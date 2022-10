Die USA gehen vor Gericht über Chinas Chip-Sektor

Die USA haben ihre Beschränkungen im Chipsektor gegenüber China drastisch erhöht. Das wird Chinas Ambitionen, eine eigene hochmoderne Halbleiterindustrie zu entwickeln, stark einschränken – und gleichzeitig US-Unternehmen schaden, die Chips oder Halbleiterausrüstung in das Land verkaufen.

Die Biden-Regierung hat am Freitag einige ihrer bisher umfassendsten Beschränkungen für Exporte des Halbleitersektors nach China verhängt. Anstatt nur auf bestimmte Unternehmen wie Huawei abzuzielen, werden die neuen Beschränkungen von US-Unternehmen verlangen, sich Lizenzen für den Export bestimmter Chips zu sichern, die in der künstlichen Intelligenz und im Supercomputing verwendet werden, sowie von Geräten, die in der fortschrittlichen Halbleiterfertigung verwendet werden.