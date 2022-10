Die USA fordern Familien von Botschaftsangestellten auf, Nigeria wegen erhöhter Terrorgefahr zu verlassen

Abuja, Nigeria

CNN

—



Das Außenministerium hat Mitarbeiter der US-Botschaft, die keine Notfälle sind, und ihre Familienangehörigen in Abuja, Nigeria, angewiesen, das Land „aufgrund des erhöhten Risikos von Terroranschlägen dort“ zu verlassen.

Die Abteilung gab auch einen Reisehinweis der Stufe 3 für das gesamte Land heraus und forderte: „Überdenken Sie Reisen nach Nigeria aufgrund von Kriminalität, Terrorismus, zivilen Unruhen, Entführungen und Seekriminalität.“

Anfang dieser Woche genehmigte das Außenministerium die Ausreise von US-Regierungsangestellten und Familienmitgliedern, die keine Notfälle waren, nachdem es zuvor vor geplanten Terroranschlägen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja gewarnt hatte.

„Ziele können unter anderem Regierungsgebäude, Kultstätten, Schulen, Märkte, Einkaufszentren, Hotels, Bars, Restaurants, Sportveranstaltungen, Verkehrsterminals, Strafverfolgungseinrichtungen und internationale Organisationen sein“, heißt es in der Empfehlung vom 23. Oktober sagte der angeblichen Pläne.

In einem aktualisierten Reisehinweis, der am Donnerstag herausgegeben wurde, hat das Außenministerium 15 weitere nigerianische Bundesstaaten in seiner „Nicht reisen“-Liste wegen Risiken gekennzeichnet, die von Terrorismus über Entführungen bis hin zu kriminellen Aktivitäten auf See reichen.

In einer ähnlichen Empfehlung für britische Staatsangehörige riet die britische Regierung von unnötigen Reisen in die nigerianische Hauptstadt ab und warnte gleichzeitig vor allen Reisen in 12 nigerianische Bundesstaaten.

Ein beliebtes Einkaufszentrum in Abuja schloss am Donnerstag zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden seine Türen, sagte das Management und fügte hinzu, dass es die Sicherheitslage in Absprache mit den Behörden überprüfe.

Der nigerianische Polizeichef Usman Alkali Baba sagte, es gebe „keine unmittelbaren Bedrohungen“ im Bundeshauptstadtterritorium des Landes.

„Der Generalinspektor der Polizei zerstreut daher die Angst der Bewohner des FCT und ermahnt sie, ihren rechtmäßigen Geschäften und ihrem normalen sozialen Leben/Verpflichtungen nachzugehen, da alle Hände an Deck sind, um jede Sicherheitsbedrohung im Keim zu ersticken und auf Not zu reagieren ruft umgehend an“, heißt es in einer Erklärung seines Büros am Donnerstag.

„Die IGP bekräftigt in ähnlicher Weise die Verpflichtung der nigerianischen Polizei, alle Bedrohungen zu beseitigen sowie Leben und Eigentum aller Einwohner des Landes zu schützen“, fügte die Erklärung hinzu.

Aufstände sind im Nordosten Nigerias nach wie vor weit verbreitet, auch wenn das Land auch darum kämpft, Motorradfahrerbanden einzudämmen, die vor Ort als „Banditen“ bekannt sind und tödliche Angriffe auf Gemeinden in der nordwestlichen Region verüben.

Nigeria kämpft auch mit weit verbreiteten Entführungen für Lösegeld und Seeverbrechen in seiner südlichen Region.

Hunderte Gefangene wurden im Juli bei einer Gefängnisrazzia in der Hauptstadt des Landes befreit. Nach Angaben der Behörden sind alle mit Boko Haram in Verbindung stehenden Insassen während des Angriffs geflohen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat übernahm die Verantwortung für die Razzia.