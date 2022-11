Die USA drängen Indien, Öl zu einem niedrigeren Preis aus Russland zu beziehen — RT World News

Moskau hat erklärt, dass es mit keinem Land handeln wird, das die von den G7 auferlegte Preisobergrenze unterstützt

Indien sollte aus den Beschränkungen Kapital schlagen, die die USA und ihre Verbündeten den russischen Ölexporten auferlegen wollen, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview mit indischen Medien.

„Unser Ziel ist es, den Preis, den Russland für sein Öl erhält, niedrig zu halten und den Ölhandel aufrechtzuerhalten. Die Gewinner davon werden insbesondere diejenigen Länder sein, die billiges russisches Öl kaufen, und wir hoffen, dass Indien diese Preisobergrenze ausnutzen würde, obwohl seine Firmen mit Russland verhandeln.“ Yellen sagte dem Press Trust of India (PTI) vor ihrem Besuch im Land.

Die G7-Staaten haben sich grundsätzlich darauf geeinigt, den Seetransport von russischem Öl durch die Sperrung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen einzuschränken, es sei denn, der Preis des Treibstoffs wird unter einem bestimmten Niveau gehalten. Die Mitgliedstaaten haben behauptet, dass ihre beherrschende Stellung im Seeverkehr die Durchsetzung der Maßnahme ermöglichen wird.

Russische Beamte sagten, das Land werde Öl an keinen Staat verkaufen, der die Preisobergrenze einhält, die Anfang Dezember verhängt werden soll.

Janet Yellen sagte der indischen Nachrichtenagentur jedoch, dass die USA von indischen Käufern erwarten, dass sie die Preisobergrenze einhalten, und dass selbst wenn sie sich weigern, „Wir glauben, dass die Preisobergrenze ihnen die Möglichkeit geben wird, gute Rabatte auf den Weltmärkten auszuhandeln.“









Indien entwickelte sich zu einem wichtigen Käufer von russischem Rohöl, nachdem die USA und ihre Verbündeten als Vergeltung für ihre Entscheidung, Truppen in die Ukraine zu entsenden, beispiellose Wirtschaftssanktionen gegen den russischen Handel verhängt hatten. Seitdem bieten russische Verkäufer ihren Kunden Rabatte an.

Indien, das fast 85 % seines Ölbedarfs durch Importe deckt, hat den Anteil russischer Produkte an seinen Kraftstoffimporten von weniger als 1 % vor dem Ukraine-Konflikt auf einen Höchststand von 23 % im vergangenen Monat erhöht. Im Juni wurde Russland Indiens größter Öllieferant und überholte den Irak, obwohl die traditionellen Lieferanten Irak und Saudi-Arabien starke Konkurrenten bleiben. Indien ist derzeit nach China der zweitgrößte Käufer von russischem Rohöl.

Yellen wird am Freitag Indien besuchen, um sich mit ihrem Amtskollegen, Finanzminister Nirmala Sitharaman, zu treffen. Die Reise findet vor dem G20-Gipfel an diesem Wochenende in Bali statt, der ein gemeinsames Treffen der Finanzminister beinhalten wird. Indien wird nach dem amtierenden Indonesien im Dezember die rotierende G20-Präsidentschaft übernehmen.