Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine Stadt in der Nähe der kriegszerstörten Stadt Bachmut zurückerobert. Die russischen Truppen seien aus Klischtschijiwka vertrieben worden, sagte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrskyj, am Sonntag in Online-Netzwerken. Am Freitag gab die Ukraine die Einnahme der Stadt Andriivka in der Nähe von Bachmut bekannt, Russland bestritt dies jedoch bisher.