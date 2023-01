Die umstrittenen Tordiebstähle von Fernandes zeigen sich, als United City besiegte

Manchester United besiegte Manchester City am Samstag mit 2: 1 und warf einen Schraubenschlüssel im Titelrennen der Premier League. Die Tore von Bruno Fernandes und Marcus Rashford in der späten zweiten Halbzeit gaben den Gastgebern die drei Punkte.

Das Hauptgesprächsthema des Spiels war das umstrittene Tor von Fernandes zum Spielgleichstand.

City traf zuerst im Match, nachdem der eingewechselte Jack Grealish aus kurzer Distanz einköpfte. Der Flügelspieler konnte einen perfekt platzierten Lupfer von Kevin De Bruyne zum Abschluss bringen, um die Gäste in Old Trafford in Führung zu bringen. Es war sein erstes Ligator seit September.

Kontroverse im Old Trafford

Fernandes erzielte in der 78. Minute des Spiels den Ausgleich. Das Ziel würde jedoch mit einigen Kontroversen einhergehen.

Marcus Rashford machte den ersten Lauf von einem Casemiro-Steilpass. Der englische Nationalspieler stand deutlich im Abseits. Rashford hatte jedoch nie Kontakt mit dem Ball und das Tor wurde nach einer Diskussion zwischen dem Schiedsrichter und seinem Assistenten gegeben.

Trotz der Tatsache, dass Rashford den Ball nie wirklich berührt hat, kann argumentiert werden, dass er mit dem Spiel interagiert hat.

Tatsächlich schien es, als würde der Stürmer Manuel Akanji daran hindern, einen möglichen Zweikampf gegen Fernandes zu versuchen. Trotzdem stand das Tor und United war wieder im Spiel.

Rashford kann nicht aufhören zu punkten

Auch die Führung der Gastgeber sollte nicht lange auf sich warten lassen. Rashford erzielte nur vier Minuten später den späteren Matchwinner. Der eingewechselte Alejandro Garnacho drehte sich um Nathan Ake herum und fand einen weit geöffneten Rashford direkt vor dem Tor.

Der formstarke Stürmer würde von da an nicht fehlen. Er hat nun in allen sieben Spielen seit seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft getroffen.

Der Sieg für United bringt sie in der Gesamtwertung nur einen Punkt hinter ihre Crosstown-Rivalen. Trotz eines eher holprigen Saisonstarts sind die Red Devils nun zurück im Titelrennen. Tabellenführer Arsenal trifft am Sonntag auf den Rivalen Tottenham Hotspur, um acht Punkte Vorsprung auf die Spitze zu erlangen.