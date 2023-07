Die Ukraine hatte gehofft, ihre mit Spannung erwartete Gegenoffensive früher im Frühjahr starten zu können, habe sich aber zurückgehalten, weil ihr die notwendigen Waffen fehlten, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„Wir hatten vor, im Frühjahr damit zu beginnen. „Aber wir haben es nicht getan, weil wir, ehrlich gesagt, nicht über genügend Munition und Bewaffnung und nicht genügend Brigaden verfügten, die ordnungsgemäß in diesen Waffen ausgebildet waren. Darüber hinaus fanden die Trainingsmissionen außerhalb der Ukraine statt“, sagte Selenskyj in einem Interview, das am Sonntag auf CNNs „Fareed Zakaria GPS“ ausgestrahlt wurde.

Da die Gegenoffensive später begann, sagte Selenskyj über einen Übersetzer: „Sie gab Russland Zeit, unser gesamtes Land zu verminen und mehrere Verteidigungslinien aufzubauen.“ Und ganz bestimmt hatten sie sogar mehr Zeit, als sie brauchten. Aus diesem Grund bauten sie mehr dieser Linien. Und tatsächlich gab es auf unseren Feldern viele Minen.“