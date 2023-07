Ein iranischer Admiral sagte am Montag, mehrere US-Flugzeuge hätten versucht, die Marine der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) daran zu hindern, einen Öltanker zu entern, der des Schmuggels verdächtigt werde.

„Am 6. Juli inspizierten Mitarbeiter der IRGC-Marine ein Schiff namens NADA 2, das am Schmuggel von iranischem Öl und Gas im Persischen Golf beteiligt war, was die Amerikaner durch eine Reihe riskanter und unprofessioneller Aktionen verhindern wollten.“ Das sagte Konteradmiral Ramazan Zirrahi der Nachrichtenagentur Tasnim.

Zirrahi befehligt den zweiten Marinebezirk des IRGC mit Sitz in Buschehr. Er erzählte Tasnim, dass seine Männer den Funkverkehr zwischen dem Kapitän des Schiffes und dem Schiff abgefangen hätten „Amerikanisches Kommando- und Kontrollzentrum in der Region.“ Die 5. Flotte ist in Bahrain stationiert.

Die Amerikaner sagten angeblich dem Kapitän, er solle die Schiffsmotoren abstellen und auf die Rettung warten. Zirrahi behauptete, die 5. Flotte habe daraufhin zwei A-10-Bodenangriffsflugzeuge, ein P-8A-Poseidon-Spionageflugzeug, zwei Black-Hawk-Hubschrauber, eine MQ-9-Drohne usw. geschickt „Patrouillenschiffe“ zur Baustelle, konnte die Kaperung des Schiffes aber letztendlich nicht verhindern.

Am Freitag berichtete die Nachrichtenagentur Fars, dass ein unter emiratischer Flagge fahrender Tanker mit zwölf Besatzungsmitgliedern aus vier verschiedenen Ländern in den Hafen von Buschehr gebracht wurde. Die iranischen Behörden sagten, sie hätten über eine Million Liter geschmuggelten Treibstoff beschlagnahmt.









Die US-Marine sagte damals, dass dies der Fall sei „überwacht“ das Abfangen eines Schiffes in internationalen Gewässern aber „beschloss, keine weitere Antwort zu geben“ laut Commander Tim Hawkins, Sprecher der 5. Flotte.

Hawkins hatte am 5. Juli eine detaillierte Erklärung zu zwei Vorfällen abgegeben, als die 5. Flotte als Reaktion auf Versuche des IRGC eine MQ-9-Drohne, ein P-8-Poseidon-Flugzeug und den Lenkwaffenzerstörer USS McFaul im Golf von Oman stationierte beschlagnahmen zwei Öltanker. Innerhalb von etwa drei Stunden näherten sich die IRGC-Schiffe der unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden TRF Moss und der unter der Flagge der Bahamas fahrenden Richmond Voyager, zogen sich jedoch zurück, als der US-Zerstörer nahe kam, teilte die US-Marine mit.

Die USA bestehen darauf, dass der Iran dies tut „eine klare Bedrohung für die regionale maritime Sicherheit und die Weltwirtschaft“ und hat Teheran beschuldigt, dies getan zu haben „fast 20 Handelsschiffe unter internationaler Flagge belästigt, angegriffen oder beschlagnahmt“ seit 2021.