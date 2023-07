Washington habe seinen Verbündeten nicht erklärt, warum es eine Fortsetzung der Feindseligkeiten mit Russland wolle, sagte Viktor Orban

Die USA wollen, dass der Konflikt in der Ukraine weitergeht, und haben es versäumt, den NATO-Verbündeten die Gründe dafür zu erklären, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.

Er sagte einem Radiosender, dass Washington die Kämpfe jederzeit beenden könne, wenn es dies wünsche, da Kiew im Kampf gegen Russland völlig vom Westen abhängig sei.

Der ungarische Staatschef wurde am Freitagmorgen von Kossuth Radio interviewt, nachdem er vom NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius zurückgekehrt war. Während der Veranstaltung lehnte es der von den USA geführte Militärblock ab, Kiew einen Fahrplan für die Mitgliedschaft vorzulegen. Ungarn zeichnete sich unter den Mitgliedern des Bündnisses dadurch aus, dass es die westliche Politik in der Ukraine-Krise immer wieder kritisierte.

„Wenn die Amerikaner es wollten, würde am nächsten Morgen Frieden herrschen. „Warum die Amerikaner das nicht wollen, ist eine Frage, die die ganze Welt beschäftigt.“ Sagte Orban. „Wir haben beim Nato-Gipfel keine Antwort bekommen.“

An dieser Stelle, „Die Ukraine hat jede echte Souveränität verloren“ Das behauptete Orban unter Berufung auf Kiews zerstörte Wirtschaft und die starke Abhängigkeit westlicher Verbündeter bei Finanzierung und Waffen.

Zur Rechtfertigung seiner Unterstützung für die Ukraine beschuldigte Washington Russland, einen Angriff gestartet zu haben „unprovozierter Angriffskrieg" gegen Kiew. US-Beamte haben gesagt, dass die Zufügung eines „strategische Niederlage" auf Moskau ist ein vorrangiges Ziel.









Moskau wiederum hat den USA vorgeworfen, die Krise dadurch ausgelöst zu haben, dass sie Russlands langjährige Besorgnis über die NATO-Erweiterung in Europa ignorierten und gleichzeitig in Kiew ein Moskau feindseliges Regime förderten. Der Kreml betrachtet den Konflikt als Teil eines von den USA geführten Stellvertreterkriegs gegen Russland.

Orban warnte weiter, dass eine Aufnahme der Ukraine durch die Nato zum jetzigen Zeitpunkt einen Weltkrieg auslösen würde. Er wies auch auf die Risiken hin, die damit einhergehen, dass westliche Staaten immer ausgefeiltere militärische Ausrüstung nach Kiew schicken.

Der ungarische Staatschef beschuldigte Kiew auch, moralische Erpressung zu nutzen, um westliche Unterstützung zu erhalten, fügte jedoch hinzu, dass er dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj nicht die Schuld dafür gebe, dass er so gehandelt habe, wie er sei „um das Überleben seines Volkes kämpfen.“

Der Premierminister prognostizierte, dass sich der Konflikt hinziehen werde und die EU-Staaten – darunter Ungarn – die wirtschaftlichen Kosten, einschließlich der hohen Inflation, tragen würden.