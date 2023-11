Die unbesiegbare Rezension – IGN

Auf dem Papier hat „The Invincible“ alle Voraussetzungen für eine unterhaltsame Adaption eines klassischen Science-Fiction-Romans in ein kampffreies Abenteuerspiel, inklusive Weltraumforschung, einer mysteriösen Bedrohung und einem amnesischen Protagonisten, der sein Bestes tut, um herauszufinden, was genau geht auf den Planeten Regis III. Aber während Starward Industries‘ Interpretation der gleichnamigen Geschichte von Stanislaw Lem aus dem Jahr 1964 interessante Punkte enthält, gibt es doch viele Dinge, die sich auf der anderen Seite nicht so gut übersetzen lassen.

Zunächst einmal gelingt es „The Invincible“ nicht, zu Beginn viel Kontext für die Geschichte bereitzustellen, was für ein Spiel, das sich auf die Geschichte konzentriert, ziemlich wichtig ist. Aus dem Einführungscomic erfahren wir zwar, dass es zwei rivalisierende Fraktionen gibt, die in einem Weltraumrennen gegeneinander antreten, aber warum sie gegeneinander antreten – oder wann – wird nie erklärt. Wir wissen nur, dass die Besatzung des Wissenschaftsschiffs Dragonfly auf Regis III ankommt und schnell dort festsitzt, während unsere quirlige Biologin Dr. Yasna allein ist und keine Ahnung hat, wie sie überhaupt auf die Planetenoberfläche gelangt ist.

Während Amnesie eine etwas überstrapazierte Methode des Geschichtenerzählens sein kann, funktioniert sie im Kontext der Geschichte in „The Invincible“ tatsächlich gut. Das Auffrischen ihres Gedächtnisses durch die Interaktion mit Objekten, während sie nach ihren Crewmitgliedern sucht, ist nicht nur eine interessante Möglichkeit, in einem nichtlinearen Format zu erfahren, was mit Yasna passiert ist, sondern es spielt auch eine wichtige Rolle in der Geschichte in den späteren Akten, die ich habe wird nicht verderben. Es gibt mehrere unterschiedliche Erinnerungen, die wiederhergestellt werden können, obwohl sie nur dazu dienen, etwas mehr Hintergrundgeschichte zu liefern – etwa wie die Begegnung mit Wasser Yasna an die Zeit erinnert, als ihr Chef ihr gesagt hat, sie solle ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen –, und sie sind nicht erforderlich, um voranzukommen.

Die Erkundung von Regis III ist zunächst ein ziemliches Abenteuer. Sie suchen nicht nur nach Antworten rund um das Geheimnis von Yasnas Blackouts und verschwundenen Crewmitgliedern, sondern es gibt auch etwas darüber zu sagen, wie beeindruckend alles aussieht und sich anfühlt. Die erste Stunde der Erkundung einer Wüste ist mit epischer Science-Fiction-Musik und farbenfrohen Kulissen von nahegelegenen Planeten und Sternschnuppen untermalt, die mich wirklich in die Schönheit des Weltraums entführt haben. Andererseits wird im Verlauf von „The Invincible“ klar, dass diese großartige Kulisse nicht nur der Höhepunkt der Sehenswürdigkeiten ist, sondern dass sie auch die Aufmerksamkeit von einigen ziemlich großen Schwächen ablenkt. Der erste Grund besteht darin, dass Texturen und Details der Umgebung bei näherer Betrachtung verschwommen und unscharf wirken. Je näher Sie einem Objekt sind, desto schlechter sieht es aus. Pop-In-Effekte treten auch häufig auf, wenn Sie in einem großen Bereich herumlaufen, was bedeutet, dass es auch auf mittlere Distanz ziemlich schlecht aussehen kann.

Diese Umweltprobleme machen auch das eigentliche Reisen frustrierend. Auch wenn der Weg, dem Sie folgen sollen, linear ist, kann es dennoch verwirrend sein, den richtigen Weg zu finden. Während Sie auf eine Felsformation stoßen, die bekletterbar ist, können genau gleich aussehende Felsen im nächsten Abschnitt der Karte nicht bestiegen werden. Durch solche Dinge ist die Gesamtgeographie, wohin Sie gehen sollen, inkonsistent.

Wenn Sie den richtigen Weg gefunden haben, werden Sie mit unnötig langsamen Kletteranimationen begrüßt, die einen ermüdenden Ersatz für eine einfache Sprungfähigkeit darstellen. Zum Glück werden Sie, wenn Sie auf Strukturen klettern, wahrscheinlich bereits daran gewöhnt sein, wie schmerzhaft langsam die Bewegung in „The Invincible“ ist. Ja, ich verstehe, dass der Platz anstrengend ist und dass es uns allen schwerfallen würde, in Yasnas Schuhen schnell voranzukommen, aber nicht länger als fünf Sekunden sprinten zu können, ohne zu ermüden, ist schmerzhaft, besonders wenn etwa 80 Prozent des Gameplays darauf basiert beim Gehen. Ehrlich gesagt gibt es so viel sinnloses Gehen, dass ich schätze, dass man die Gesamtlaufzeit von 11 Stunden um mindestens zwei oder drei Stunden hätte verkürzen können, indem man entweder die Geschwindigkeit erhöht hätte oder einen schnell durch ein neues Gebiet reisen ließe – und durch das Tempo der Geschichte hätte davon profitiert.

Das Gehen macht also nicht viel Spaß, aber keiner der Gameplay-Versuche, die außer dem Setzen eines Fußes vor den anderen unternommen werden, ist besser. Egal, ob es sich um „Rätsel“ handelt, die darin bestehen, einen Knopf auf einen anderen Kanal zu stellen oder das Gebiet mit einem Tracker abzusuchen, um mithilfe eines Heiß- und Kaltsystems wichtige Gegenstände zu lokalisieren, es gibt einfach nichts Interessantes oder Herausforderndes an den Gameplay-Aspekten von „Der Unbesiegbare“. Auch der eine Abschnitt, in dem Sie eine Waffe benutzen, fühlt sich völlig sinnlos an, da Sie sie praktisch nur wahllos in den Himmel schießen, ohne einen Hinweis darauf, ob sie überhaupt etwas bewirkt. Diese Mechaniken wirken allesamt so, als wären sie lediglich hinzugefügt worden, um die Tatsache zu rechtfertigen, dass es sich um ein interaktives Spiel und nicht um einen visuellen Roman handelt, ohne dass sie der Art und Weise, wie ich die Geschichte erlebt habe, irgendeinen Mehrwert oder Spaß hinzufügen würden.

Abgesehen von diesen Gameplay-Problemen tappt „The Invincible“ in die gleiche Falle wie viele Story-lastige Spiele, bei denen der Protagonist die meiste Zeit der Reise allein ist. Während Yasna ihren Astrogator Novak im Ohr hat, der sie während der gesamten Mission begleitet, verbringt sie den Großteil ihrer Zeit allein und ohne großen menschlichen Kontakt. Auch wenn es Sinn macht, dass sie auf einem abgelegenen Planeten nicht auf andere stößt, fühlt sich dadurch einfach alles leer an – vor allem, wenn man bedenkt, wie offen und leer die meisten tatsächlichen Orte im wahrsten Sinne des Wortes sind.

Obwohl sich „The Invincible“ manchmal so leer und langsam anfühlen kann, ist seine Geschichte tatsächlich packend. Yasna ist charmant und es ist schwer, nicht in sie verliebt zu sein. Es ist klar, dass sie sich auskennt, da man sie oft dabei hören kann, wie sie sich auf faszinierende wissenschaftliche Themen zu etwas so Einfachem wie Fisch einlässt oder darüber nachdenkt, wie sie Menschen helfen möchte (selbst aufgrund der minimalen Interaktion, die sie im Laufe der Geschichte mit Menschen hat). . Dies alles kommt im letzten Abschnitt zusammen, der eine Reihe verschiedener möglicher Ergebnisse bietet, die alle auf Dialogentscheidungen basieren, die Sie in der letzten Interaktion mit einem bestimmten Charakter treffen. Obwohl die Idee mehrerer Enden eine gute Möglichkeit ist, die Geschichte zu beenden, fühlen sich die meisten davon nicht zufriedenstellend an. Von den sechs verschiedenen Enden, die ich entdecken konnte, endeten sie alle entweder abrupt oder hatten das Gefühl, dass einige Informationen ausgelassen wurden. Jedes Mal, wenn ich erwartete, dass nach dem Abspann eine Epilog-Szene folgen würde, gelangte ich einfach direkt zurück zum Hauptmenü. Trotz aller Intrigen, die dazu geführt haben, fühlt sich das Ende von „The Invincible“ nicht zufriedenstellend an, sondern hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack einer ansonsten interessanten Geschichte, da es keinen Abschluss oder Kontext bietet – was ironischerweise dem Beginn der gesamten Geschichte ähnelt.