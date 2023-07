Die USA liefern Streumunition an die Ukraine

Stand: 08.07.2023 00:53

Die USA werden der Ukraine Streumunition liefern. Das Weiße Haus sagte, es sei eine schwierige Entscheidung gewesen. Die Ukraine wird die Munition im eigenen Land zur Verteidigung einsetzen.

Die US-Regierung wird der Ukraine Streumunition zur Verteidigung gegen Russland liefern. Dies gab der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan bekannt. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, sagte er im Weißen Haus. Doch US-Präsident Joe Biden hat sich zu diesem Schritt entschieden.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass Streumunition das Risiko einer Schädigung der Zivilbevölkerung durch nicht explodierte Munition darstellt“, sagte Sullivan. „Deshalb haben wir die Entscheidung so lange wie möglich hinausgeschoben.“

Allerdings bestehe auch ein großes Risiko für die Zivilbevölkerung, „wenn russische Truppen und Panzer ukrainische Stellungen überrollen und mehr ukrainisches Territorium einnehmen und mehr ukrainische Zivilisten unterwerfen“. Die Ukraine benötigt dringend mehr Artilleriemunition, um russische Angriffe abzuwehren und ihre eigene Gegenoffensive fortzusetzen.

Biden: Schritt mit Verbündeten vereinbart

In einem am Freitag vom US-Sender CNN ausgestrahlten Interviewausschnitt betonte Biden, er habe mit Verbündeten und Mitgliedern des US-Kongresses über den Schritt gesprochen. Im Gegensatz zu Deutschland sind die USA nicht Unterzeichner des Abkommens zum Verbot von Streumunition, doch es dauerte eine Weile, bis er überzeugt war, die Streumunition zu liefern. Er hält dies für notwendig, da die Ukraine die Munition im Kampf gegen Russland brauche.

„Wir werden die Ukraine in dieser Phase des Konflikts niemals schutzlos zurücklassen. Punkt“, sagte sein Berater Sullivan zuvor. Die Ukraine wird die Streumunition im eigenen Land zur Verteidigung einsetzen. Auch in der Ukraine setzt Russland Streumunition ein.

Pentagon: geringere Munition Blindgänger-Rate

Auch das Pentagon bestätigte die Entscheidung. Die Munition sei Teil eines neuen Rüstungspakets für die Ukraine, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Sie betonte, dass sie nur Streumunition mit geringer Blindgängerquote liefern werde. Kiew hat außerdem zugesagt, die Raketen nicht in dicht besiedelten Stadtgebieten einzusetzen und zu protokollieren, wo die Munition eingesetzt wird.

Nähere Details zum Zeitplan und zur genauen Menge der Lieferung wollte das Pentagon nicht verraten. Allerdings sollte die Regelung so getroffen werden, dass sie für die bereits begonnene ukrainische Gegenoffensive relevant ist. Die Vereinigten Staaten geben an, Hunderttausende dieser Kugeln auf Lager zu haben.

Die Reaktion aus Russland folgte prompt

Die Reaktion Russlands auf die Ankündigung folgte prompt. Dort sprachen sie von einer weiteren Eskalation des Krieges. „Washington verstärkt weiterhin seine Bemühungen in dem Konflikt“, sagte der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, nach Angaben des Außenministeriums in Moskau. Auch ohne die Streumunition seien die USA tief in den Konflikt verwickelt und brächten „die Menschheit einem neuen Weltkrieg näher“.

Sehr umstrittene und viel kritisierte Munition

Die Ukraine fordert seit langem die Lieferung von Streumunition. Damit sind Raketen und Bomben gemeint, die in der Luft über dem Ziel explodieren und viele kleine Sprengkörper, sogenannte Submunitionen, zerstreuen oder freisetzen. Laut Militärexperten könnte Streumunition der Ukraine unter anderem bei der Gegenoffensive gegen russische Truppen helfen, die sich in Schützengräben verschanzt haben.

Allerdings ist die Munition international verboten. Es ist sehr ungenau, aber vor allem explodieren viele Sprengkörper beim Aufprall nicht. Auch Jahre oder Jahrzehnte nach dem Ende eines Konflikts stellen diese eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Spielende Kinder oder auf dem Feld arbeitende Bauern können durch solche Blindgänger, ähnlich wie bei Landminen, getötet oder schwer verletzt werden.

Nach der Bestätigung der USA über die geplante Lieferung dankte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj Biden für die neue Militärhilfe. „Ein rechtzeitiges, umfassendes und dringend benötigtes Verteidigungshilfepaket der Vereinigten Staaten“, sagte Selenskyj am Abend auf Twitter.

Die USA und die Ukraine haben kein Abkommen unterzeichnet

Die US-Regierung diskutiert schon länger über die Lieferung der Munition. Wie mehr als 100 andere Länder ist Deutschland einem Vertrag zum Verbot von Streumunition beigetreten – der sogenannten Oslo-Konvention. Die USA haben das Abkommen nicht unterzeichnet.

In dem Vertrag verpflichten sich die Staaten, „Streumunition unter keinen Umständen zu verwenden, zu entwickeln, herzustellen, anderweitig zu erwerben, zu lagern, zu behalten oder an irgendjemanden direkt oder indirekt weiterzugeben“. Darin heißt es unter anderem, man sei entschlossen, „das durch Streumunition verursachte Leid und Sterben zu beenden“. Es besteht die Sorge, dass „Streumunitionsreste Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, töten oder verstümmeln könnten“.

Die Forderung der Ukraine nach der Lieferung von Streumunition hatte bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar für Aufsehen gesorgt. Der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Olexander Kubrakow argumentierte damals, dass diese Art von Munition helfen könne, den Angreifern standzuhalten. Außenminister Dmytro Kuleba wies darauf hin, dass die Ukraine den internationalen Vertrag zum Verbot des Einsatzes von Streumunition nicht unterzeichnet habe.