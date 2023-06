Staatsanwälte im US-Bundesstaat Delaware haben Hunter Biden Steuerdelikte und einen Verstoß gegen Waffengesetze vorgeworfen. © Andrew Harnik/AP/dpa

Inmitten des Trubels um die diversen Ermittlungen gegen Ex-Präsident Trump wird nun Anklage gegen den Sohn seines Nachfolgers erhoben. Es geht um Steuerdelikte und den illegalen Besitz einer Schusswaffe.

21.06.2023 01:00:00

Die US-Justiz hat den Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter Biden, wegen mehrerer Vergehen angeklagt. Die zuständige Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Delaware teilte mit, dass dem 53-Jährigen Steuerdelikte in zwei Fällen und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen würden.

Hunter Biden hat zugestimmt, sich der Steuerdelikte schuldig zu bekennen und einer Vereinbarung zur Vermeidung eines Prozesses wegen des Waffenverbrechens zuzustimmen. Er muss noch vor Gericht erscheinen, wo ein Richter einem Deal zustimmen müsste.

Einkommensteuer nicht rechtzeitig bezahlt

Gegen Hunter Biden wurde mehrere Jahre lang ermittelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft betrug sein steuerpflichtiges Einkommen in den Jahren 2017 und 2018 mehr als 1,5 Millionen US-Dollar. Er hat es versäumt, jedes Jahr Bundeseinkommenssteuern in Höhe von mehr als 100.000 US-Dollar pünktlich zu zahlen. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen ihn im Jahr 2018 zudem Anklage wegen illegalen Waffenbesitzes. Beim Kauf der Waffe verheimlichte er seine Drogensucht. Als Drogenkonsument hätte er keine Waffe kaufen sollen.

Die New York Times und andere US-Medien berichteten, dass Hunter Biden durch eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft mit einer Bewährungsstrafe durchkommen könnte. Im Hinblick auf das Waffendelikt würde der Deal an die Bedingung geknüpft, dass er zwei Jahre lang drogenfrei bleibt und sich verpflichtet, nie wieder eine Schusswaffe zu besitzen. Hunter Biden selbst hatte seine langjährige Drogenabhängigkeit in einem Buch beschrieben und öffentlich gemacht.

Politisch sensible Angelegenheit

In Strafsachen kommt es nicht selten zu einer Einigung, bei der Staatsanwälte einem Verdächtigen im Gegenzug für ein Schuldeingeständnis bestimmte Zugeständnisse machen. Hunter Biden hat in der Vergangenheit stets Fehlverhalten bestritten.

Der Prozess ist auch politisch sehr heikel. Joe Biden will bei der Wahl 2024 für eine zweite Amtszeit kandidieren. Hunter Biden ist seit Jahren Ziel politischer Angriffe von Republikanern, insbesondere von Ex-Präsident Donald Trump. Er erhob Korruptionsvorwürfe gegen Hunter Biden im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften in der Ukraine und China. Gegen Trump wiederum wurden in den vergangenen Monaten in New York und Florida wegen verschiedener Vorwürfe Anklage erhoben. Trump steht in beiden Fällen vor Gericht. Mehrere Republikaner haben sich inzwischen darüber beschwert, dass es in den Vereinigten Staaten ein zweistufiges Justizsystem gibt. Hunter Biden wird ausgeruht sein.

Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus haben die Republikaner Ermittlungen zu den Finanzgeschäften von Hunter Biden eingeleitet. James Comer, Vorsitzender des republikanischen Komitees, sagte, man werde unabhängig von den neuen Nachrichten weitermachen. Joe Biden hatte Angriffe auf seinen Sohn stets als Verleumdung abgetan. Das Weiße Haus sagte: „Der Präsident und die First Lady lieben ihren Sohn und unterstützen ihn beim Wiederaufbau seines Lebens. Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben.“