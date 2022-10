Die unsichtbare Migrationskrise vor der Haustür von von der Leyens – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Sie müssen sich nicht weit von den riesigen Beton- und Glaskonstruktionen entfernen, die die monolithischen Institutionen der EU beherbergen, bevor Sie sich dem spaltendsten Thema des Blocks stellen: der Migration.

Ein paar Kilometer vom Brüsseler Hauptsitz der Europäischen Kommission entfernt schlafen jede Nacht Dutzende alleinstehender Männer auf der Straße, warten auf ihre Chance, Asyl zu beantragen und hoffen, eine Unterkunft zu finden. Auch Kinder müssen neuerdings draußen übernachten.

„Die Leute lassen mich nicht vor ihren Türen oder Geschäften schlafen, also ändert sich mein Platz jede Nacht“, sagte Sabahoon, ein 21-jähriger afghanischer Flüchtling, der vor etwa einem Monat in Belgien angekommen ist. „Ich habe keine Unterkunft, keinen Arzt, kein Essen.“

Die verzweifelte Situation, mit der Sabahoon auf den Straßen von Brüssel konfrontiert ist, spiegelt eine umfassendere Krise wider, die in der gesamten Region weitgehend unbemerkt bleibt. In der gesamten EU sind die Asylbewerberzahlen in diesem Jahr gestiegen und haben monatliche Höchststände erreicht, die seit der schockierenden Flüchtlingskrise von 2015 nicht mehr erreicht wurden.

In ganz Westeuropa beginnen Verarbeitungssysteme unter der Belastung zu kämpfen. „Der Druck verteilt sich auf weniger Länder als 2015“, sagte die belgische Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, die auf europäisches Handeln drängt, gegenüber POLITICO.

Setzt sich der aktuelle Zuzugstrend fort, wird Österreich in diesem Jahr so ​​viele Asylanträge erhalten wie auf dem Höhepunkt der Krise 2015. Die Regierung hat begonnen, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen, um den Wohnungsmangel auszugleichen. Diese Maßnahme wurde von NGOs als „unmenschlich“ und „absolut vermeidbar“ kritisiert.

Dennoch hat das Thema im Jahr 2022 kaum Eingang in die politische Mainstream-Debatte gefunden. Die Regierungen sind stattdessen mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine beschäftigt. „Wir befinden uns in einer Flüchtlingskrise, aber ihr wird weniger Aufmerksamkeit geschenkt, weil gleichzeitig zwei bis drei andere Krisen passieren“, sagte der belgische Premierminister Alexander De Croo.

Es kann auch einen anderen Grund für die mangelnde Aufmerksamkeit geben. Seit 2015 hat sich die politische Landschaft verändert. Gesetze in einigen Ländern sind unter dem Druck rechter einwanderungsfeindlicher Parteien restriktiver geworden.

Asylbewerber konzentrieren sich daher zunehmend auf eine kleinere Anzahl von Ländern in Westeuropa, teilweise weil Orte wie Dänemark aktiv versuchen, sie abzuschrecken.

Kopenhagen, traditionell ein beliebtes Ziel für Asylsuchende, verfolgt eine selbsternannte Null-Asyl-Politik. Im vergangenen Jahr suchten nur 2.099 im Land Asyl, im Vergleich zu 21.315 im Jahr 2015.

Auch die neue schwedische Regierung, die auf parlamentarische Unterstützung der rechtsextremen Schwedendemokraten angewiesen ist, plant, die Zahl der zugelassenen Asylbewerber zu reduzieren.

Diese strengere Politik übt zusätzlichen Druck auf die Registrierungs- und Unterbringungssysteme der verbleibenden westlichen Länder aus, von denen einige während der Pandemie eingestellt wurden.

Berittene Polizisten halten vor dem Zelt eines Obdachlosen an, um zu verhindern, dass Menschen zu lange am selben Ort bleiben | Stephanie Lecocq/EPA-EFE

„Vor fünf Jahren hatten wir so viele Menschen und konnten damit umgehen“, sagt David Vogel von der NGO Médecins Sans Frontières (MSF). Er argumentierte, das Problem auf den Straßen in Brüssel seien nicht die steigenden Zahlen von Asylsuchenden, sondern der Umgang der belgischen Regierung mit der Krise.

Belgien ist nicht allein. Einzelne Schreckensgeschichten finden sich auch anderswo in der Region.

In den Niederlanden hat der Tod eines drei Monate alten Babys in einem Aufnahmezentrum für Asylbewerber das Land erschüttert. Im Laufe des Sommers hat die Regierung zugestimmt, die Unterkünfte für Migranten im ganzen Land zu verteilen, aber mehrere lokale Gemeinden haben sich geweigert, ihren Anteil zu übernehmen.

Nachdem eine Flaute bei den Ankünften während der Pandemie die Hitze aus dem Thema genommen hatte, steigt die Stimmung gegen Immigranten zusammen mit den Zahlen wieder.

In Österreich wird die Regierung von einwanderungsfeindlichen Oppositionspolitikern unter Druck gesetzt, da die Staaten Schwierigkeiten haben, Unterkünfte für die steigende Zahl von Schutzsuchenden bereitzustellen.

Die neuesten Daten zeigen, dass die Asylanträge in der EU im Juli den dritten Monat in Folge über 70.000 erreichten, ähnlich wie in der Flüchtlingskrise von 2015, so die EU-Asylagentur.

Seitdem haben mehrere einzelne EU-Länder noch größere Zahlen gemeldet. Hinzu kommen die 4,31 Millionen ukrainischen Flüchtlinge, die sich seit Kriegsausbruch in der EU registriert haben und nicht dasselbe Asylverfahren durchlaufen müssen. Mehr Ukrainer werden in diesem Winter wahrscheinlich auch in der EU Zuflucht suchen, da sich die Bedingungen verschlechtern, heißt es in einem Dokument, das von der Tschechischen Republik erstellt wurde, die den turnusmäßigen EU-Ratsvorsitz innehat.

Kann etwas getan werden, bevor es zu spät ist, oder wird Brüssel erst aufpassen, wenn die EU wieder einmal in einer ausgewachsenen Notlage ist?

Trotz jahrelanger Versuche sind Versuche, eine einheitliche EU-Antwort zu entwerfen, weitgehend gescheitert. Nördliche und westliche Länder sind besorgt über die Migration von Migranten aus den Küstenstaaten, in denen sie ankommen, während diese Mittelmeerländer auf einem obligatorischen System zur Umverteilung von Asylbewerbern bestehen, die an ihren Küsten landen.

Ungarn, Polen und Österreich lehnen derweil entschieden jede Art von Zwangsumsiedlung ab.

Wenn die rechtsgerichtete schwedische Regierung Anfang nächsten Jahres die rotierende Ratspräsidentschaft von den Tschechen übernimmt, wird sie kaum Maßnahmen vorantreiben, um sicherzustellen, dass alle Länder ihren gerechten Anteil erhalten.

Belgien wird es nicht gelingen, Migration auf die EU-Agenda zu setzen, „weil viele Länder sie fernhalten wollen“, sagte Theo Francken, ein ehemaliger belgischer Staatssekretär für Asyl und Migration, der jetzt Mitglied der Opposition ist. „Der einzige Weg, wie sich das ändern könnte, ist, wenn Deutschland wieder in ernsthafte Schwierigkeiten gerät.“

Der Belgier De Moor argumentierte jedoch, dass es auf europäischer Ebene ein wachsendes Gefühl der Dringlichkeit in Bezug auf Migration gebe, und sei entschlossen, auf Veränderungen zu drängen.

„Einige Länder verstärken bereits die Kontrollen an den Binnengrenzen“, sagte sie. „Das ist reine Verzweiflung. An den Außengrenzen Europas spielen sich derweil Tragödien ab. Wenn uns die Migrationsreform nicht gelingt, sehe ich sehr pessimistisch in die Zukunft.“

Andere teilen diesen Pessimismus. Gerald Knaus, ein österreichischer Migrationsexperte, der maßgeblich an der Ausarbeitung des 2016 unterzeichneten EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens beteiligt war, sagte: „Die gemeinsame europäische Außenpolitik an der Grenze ist Pushbacks.“

Viele EU-Staaten würden das tun, ohne dass sich irgendjemand beschwert, sagte er, und das Gesamtbild dürfte sich mit einem neuen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine nur noch verschlechtern. „Niemand in Europa bereitet sich darauf vor.“