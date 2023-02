Die USA glauben, dass Chinas Luftspionageprogramm einen Großteil der Welt umspannt

Chinas Militär steht wahrscheinlich hinter einem riesigen Spionageprogramm aus der Luft, das mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten mit Überwachungsballons in großer Höhe angegriffen hat, ähnlich einem, den die USA am vergangenen Wochenende über der Atlantikküste abgeschossen haben, sagte die Biden-Regierung am Donnerstag.

Die Ballonflotte wird speziell zur Spionage eingesetzt, ist mit Hightech-Ausrüstung ausgestattet und in der Lage, Kommunikationssignale und andere sensible Informationen von Zielen auf der ganzen Welt zu sammeln, sagte die US-Regierung.

Die Erklärung eines hochrangigen Beamten des Außenministeriums bot die bislang detaillierteste Verbindung zwischen der Volksbefreiungsarmee Chinas und dem Ballon, der die Vereinigten Staaten durchquerte. Die öffentlichen Details sollen Chinas anhaltende Leugnung widerlegen, dass der Ballon zur Spionage verwendet wurde, einschließlich einer Behauptung vom Donnerstag, dass die US-Anschuldigungen über den Ballon auf einen „Informationskrieg“ gegen Peking hinauslaufen.

Bevor die USA neue Informationen vorlegten, wiederholte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, in Peking, dass sein Land darauf bestand, dass der große unbemannte Ballon ein ziviles meteorologisches Luftschiff sei, das vom Kurs abgekommen sei und dass die USA „überreagiert“ hätten, indem sie es abgeschossen hätten.

„Das ist unverantwortlich“, sagte Mao. Die jüngsten Anschuldigungen, sagte er, „können Teil des Informationskrieges der US-Seite gegen China sein“.

Kein Wetterballon, sagt US

Chinas Verteidigungsminister habe sich geweigert, am Samstag einen Anruf von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin anzunehmen, um die Ballonfrage zu erörtern, teilte das Pentagon mit. China hat keine Fragen dazu beantwortet, zu welcher Regierungsabteilung oder Firma der Ballon gehörte oder wie es plante, einer Zusage nachzukommen, weitere Maßnahmen in dieser Angelegenheit zu ergreifen.

Der US-Beamte sagte, dass Bilder des Ballons, die von amerikanischen U-2-Spionageflugzeugen gesammelt wurden, als er das Land überquerte, zeigten, dass er „in der Lage war, Signalinformationen zu sammeln“, mit mehreren Antennen und anderen Geräten, die zum Hochladen sensibler Informationen und Solarzellen für deren Stromversorgung entwickelt wurden .

Eine Karte zeigt die Flugbahn des Ballons über Nordamerika. Die genaue Dauer über dem kanadischen Luftraum ist noch nicht klar. (Die Associated Press)

Der Beamte sagte, eine Analyse der Ballontrümmer sei „nicht konsistent“ mit Chinas Erklärung, dass es sich um einen Wetterballon gehandelt habe, der vom Kurs abgekommen sei. Die USA wenden sich an Länder, die ebenfalls ins Visier genommen wurden, sagte der Beamte, um den Umfang des chinesischen Überwachungsprogramms zu erörtern.

Der Beamte übermittelte Reportern per E-Mail Einzelheiten unter der Bedingung der Anonymität aufgrund der sensiblen Natur der Angelegenheit, die bereits die Absage eines geplanten Besuchs in China Anfang dieser Woche durch Außenminister Antony Blinken erzwungen hatte.

Der Beamte sagte, die USA seien zuversichtlich, dass der Hersteller des am Samstag abgeschossenen Ballons „eine direkte Beziehung zum chinesischen Militär habe und ein anerkannter Lieferant der Armee“ sei. Der Beamte zitierte Informationen aus einem offiziellen Beschaffungsportal der Volksbefreiungsarmee (PLA) als Beweis für die Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem Militär.

„Wir haben nachgedacht, bevor wir geschossen haben“

Die tagelange Flugbahn des Ballons hat im Kongress eine Debatte darüber ausgelöst, ob die USA ihn früher gewaltsam hätten entfernen sollen.

Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte am Donnerstag in einem Unterausschuss für Verteidigungszwecke des Senats, sie glaube, dass es in einem abgelegenen Gebiet Alaskas abgeschossen worden sein könnte, bevor die Öffentlichkeit von seiner Existenz über Montana erfuhr.

US-Präsident Joe Biden hat gesagt, er wolle es am 1. Februar abschießen, aber das Pentagon habe etwas anderes empfohlen und gewartet, bis es über Wasser sei.

Melissa Dalton, Beamtin der Biden-Administration, links, und Generalleutnant. Douglas Sims vom Pentagon gehörte zu denjenigen, die am Donnerstag bei einer Anhörung des Unterausschusses des Senats über den chinesischen Spionageballon aussagten. (Jim Watson/AFP/Getty Images)

Bei derselben Anhörung sagte ein US-Beamter, es sei am 28. Januar über Alaska entdeckt worden und habe Montana am 31. Januar erreicht. Zwischendurch sei es über Kanada gereist, sagte Melissa Dalton, stellvertretende Verteidigungsministerin für Heimatschutz.

Das North American Aerospace Defense Command (NORAD) hatte die Obhut, es zu verfolgen, bis es in den amerikanischen Luftraum eindrang, sagte Dalton, und US- und kanadische Beamte standen in regelmäßigem Kontakt.

Sowohl Dalton als auch Generalleutnant. Douglas Sims sagte, angesichts der Tatsache, dass der Ballon 60 Meter hoch sei, mit einer Nutzlast in der Größe eines Düsenflugzeugs und großen Metallkomponenten, sei es sicherer, über Wasser abzuschießen, was ihrer Meinung nach auch die Bergung von Trümmern handlicher mache.

Dalton sagte, dass der Abschuss über Alaskas Aleuten, wie von Collins vorgeschlagen, wahrscheinlich unerschwinglichere Bergungsbemühungen in Bezug auf Wassertiefen und Temperaturen zu dieser Jahreszeit bedeutet hätte.

Sims, der Einsatzleiter des Joint Staff im Pentagon, sagte auch, dass der Abschuss über Land einen schlechten Präzedenzfall für zukünftige Vorfälle auf der ganzen Welt hätte schaffen können.

„Wir haben nachgedacht, bevor wir geschossen haben“, sagte er.

Die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman, die am Donnerstag vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats aussagte, sagte, die Entwicklung spiegele „Pekings wachsenden Zwang“ wider, während sie auch die jüngsten Vorwürfe zitierte, China habe nicht autorisierte Polizeistationen in Nordamerika eingerichtet.

Es wurde erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus am Donnerstag eine Resolution verabschieden wird, in der es China für eine „dreiste Verletzung der Souveränität der Vereinigten Staaten“ verantwortlich macht und es beschuldigt, versucht zu haben, „die internationale Gemeinschaft durch falsche Behauptungen über seine Kampagnen zum Sammeln von Informationen zu täuschen“. Es wurde erwartet, dass die Resolution sowohl von Demokraten als auch von Republikanern unterstützt wird, was die wachsende parteiübergreifende Wut in Washington über das widerspiegelt, was der Gesetzgeber als chinesische Aggression ansieht.

Es ist nicht das erste Mal, dass die US-Regierung angebliche Aktivitäten der Volksbefreiungsarmee öffentlich anprangert. In einem einzigartigen Verfahren im Jahr 2014 klagte das Justizministerium der Obama-Regierung fünf beschuldigte PLA-Hacker an, in die Computernetzwerke großer amerikanischer Unternehmen eingebrochen zu sein, um Geschäftsgeheimnisse zu stehlen.