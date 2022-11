Die „unsichtbaren“ Autolautsprecher von LG Display sind eigentlich vibrierende Platten

LG Display hat eine neue „unsichtbare“ Lautsprechertechnologie für Fahrzeuge entwickelt, die ein vibrierendes Panel in Passgröße zur Tonerzeugung verwendet. Es wurde mit einem ungenannten „globalen Audiounternehmen“ entwickelt und soll nächstes Jahr für den Einbau in Autoinnenräume bereit sein, um an Orten wie dem Armaturenbrett und dem Dachhimmel installiert zu werden.