Die USA erwarten, Russland mit einer Ölpreisobergrenze in die Falle zu locken — RT Business News

Moskau könnte mit einer Schließung der Öllieferungen rechnen, wenn es der Preisobergrenze nicht zustimmt, sagt der US-Finanzminister

Russland hat möglicherweise keine andere Wahl, als sein Rohöl zu einem von den USA und ihren Verbündeten festgelegten Preis zu verkaufen, wenn es eine Liefersperre vermeiden will, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen am Samstag gegenüber Bloomberg News.

„Sie werden nach Käufern suchen, und wir glauben, dass sie es schwer haben werden, alles zu verkaufen … Wir schätzen, dass es am 5. Dezember zu einer Schließung kommen wird, es sei denn, sie sind bereit, einen Preis von zu akzeptieren oder unter der Obergrenze für Käufer auf der ganzen Welt“, erklärte Yellen im Interview.

Der 5. Dezember ist das Datum, an dem das EU-Verbot von russischem Öl aus dem Seeverkehr in Kraft treten soll. Am selben Tag wird erwartet, dass die führenden Volkswirtschaften der Gruppe der Sieben – die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich und Japan – ihren Unternehmen verbieten, Schiffe für den Transport von russischem Öl zu versichern, zu finanzieren und bereitzustellen, es sei denn, die Kosten der Sendungen unter der festgelegten Preisobergrenze liegt. Die tatsächliche Obergrenze wurde noch nicht vereinbart, aber frühere Berichte deuteten darauf hin, dass sie auf 60 $ pro Barrel festgelegt werden könnte, im Gegensatz zum aktuellen Marktpreis von etwa 95 $.

Moskau hat wiederholt erklärt, dass es kein Öl an Länder liefern wird, die eine Preisobergrenze genehmigen.

„Der Preis sollte vom Markt auf der Grundlage des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage gebildet werden … Wir werden kein Öl an Länder liefern, die die Preisobergrenze verwenden. Dies ist ein schlechter Präzedenzfall, der jederzeit auf andere Lieferanten, den gesamten globalen Handel,“, warnte der stellvertretende russische Ministerpräsident Aleksandr Novak im vergangenen Monat.









Das Land hat eine Reihe von Käufern für sein Öl, darunter China und Indien, die die Käufe des russischen Kraftstoffs ankurbeln, seit aus dem Westen Erklärungen über ein Verbot oder eine Preisobergrenze kommen.

Während Yellen glaubt, dass die Preisobergrenze russisches Öl dazu bringen könnte, dem Mechanismus zuzustimmen, sagen einige Branchenexperten, dass bis zu 90 % des Kraftstoffs weiterhin außerhalb des Obergrenzenmechanismus fließen könnten, da Russland Optionen nutzt, um Sanktionen zu umgehen. So verfügt sie beispielsweise über eine ganze Flotte eigener Öltanker und könnte diese mit chinesischen und indischen Schiffen weiter ausbauen, während sie auch Firmen im Nahen Osten und in Asien um Versicherungen ansuchen könnte, wodurch eine Zusammenarbeit mit dem Deckel entfallen würde -gesinnten westlichen Staaten.

