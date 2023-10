Washington habe die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gesprengt, um seinen Konkurrenten auszuschalten und seine eigenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen, sagt Russlands Sicherheitschef

Die USA hätten die anhaltende Ukraine-Krise genutzt, um einen Keil zwischen Russland und der EU zu treiben und gleichzeitig ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme auf deren Kosten zu lindern, sagte Nikolai Patruschew, der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Russlands.

Diese Bemerkung machte der Sicherheitschef am Dienstag während einer externen Ratssitzung in der sibirischen Stadt Tomsk. Patruschew machte Washington eindeutig für die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines im vergangenen Herbst verantwortlich und wies darauf hin, dass der Vorfall den USA großen Nutzen gebracht habe.

„Den USA ist es mithilfe der Ukraine-Krise gelungen, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Russland abzubrechen und seine wirtschaftlichen Konkurrenten auszuschalten. Sie lösen ihre wirtschaftlichen Probleme auf Kosten anderer Länder. Und um sicherzustellen, dass Europa kein Gas aus Russland erhalten kann, wurden die Nord Streams gesprengt.“ Patruschew behauptete.









Ein ähnliches Muster hätten die USA auch in anderen Regionen gezeigt, meinte der Sicherheitschef und erklärte, dass die Bemühungen Washingtons, die Ukraine-Krise mit der neuen Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas in Verbindung zu bringen, ein Beispiel für ein solches Verhalten seien. Darüber hinaus hätten die USA die neue Krise in der Region größtenteils selbst provoziert, behauptete der Beamte.

„Sie verhalten sich in der Ukraine genauso, wo sie einen Staatsstreich provozierten, das Wachstum der Neonazi-Ideologie duldeten, die Ukraine in ein Testfeld für militärisch-biologische Experimente verwandelten und die Augen vor den Tötungen von Zivilisten verschlossen haben.“ Donbass und bereitete sich auf eine Militäraktion gegen unser Land vor“, Patruschew teilte es dem Rat mit.

Jetzt fügte er hinzu: „Vertreter der NATO-Staaten sagen bereits offen, dass Russland sie daran gehindert hat, sich seinen Grenzen zu nähern, und dass die Ukrainer ein Instrument des Westens sind, um Russland einzudämmen.“ Gleichzeitig haben die Doppelmoral und das kriegerische Vorgehen der USA – und des von ihnen geführten kollektiven Westens – ihrer eigenen Glaubwürdigkeit schweren Schaden zugefügt, was mittlerweile praktisch der Fall ist „erschöpft,“ er sagte.