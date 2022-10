Die USA bringen einen russischen Kosmonauten in den Orbit

Die Kosmonautin Anna Kikina reiste mit der SpaceX Crew-5-Mission zur Internationalen Raumstation

Erstmals seit 20 Jahren ist ein russischer Kosmonaut an Bord eines US-Raumschiffs zur Internationalen Raumstation (ISS) gereist. Anna Kikina war Teil der SpaceX Crew-5-Mission, die am Freitag im zweiten Flug im Rahmen des Seat-Sharing-Programms zwischen Russland und den USA andockte.

Die SpaceX-Kapsel „Endurance“ startete am 5. Oktober vom Kennedy Space Center in Florida und dockte am Freitagnachmittag erfolgreich an die ISS an. Neben Kikina gehörten zur Crew auch die NASA-Astronauten Nicole Mann und Josh Cassada sowie der Japaner Koichi Wakata.

Die Teilnahme von Kikina an der Mission wurde durch eine am 14. Juni 2022 zwischen der NASA und der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht. Der bahnbrechende Deal wurde trotz der sich verschlechternden Beziehungen aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine erzielt und beinhaltete eine Reihe von Besatzungsaustauschen.

Die Vereinbarung umfasst insgesamt drei Flüge russischer Kosmonauten mit den Raumschiffen SpaceX Dragon und drei Flüge der US-Astronauten mit dem Raumschiff Sojus. Die erste Sitztausch-Mission wurde im September gestartet, als der US-Astronaut Frank Rubio mit zwei russischen Kosmonauten, Sergey Prokopyev und Dmirty Petelin, an Bord ihrer Sojus-2.1a ging.

Mit der Ankunft der vier hat die Station jetzt 11 Besatzungsmitglieder. Sie werden in der Weltraumleitung arbeiten für die nächsten Monate.

Während des Starts dankte Kikina sowohl Roscosmos, der NASA als auch der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA für die Bereitstellung dieser Gelegenheit.

„Wir sind so froh, es gemeinsam zu tun. Vielen Dank an alle, die bei uns sind“, sagte sie auf Russisch und auf Englisch, nachdem die Kapsel in den Orbit aufgebrochen war.

Kikina ist die einzige Kosmonautin im aktuellen russischen Kader. Sie wurde beschrieben als „Botschafter des guten Willens“ vom damaligen Roskosmos-Chef Dmitry Rogozin im Dezember 2021, als der Deal noch verhandelt wurde.

„Unsere schöne Kosmonautin wird die erste Russin sein, die das Flugaustauschprogramm erfüllt“, Das hatte Rogosin damals gegenüber Reportern gesagt.

Russen haben zuvor zwischen 1994 und 2002, als das NASA-Space-Shuttle-Programm noch bestand, US-Raumschiffe benutzt, um die Umlaufbahn zu erreichen. Die ersten gemeinsamen Missionen dieser Art ermöglichten es den US-Astronauten, die russische Raumstation Mir im Rahmen des „Shuttle-Mir-Programms“ zu besuchen, während die übrigen Flüge zur ISS beinhalteten. Die NASA stellte das Shuttle-Programm jedoch 2011 ein und musste sich bis 2020 auf Roscosmos verlassen, um Astronauten zur Raumstation zu befördern.