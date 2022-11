Die USA enthüllen vor der FIFA-Weltmeisterschaft ein Wappen mit LGBT-Motiven — RT Sport News

Die US-Nationalmannschaft hat vor dem Turnier in Katar Solidarität mit der LGBT-Community gezeigt

Das Wappen der US-Männernationalmannschaft wurde vorübergehend von seinen früheren Farben Rot, Weiß und Blau umgestaltet, um stattdessen ein Regenbogendesign zu integrieren, um Solidarität mit LGBT-Themen vor der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar zu zeigen.

Das neue Wappen wird jedoch nicht auf den Trikots des Teams, sondern in seiner Trainingsanlage im Al-Gharrafa-SC-Stadion in Ar-Rayyan zu sehen sein.

Das Turnier im Golfstaat, das am 20. November beginnen soll, wurde von verschiedenen Menschenrechtsaktivisten heftig kritisiert, von denen sich viele gegen die wahrgenommene Diskriminierung von LGBT-Personen im Gastgeberland ausgesprochen haben. wo Homosexualität illegal bleibt.

Um seine Unterstützung zu demonstrieren, entschieden sich die Teamchefs der USA für diesen Schritt – mit Bildern des Designs, die am Montag aus der Basis des Teams herausgefiltert wurden.

Nach der Enthüllung sagte Neil Buethe, Chief Communications Officer des Teams, gegenüber der Daily Mail, dass das Regenbogenwappen eine wichtige Rolle im Gewebe des US-Fußballs spiele.

„Unser Regenbogenabzeichen spielt eine wichtige und beständige Rolle in der Identität des US-Fußballs,“ er sagte.

„Als Teil unseres Ansatzes für jedes Spiel oder jede Veranstaltung integrieren wir das Regenbogen-Branding, um die LGBTQ-Community zu unterstützen und zu begrüßen sowie einen Geist der Inklusivität und des Willkommens für alle Fans auf der ganzen Welt zu fördern.

„Infolgedessen werden Standorte, die wir bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft verwalten und betreiben werden, wie das Mannschaftshotel, Medienbereiche und Partys, sowohl das traditionelle als auch das Regenbogen-US-Fußball-Branding aufweisen.“

Der Schritt des US-Teams ist der jüngste Akt des Widerstands gegen wahrgenommene Menschenrechtsverletzungen in Katar und erfolgt, nachdem die FIFA an alle 32 Mannschaften des Turniers einen Brief geschickt hatte, in dem sie sie anflehte, „auf den Fußball konzentrieren.“

Das breite Spektrum an Aktivismus, das sich im Vorfeld des Turniers gezeigt hat, scheint jedoch bisher auf taube Ohren gestoßen zu sein und wird bei zahlreichen Gelegenheiten während der Veranstaltung mit ziemlicher Sicherheit zur Sprache gebracht.

Die USA treffen am 21. November in Gruppe B auf Wales, bevor weitere Spiele gegen England und den Iran anstehen.