Die Preisdaten vom Donnerstag werden zu den wichtigsten Barometern gehören, die die Fed bei ihrer Entscheidung über eine weitere Zinserhöhung berücksichtigen wird. In ihrem Bestreben, die Inflation einzudämmen, hat die Fed ihren Leitzins seit März 2022 elf Mal auf ein 22-Jahres-Hoch angehoben.

Ein Anstieg der Energiepreise hat einen Teil des Inflationsdrucks, der der Wirtschaft zugrunde liegt, wieder entfacht. Laut AAA sind die Benzinpreise im vergangenen Monat um fast 30 Cent auf einen landesweiten Durchschnitt von 3,83 US-Dollar pro Gallone gestiegen.

Ökonomen sagen, dass im Kampf gegen die Inflation die einfachen Fortschritte wahrscheinlich bereits erzielt wurden. Die Benzinpreise beispielsweise sind zwar von Monat zu Monat schwankend, sind aber bereits von einem landesweiten Höchstdurchschnitt von mehr als 5 US-Dollar pro Gallone, der im Juni letzten Jahres nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erreicht wurde, gesunken.

Ein Großteil des Inflationsschubs, der 2021 begann, wurde durch verstopfte Lieferketten verursacht: Häfen, Fabriken und Güterbahnhöfe wurden von der explosiven wirtschaftlichen Erholung nach der pandemischen Rezession von 2020 überwältigt. Die Folge waren Verzögerungen, Teileknappheit und höhere Preise. Allerdings haben sich die Rückstände in der Lieferkette im vergangenen Jahr verringert, was den Aufwärtsdruck auf die Warenpreise deutlich verringert hat. Die Preise für langlebige Industriegüter sind im Juni sogar gesunken.

Jetzt steht die Fed vor einem gewaltigen Problem: anhaltender Inflationsdruck in Dienstleistungsunternehmen – Restaurants, Hotels, Unterhaltungsstätten und dergleichen –, in denen die Löhne einen erheblichen Kostenanteil ausmachen. Der Arbeitskräftemangel hat dazu geführt, dass viele dieser Dienstleistungsunternehmen die Löhne drastisch angehoben haben.

Letzte Woche berichtete das Arbeitsministerium beispielsweise, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent gestiegen seien, mehr als erwartet. Um ihre höheren Arbeitskosten zu decken, haben Unternehmen in der Regel ihre Preise erhöht und so die Inflation angeheizt.

Ein weiterer Faktor, der einem anhaltenden Rückgang der Inflationsraten im Jahresvergleich entgegenwirkt, ist, dass die Preise in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres stark anstiegen, bevor sie sich in der zweiten Hälfte verlangsamten. Daher würde jede Preiserhöhung im Juli dazu führen, dass die Inflationsrate im Jahresvergleich steigt.

Dennoch warnen Ökonomen davor, zu viel in die Zahlen eines Monats hineinzuinterpretieren. Viele von ihnen gehen davon aus, dass die Inflation weiter sinken wird.

Die Gebrauchtwagenpreise, die nach der Pandemie in die Höhe geschossen waren, sind leicht gesunken: Laut Edmunds.com fielen sie im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf 29.198 US-Dollar. Der Juli letzten Jahres war kurz vor dem Höhepunkt des Preisanstiegs bei Gebrauchtwagen, der auf einen Mangel an Neufahrzeugen zurückzuführen war, der durch einen weltweiten Mangel an Computerchips verursacht wurde. Käufer, die neue Fahrzeuge wollten, diese aber nicht finden konnten, drängten in den Gebrauchtmarkt, was zu deutlich höheren Gebrauchtpreisen führte.

In diesem Jahr begannen die Gebrauchtwagenpreise jedoch zu sinken, als es den Autoherstellern gelang, mehr Chips zu erwerben und mehr Neufahrzeuge zu produzieren. Viele Käufer, die gezwungen waren, Gebrauchtwagen zu kaufen, kehren nun wieder auf den Neuwagenmarkt zurück. Es wird erwartet, dass die Gebrauchtwagenpreise im Laufe des Jahres zumindest leicht sinken werden.

Trotz chronischer Besorgnis über höhere Arbeitskosten wuchs ein genau beobachteter Maßstab für Löhne und Gehälter – der Arbeitskostenindex des Arbeitsministeriums – von April bis Juni langsamer. Ohne Berücksichtigung von Stellen im öffentlichen Dienst stiegen die Gehälter der Arbeitnehmer um 1 Prozent, weniger als der Anstieg von 1,2 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres 2023. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Löhne und Gehälter um 4,6 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 5,1 Prozent im Vorjahresvergleich das erste Viertel.

Auch die Mieten, die nach der Pandemie stark gestiegen waren, kühlen ab. Forscher der Federal Reserve Bank of San Francisco schrieben diese Woche, dass „die Inflation von Unterkünften im Jahresvergleich bis Ende 2024 weiter sinken wird und bis Mitte 2024 sogar negativ werden könnte.“

Die Fed-Beamten müssen eine Menge Daten verarbeiten, bevor sie entscheiden, ob sie die Zinsen weiter erhöhen. Der Bericht vom Donnerstag ist die erste von zwei CPI-Zahlen, die die politischen Entscheidungsträger vor ihrer nächsten Sitzung am 19. und 20. September sehen werden. Darüber hinaus erscheint am 31. August ihr bevorzugtes Inflationsmaß, der so genannte Preisindex für persönliche Einkommensausgaben. Und der Stellenbericht für August wird am 1. September veröffentlicht.

Viele Ökonomen und Marktanalysten gehen davon aus, dass die jüngste Zinserhöhung der Fed im Juli ihre letzte sein wird: Laut dem FedWatch Tool der CME Group erwarten fast 87 Prozent der Händler im nächsten Monat keine Zinserhöhung durch die Fed.