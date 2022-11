Die USA geben eine nukleare Warnung an den Verbündeten heraus — RT World News

Washington besteht darauf, dass Australien seine „Abschreckungsbeziehung“ mit den USA ruinieren wird, wenn es ein wegweisendes Abkommen unterzeichnet

Die USA haben Australien aufgefordert, kein Abkommen zu unterzeichnen, das darauf abzielt, alle Atomwaffen zu verbieten, und behaupten, das Abkommen werde sich verstärken „Abteilungen“ zwischen den Weltmächten, ohne sie anzusprechen „vorherrschende Sicherheitsbedrohungen“ um die Welt.

In einer Erklärung gegenüber The Guardian am Dienstag erklärte die US-Botschaft in Canberra Australiens Unterzeichnung des Abkommens „würde keine erweiterten Abschreckungsbeziehungen der USA zulassen“ Bezug nehmend auf den „nuklearen Schirm“ der USA, der gelobt, einige nicht nukleare Staaten mit Amerikas massivem Atomarsenal zu schützen.

„Obwohl die Vereinigten Staaten den Wunsch verstehen und teilen, die Ziele der nuklearen Abrüstung voranzutreiben, unterstützen wir den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen nicht.“ sagte ein Botschaftssprecher der Verkaufsstelle und fügte hinzu, dass Washington „glaubt nicht, dass Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung von den vorherrschenden Sicherheitsbedrohungen in der heutigen Welt abgekoppelt werden können.“









Die Kommentare kommen, nachdem die australische Regierung bei den Vereinten Nationen eine Änderung ihrer Position in Richtung des Atomwaffenverbotsvertrags signalisiert hat, wobei der Gesandte von Canberra sich entschied, sich bei einer Abstimmung über die Maßnahme der Stimme zu enthalten, nachdem frühere Regierungen konsequent dagegen gestimmt hatten.

Anders als der Nichtverbreitungsvertrag (NPT) von 1968, der nur Teilbeschränkungen enthält, zielt der neuere Atomwaffenverbotsvertrag darauf ab, ein rechtsverbindliches Verbot aller Atomwaffen zu schaffen, einschließlich der Erprobung und Lagerung solcher Waffen. Während eine Reihe von Atommächten den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben, hat noch keiner den letztgenannten Vertrag genehmigt, der seit seiner Einführung im Jahr 2017 nur Nicht-Nuklearstaaten unterzeichnet hat.

Obwohl Canberra den Atomwaffensperrvertrag 1970 unterzeichnete und seitdem ein allgemeiner Befürworter der nuklearen Abrüstung ist, stand es lange Zeit unter dem nuklearen Schirm der USA – ein Überbleibsel des ANZUS-Sicherheitspakts aus der Zeit des Kalten Krieges, der Australien und Neuseeland von der Sowjetunion fernhalten wollte beeinflussen. Neuseeland verzichtete auf alle Atomwaffen und erklärte sich in den 1980er Jahren zur atomwaffenfreien Zone und verbot sogar einigen amerikanischen Atomschiffen, auf der Insel anzudocken, aber Australien hat nicht die gleichen Schritte unternommen.













Trotz der sich entwickelnden Haltung gegenüber dem Verbotsvertrag durch die Regierung von Premierminister Anthony Albanese versuchen die USA dennoch, atomwaffenfähige strategische Bomber auf australischem Territorium zu stationieren und das Land effektiv in ein militärisches Zentrum gegen China zu verwandeln, so eine lokale Untersuchung Bericht. Gemäß dem Pentagon-Vorschlag würden Berichten zufolge sechs B-52 Stratofortresses bei einem neuen US-Bau eingesetzt werden „Staffelbetriebsanlage“ in der Nähe des Militärflugplatzes Tindal der Royal Australian Air Force.