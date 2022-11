Washington behauptet, dass Moskaus „unfaire“ Handelspraktiken US-Herstellern schaden

Das US-Handelsministerium hat angekündigt, Russland nicht länger als Marktwirtschaft zu behandeln, und argumentiert, dass amerikanische Industrien und Hersteller Schwierigkeiten haben, mit russischen Unternehmen auf den heimischen und globalen Märkten zu konkurrieren.

Der Schritt wird es Washington ermöglichen, die zu entfesseln „volle Kraft des US-Antidumpinggesetzes“ sicherstellen „dass die US-Industrie die Entlastung von unfairen Importen erhält, auf die sie Anspruch hat“, sagte das Handelsministerium in einer Erklärung am Donnerstag.

„Diese Entscheidung ist eine wichtige Anerkennung des zunehmenden Einflusses des russischen Staates auf ihre Wirtschaft, der die US-Industrie benachteiligt, wenn sie versucht, global zu konkurrieren“, es fügte hinzu und bestand darauf, dass die Entscheidung darauf basierte „Eingehende Analyse der Forschung aus unparteiischen Quellen Dritter.“

Das Handelsministerium wird nun einen Antrag stellen „alternative Methoden“ um die Zölle und Gebühren für zukünftige Einfuhren aus Russland zu berechnen, da die angeblichen „Umfassende Eingriffe der Regierung in die Wirtschaft haben zu verzerrten Preisen und Kosten in Russland geführt, die nicht genau widerspiegeln, ob russische Unternehmen Importe in die Vereinigten Staaten fair bepreisen.“









Moskaus Botschafter in den USA, Anatoly Antonov, kündigte den Umzug an „unlogisch,“ und beschuldigte Washington der weiteren Vertiefung der „Ungleichgewichte auf den Weltmärkten, die durch zahlreiche illegitime einseitige Hindernisse verursacht werden.“

Die USA benannten Russland a „Marktwirtschaft“ zurück im Jahr 2002 in einem Schritt, der dem Land schließlich half, der Welthandelsorganisation im Jahr 2012 beizutreten. Anfang dieses Jahres setzten die USA die normalen Handelsbeziehungen mit Russland aus, um Moskau wegen des Konflikts in der Ukraine zu bestrafen.