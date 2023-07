Der Rahmen würde materielle Unterstützung und den Austausch von Informationen umfassen, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA

Sicherheitsgarantien nach israelischem Vorbild, die der Westen der Ukraine möglicherweise anstelle einer vollständigen NATO-Mitgliedschaft anbieten könnte, würden Kiew langfristige militärische Hilfe und andere Formen der Unterstützung verschaffen, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag.

Als Sullivan an Bord der Air Force One auf dem Weg nach London sprach, wurde er gebeten, näher auf die Sicherheitsvereinbarung „israelischen Stils“ einzugehen, die US-Präsident Joe Biden letzte Woche erwähnte. Der Präsident sagte, dass die Ukraine zwar nicht bereit für eine NATO-Mitgliedschaft sein werde, bis der Konflikt mit Russland vorbei sei, der Westen den Ukrainern aber dennoch die Möglichkeit geben könne „Fähigkeit, sich zu verteidigen.“

Sullivan beschrieb das Konzept als „multilateraler Rahmen“ Das sollte zunächst mit Amerikas Verbündeten und Partnern besprochen werden.

Washington „wird langfristig bilaterale Sicherheitsverpflichtungen mit der Ukraine aushandeln“ was bedeutet, dass die USA es wären „bereit, verschiedene Formen militärischer Hilfe, Geheimdienst- und Informationsaustausch, Cyber-Unterstützung und andere Formen materieller Unterstützung bereitzustellen“ nach Kiew, damit es kann „sich verteidigen und zukünftige Aggressionen abschrecken“ er sagte.









Sullivan wies darauf hin, dass Biden diesen Plan wahrscheinlich mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj und anderen westlichen Staats- und Regierungschefs auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, Litauen, der für den 11. bis 12. Juli geplant ist, besprechen werde.

In der nächsten Phase werde es darum gehen, Einzelheiten auszuhandeln, einschließlich der Bedingungen und der Dauer der israelischen Unterstützung, sagte er und fügte hinzu, dass dieser Rahmen auch dies erfordern würde „Wir arbeiten sehr eng mit dem Kongress zusammen, denn um diese Unterstützung effektiv bereitzustellen, sind Ressourcen erforderlich.“

Über Überlegungen zu einem „israelischen Modell“ für die Ukraine berichtete die New York Times erstmals Mitte Juni. Damals hieß es in der Zeitung, dass dieser Plan Kiew zwar keine kollektiven Sicherheitsgarantien bieten würde, aber einen ununterbrochenen Waffenfluss in das umkämpfte Land gewährleisten würde.

Der Bericht deutete auch an, dass diese Verpflichtung kürzer sein würde als das mit Israel unterzeichnete Zehnjahresabkommen. Laut der Absichtserklärung von 2016 stellen die USA Israel jährlich 3,3 Milliarden US-Dollar an ausländischer Militärfinanzierung zur Verfügung, weitere 500 Millionen US-Dollar sind für Kooperationsprogramme zur Raketenabwehr vorgesehen.

In den letzten Wochen haben ukrainische Beamte versucht, die Schuld für die mangelnden Erfolge auf dem Schlachtfeld auf den Westen abzuwälzen, indem sie auf Verzögerungen bei Waffenlieferungen verwiesen und gleichzeitig ihre Forderungen nach einer Aufnahme in die NATO verschärften.

Der von den USA geführte Militärblock zögerte, der Ukraine Garantien zu geben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass eine sinnvolle Diskussion zu diesem Thema nur beginnen könne, wenn Kiew sich gegen Russland durchsetze.