Marketa Vondrousova hat Wimbledon-Geschichte geschrieben, indem sie Ons Jabeur besiegte und den Damentitel gewann.

Der tschechische Star gewann am Samstag im All England Club mit 6:4, 6:4 und besiegte Jabeur in geraden Sätzen.

4 Vondrousova hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Wimbledon-Titel gewonnen

4 Sie war von Emotionen überwältigt, als sie den Matchball landete Bildnachweis: Getty

Und die 24-Jährige ist nun die erste ungesetzte Frau überhaupt, die Wimbledon in der Open-Ära gewonnen hat, nachdem sie nach ihrem Sieg zu Boden gefallen ist.

Für Jabeur war es jedoch ein herzzerreißender Schlag, der mittlerweile das Wimbledon-Finale in Folge verloren hat, obwohl er ein Publikumsliebling war.

Vondrousova weinte und sprang in die Menge, um mit ihren Freunden und ihrer Familie zu feiern, obwohl ihr ihre Gegnerin sofort gratulierte.

Vor einem Jahr schaute der in Sokolov geborene Star Wimbledon mit eingegipstem Arm.

Und heute ist sie aus dem Nichts eine Grand-Slam-Siegerin und setzt sich nebenbei mit Siegen über Jessica Pegula, Elina Svitolina und Veronika Kudermetova gegen die Konkurrenz durch.

Jabeur war der überwältigende Favorit auf den Sieg in Wimbledon und ging mit der Weltrangliste Nr. 6 in den Wettbewerb.

Nachdem er letztes Jahr das Finale auf Platz 3 verloren hatte, brach der Tunesier nach der erneuten Niederlage in Tränen aus.

Aber der Tag gehörte Vondrousova, die letzte Saison wegen einer Handgelenksverletzung sechs Monate lang nicht im Einsatz war.

Sie hat allen Chancen getrotzt, Wimbledon-Meisterin zu werden, obwohl sie zugibt, dass sie etwas benommen ist.

4 Vondrousova verpasste letztes Jahr Wimbledon und verfolgte das Finale in Besetzung

4 Der Tscheche ist ein unwahrscheinlicher Champion Bildnachweis: Richard Pelham / The Sun

„Ich weiß nicht wirklich, was gerade passiert, es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte sie.

„Ons, herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine solche Inspiration für uns alle. Ich hoffe, dass Sie eines Tages gewinnen werden, Sie sind eine großartige Person. Herzlichen Glückwunsch an das Team.“

„Nach allem, was ich durchgemacht habe, hatte ich letztes Mal einen Gipsverband, es ist erstaunlich, dass ich hier stehen und das halten kann. Tennis ist verrückt.“

„Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Die Comebacks sind nicht einfach, man weiß nie, was einen erwartet.“

„Ich hatte gehofft, dass ich auf dieses Niveau zurückkehren könnte, und jetzt bin ich hier.“

„Ich möchte mich bei meiner Kiste bedanken, ihr seid alle großartig, meine kleine Schwester weint da oben.“

„Ich denke, ich werde vielleicht etwas Bier trinken. Es waren zwei anstrengende Wochen und ich habe mich in den letzten Tagen zusammengerafft.“

„Ich war vor diesem Spiel so nervös. Vielen Dank Jungs für die Unterstützung und das Kommen hierher.“