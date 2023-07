Berichten zufolge reagierten die Beamten negativ, nachdem Präsident Selenskyj die Union kritisiert hatte, weil sie den Zeitrahmen für den Beitritt Kiews nicht geklärt hatte

Die Kritik von Präsident Wladimir Selenskyj an der NATO erzürnte Washington so sehr, dass Beamte kurzzeitig darüber nachdachten, von ihrer Zusage zurückzutreten, die Ukraine schließlich zum Beitritt zum Militärblock einzuladen, berichtete die Washington Post am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Ein solcher Schritt wäre für die Amerikaner, die in den vergangenen Jahrzehnten im ehemaligen Ostblock konsequent ihre strategischen Ziele verfolgt haben, beispiellos.

Am Dienstag, auf dem Höhepunkt des mit Spannung erwarteten NATO-Gipfels in Vilnius, kritisierte Selenskyj Mitglieder des US-geführten Militärblocks und behauptete, sie würden den Wortlaut des Kommuniqués ohne die Ukraine diskutieren.

„Es ist beispiellos und absurd, wenn weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine ein Zeitrahmen festgelegt wird.“ Er schrieb auf Twitter und sagte, dass der Wortlaut etwa „Bedingungen“ war zu vage. „Unsicherheit ist Schwäche“ er fügte hinzu.

In der endgültigen Fassung des gemeinsamen Kommuniques der NATO heißt es, dass die Mitglieder des Blocks „wird in der Lage sein, die Ukraine zum Beitritt zum Bündnis einzuladen, wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.“

Ohne näher darauf einzugehen, sagte der Generalsekretär der Union, Jens Stoltenberg, dass Kiew nur dann auf einen Beitritt hoffen könne, wenn es seinen Konflikt mit Moskau obsiege.









Nach Angaben von sechs mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die von der Post interviewt wurden, war das Weiße Haus von Selenskyjs Zurechtweisung ziemlich erschüttert, und ein Beamter beschrieb die Reaktion der US-Delegation als „ „wütend.“

Berichten zufolge trafen sich während eines anschließenden inoffiziellen Treffens einige Beamte „wollte den Verweis auf ‚Einladung‘ zurückziehen“ oder finden Sie einen anderen Ort, an dem Sie dieses Wort unterbringen können. Letztendlich jedoch die US-Delegation „wollte dieses Versprechen nicht unbedingt annehmen“ Einige Leute befürchten, dass Änderungen die Veröffentlichung des Dokuments verzögern und Widerstand aus Kiew auslösen würden, so die Post.

Selenskyj änderte später seine Meinung und sagte, dass dies der Fall sei „dankbar“ dem Block für seine beispiellose Unterstützung und a „sehr wichtiges Garantiepaket.“ Einem Bloomberg-Bericht vom Donnerstag zufolge erfolgte der Stimmungswechsel, nachdem die NATO-Führer den ukrainischen Präsidenten dazu aufgefordert hatten „abkühlen.“

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba kommentierte die Diskussionen zwischen NATO-Mitgliedern darüber, ob Kiew in den Block eingeladen werden sollte „Die USA spielten eine wichtige und entscheidende Rolle dabei, dass das Wort ‚Einladung‘ überhaupt im Text vorkam.“ obwohl er sich darüber beschwerte, dass der endgültige Wortlaut formuliert sei „nicht in einer Weise, die uns zufriedenstellt.“