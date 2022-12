Die unwahrscheinliche, aber vielversprechende Partnerschaft von Comics und Gesundheitswesen

Die Verwendungsmöglichkeiten für Comics reichen von der Lehre bis zur Therapie

Die Forschung schlägt unzählige andere Anwendungen vor. A 2018 lernen Eine an einer medizinischen Hochschule in Neu-Delhi durchgeführte Umfrage ergab, dass zwar weniger als 22 % der Studenten überhaupt von grafischer Medizin gehört hatten, aber fast 77 % die Verwendung von Comics als Lehrmittel in Indien befürworteten. Letztes Jahr, a Projekt basierend auf Feldforschung in Norwegen brachte einen Sozialanthropologen, einen Grafiker und Menschen mit Drogenabhängigkeit zusammen, um das Stigma im Zusammenhang mit illegalen Drogen und Hepatitis C zu bekämpfen. Ein weiteres Jahr 2021 lernenherausgegeben von Springer, sah therapeutisches Potenzial in Comics, die von Krebspatienten erstellt wurden, und nannte das Medium als eine Möglichkeit, „ihre medizinischen Traumata zu erforschen“ und einen Weg zur „Wiederbelebung ihres Körpers“.

„Funktionieren Comics … in Bildungseinrichtungen? Kann das Lesen von Comics Ärzten helfen, die Patientenerfahrung besser zu verstehen? Können wir wirklich dazu beitragen, Empathie aufzubauen, indem wir Comics lesen? Diese und viele weitere Fragen werden in der Graphic Medicine untersucht“, sagt Matthew Noe, leitender Bibliothekar an der Harvard Medical School, der im Vorstand des Graphic Medicine International Collective und des Graphic Novels and Comics Round Table der American Library Association tätig ist.