Einzelheiten der Diskussionen äußern, einschließlich bestimmter Zahlen oder Zeitpläne.

Im August sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, er wolle das Land zu einem der weltweit führenden Waffenlieferanten machen. Yoons Ziel ist es, Seoul zum viertgrößten Lieferanten der Welt zu machen, nur hinter den Vereinigten Staaten, Russland und Frankreich. Obwohl Südkorea bereit war, Waffen an Europa zu liefern – im Juli unterzeichnete es sein größtes Waffengeschäft, um Polen mit Panzern, Artillerie und Kampfflugzeugen zu versorgen – hat es sich bisher geweigert, Waffen direkt an die Ukraine zu verkaufen oder zu liefern.