Das mittelalterliche jüdische Stadtzentrum der Stadt Erfurt in Mitteldeutschland wurde am Sonntag in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

„Die jüdischen Denkmäler Erfurts gerieten jahrhundertelang fast in Vergessenheit“, sagte Maria Böhmer, Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission. „Ihre Wiederentdeckung ist ein großes Geschenk.“

Zu den Gebäuden auf der begehrten Liste gehörten die Alte Synagoge von Erfurt, ein Steingebäude aus dem 13. Jahrhundert, das das mittelalterliche jüdische Familienleben zeigt, und ein traditionelles Ritualbad, die Mikwe.

Die Alte Synagoge wurde als Lagerhaus und anschließend als Restaurant und Tanzsaal genutzt. Erst 1988 wurde seine Bedeutung wiederentdeckt und etabliert. Das Ritualbad wurde jahrhundertelang als Keller genutzt und erst 2007 aufgrund seines historischen und kulturellen Hintergrunds anerkannt.

Bei einem Pogrom in Erfurt im Jahr 1349 wurde die gesamte jüdische Gemeinde ausgelöscht. Die Stadt geht davon aus, dass die Nutzung der Synagoge als Lagerhaus und Tanzsaal die Zerstörung durch die Nazis verhinderte.

Heute beherbergt die Alte Synagoge, deren erste Bauspuren auf das Jahr 1094 zurückgehen, ein Museum.

Die Stätte sei die zweite jüdische Stätte in Deutschland, die von der UNESCO unter Schutz gestellt werde, und sei damit ein wichtiger Schritt zur Würdigung der gemeinsamen Wurzeln von Judentum und Christentum, sagte Kerstin Püschel, die deutsche Botschafterin bei der UNESCO. Damit steigt die Zahl der Welterbestätten in Deutschland auf 52.

Die UNESCO oder die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

Die UNESCO hat ihren Sitz in Paris und begann 1978 mit der Liste des Weltkulturerbes. Sie umfasst eine breite Palette von über 1.000 Stätten – von der Akropolis in Athen bis zur Chinesischen Mauer –, die von ihren jeweiligen Nationen nominiert wurden.

