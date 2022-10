Die US-Grenzpatrouille meldet eine Zunahme von „terroristischen“ Begegnungen — RT World News

Die Namen von 98 Migranten, die in diesem Jahr an den US-Grenzen aufgegriffen wurden, standen auf der Terror-Beobachtungsliste

Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hat 98 illegale Einwanderer an der Südgrenze der USA festgenommen, deren Namen mit denen im Terror Screening Dataset übereinstimmen, einer Beobachtungsliste der Regierung von Personen, von denen angenommen wird, dass sie in terroristische Gruppen verwickelt oder mit bekannten oder mutmaßlichen Terroristen verbunden sind, so die veröffentlichten Daten der Agentur früher diese Woche.

Während diese Zahl nur 0,0044 % der Rekordzahl von 2,4 Millionen Menschen ausmacht, die im Jahr 2022 illegal in die USA eingereist sind, ist dies ein massiver Anstieg gegenüber dem letzten Jahr, als festgestellt wurde, dass nur 15 Personen, die über Mexiko ankamen, auf der Liste standen. Die Zahlen sind seit 2019 exponentiell gestiegen, als keiner der an der Südgrenze aufgegriffenen Migranten überhaupt auf der Liste stand.

CBP-Daten, die Anfang dieses Monats vom Daily Caller erhalten wurden, zeigten einen Anstieg von fast 600 % bei der Zahl der Migranten, die in diesem Jahr als Migranten gekennzeichnet wurden „besonderes Interesse,“ Dies bedeutet, dass sie in der Vergangenheit durch Gebiete gereist sind, die das US-Heimatschutzministerium aus Gründen des Terrorismus oder aus anderen nicht näher bezeichneten Gründen als nationale Sicherheitsbedenken eingestuft hat „schändliche Aktivität“. Die meisten davon wurden an der mexikanischen Grenze angetroffen.









„Besonderes Interesse“ Migranten werden normalerweise wie alle anderen in das Land entlassen, es sei denn, CBP kann negative Informationen über sie finden, sagte der ehemalige Chef der Grenzpolizei, Rodney Scott, gegenüber der Verkaufsstelle.

Die Zahl der „kriminelle Nichtbürger“ Die Zahl der von der CBP geschnappten Personen ist in den letzten Jahren ebenfalls explodiert, mit über 12.000 Festnahmen im Jahr 2022. Die Zahl hat sich zwischen 2020 und 2021 mehr als vervierfacht, was mit der Umstellung der Biden-Regierung auf eine freizügigere Grenzpolitik zusammenfällt.

Vizepräsidentin Kamala Harris versuchte letzten Monat, die Amerikaner zu beruhigen, die besorgt über die zunehmende Durchlässigkeit der Landesgrenzen sind, und bestand darauf „Die Grenze ist sicher“ auch wenn sie das Einwanderungssystem einräumte „gebrochen“ und sein musste „Fest.“

Die Flut von Migranten, die über die mexikanische Grenze in die USA einreisen, hat die lokalen Ressourcen in einem solchen Ausmaß überwältigt, dass der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, damit begann, Busse voller Illegalen nach New York City und Washington DC zu verschiffen, um die demokratische Führung des Landes mit den Ergebnissen zu konfrontieren ihre Einwanderungspolitik. Die Biden-Administration hat zurückgeschlagen und Abbott beschuldigt „Politik mit Menschen spielen“