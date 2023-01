Die Untersuchungen des House GOP: Ein Feldführer

Eine oberste Priorität für die Republikaner ist die Untersuchung von Hunter Biden, wobei Joe Biden das ultimative Ziel der Untersuchung der Partei ist. GOP-Gesetzgeber jagen nach einer rauchenden Waffe, die die Entscheidungen des Präsidenten direkt mit den Geschäftsbeziehungen seines Sohnes verbindet. Es sind noch keine Beweise aufgetaucht, die zeigen, dass die von Hunter Biden übernommenen Kunden, gegen die eine jahrelange Bundesuntersuchung durchgeführt wurde, die Entscheidungen seines Vaters als Präsident beeinflusst haben.

Die öffentliche Phase der republikanischen Untersuchung beginnt am 8. Februar, wobei das Aufsichtskomitee voraussichtlich eine Anhörung auf Twitter und seinen Umgang mit einer Geschichte der New York Post aus dem Jahr 2020 über Hunter Biden abhalten wird. Twitter schränkte zunächst die Möglichkeit der Nutzer ein, den Artikel zu teilen, wobei Spitzenbeamte die Entscheidung im Nachhinein als Fehler charakterisierten.

Der Vorsitzende des House Oversight Committee, James Comer (R-Ky.), hat drei ehemalige Mitarbeiter zu Zeugenaussagen eingeladen – James Baker, ehemaliger stellvertretender General Counsel von Twitter; Yoel Roth, ehemaliger Global Head of Trust and Safety von Twitter; und Vijaya Gadde, ehemaliger Chief Legal Officer von Twitter. Ein Mitarbeiter des GOP-Ausschusses sagte gegenüber POLITICO, dass sie von den ehemaligen Mitarbeitern eine Aussage „erwartet“. (POLITICO hat den Prozess zur Authentifizierung des Laptops von Hunter Biden, der die Geschichte der New York Post untermauerte, nicht durchlaufen, aber Reporter Ben Schreckinger hat die Echtheit einiger E-Mails darauf bestätigt.)

Darüber hinaus stellt Comer Fragen an eine Galerie, die Hunter Bidens Kunst verkauft. Der Vorsitzende bittet auch um verdächtige Aktivitätsberichte oder SARs des Finanzministeriums im Zusammenhang mit Hunter Biden und seinen Mitarbeitern. Diese Aufzeichnungen werden von Finanzinstituten archiviert und deuten nicht unbedingt auf Fehlverhalten hin, werden aber häufig als Ermittlungshinweise verwendet.

Comer warnte, er sei bereit, die relevanten Aufzeichnungen vorzuladen, nachdem das Finanzministerium seinen ursprünglichen Antrag abgelehnt hatte, und sagte, es müsse Gespräche mit dem Ausschuss über die Ausrichtung seiner Untersuchung führen.

Der Kentuckianer hat geschworen, dass die Hunter Biden-Untersuchung seines Komitees „glaubwürdig“ sein wird, aber die Entscheidung der GOP-Führung, einige der konservativsten Mitglieder der Konferenz in das Komitee zu benennen, darunter Reps. Scott Perry (Pa.), Paul Gosar (Ariz.) und Marjorie Taylor Greene (Ga.), weckt diesbezüglich bei Demokraten und ihren Verbündeten neue Skepsis.

Rep. Gerry Connolly (D-Va.) warnte davor, dass der Aufstieg der Konservativen des Aufsichtsgremiums „die Glaubwürdigkeit des Ausschusses infizieren“ würde, auch bei Ermittlungen.

Mayorkas und die Grenze