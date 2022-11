Die Ukrainer bereiten sich auf einen möglichen russischen Atomangriff vor – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

KIEW – Über der Ukraine schwebt eine nukleare Bedrohung.

Das atomare Säbelrasseln des Kremls reicht von der Drohung von Präsident Wladimir Putin, das illegal annektierte ukrainische Territorium „mit allen verfügbaren Mitteln“ zu verteidigen, bis hin zu zunehmend aus den Fugen geratenen Kommentaren des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew und Moskaus (falschen) Andeutungen, dass die Ukraine eine nukleare „schmutzige Bombe“ entwickle “ – etwas, vor dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gewarnt hat, könnte sein, dass Russland sich auf einen sogenannten Angriff unter falscher Flagge vorbereitet.

Für viele Ukrainer sind das alles andere als leere Worte, und das Land bereitet sich darauf vor.

Die Serhiy Prytula Charity Foundation in der Innenstadt von Kiew hat einen Luftschutzbunker auf dem Parkplatz unter dem Gebäude, um die Mitarbeiter vor konventionellen russischen Angriffen zu schützen, und einen weiteren, der im Falle eines Atomangriffs genutzt werden soll.

„Der zweite Shelter ist entsprechend ausgestattet. Sie verfügt über einen Vorrat an Medikamenten, Lebensmitteln, Trink- und destilliertem Wasser, Taschenlampen und Batterien“, sagte TV-Star Serhiy Prytula, der die gleichnamige Stiftung leitet.

„[Predicting the actions of] Die russische militärische und politische Führung ist immer schwierig, wenn Sie die normale Logik anwenden. Wir waren sehr unglücklich, diesen Nachbarn zu haben. Aus diesem Grund sollte alles, was mit einer nuklearen Bedrohung zu tun hat, als echte Bedrohung sehr ernst genommen und entsprechend vorbereitet werden“, sagte er.

Die Sprache, die aus Moskau kommt, ist besorgniserregend.

Anfang dieses Monats warnte Medwedew, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, dass Kiews Ziel, sein gesamtes verlorenes Territorium zurückzuerobern, „eine Bedrohung für die Existenz unseres Staates und eine Zerstückelung des heutigen Russlands“ darstellt, etwas, was er sagte sagte, sei ein „direkter Grund“ für die Umsetzung der nuklearen Abschreckung Russlands.

Das russische Militär ist in der Ukraine im Hintertreffen, und das Zünden einer Atomwaffe könnte vom Kreml als verzweifelte Maßnahme angesehen werden, um einen Stopp des Krieges zu erzwingen.

Kiews Reaktion auf Medwedew war schnell.

Ein Retter des ukrainischen Notstandsministeriums nimmt am 17. August 2022 an einer Übung in der Stadt Saporischschja teil, im Falle eines möglichen nuklearen Zwischenfalls im Kernkraftwerk Saporischschja | Dimitar Dilkoff/AFP über Getty Images

Oleksiy Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, brandmarkte seine nuklearen Drohungen als „Selbstmord“ und sagte: „Russland wird sich endgültig zum Feind Nr. 1 für die ganze Welt entwickeln.“

Auch Russlands Verbündeter China warnt vor der Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen. Letzte Woche sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping: „Atomwaffen können nicht eingesetzt werden, ein Atomkrieg kann nicht geführt werden.“

US-Präsident Joe Biden sagte gegenüber Putin, es wäre ein „unglaublich schwerer Fehler“, eine taktische Atomwaffe in der Ukraine einzusetzen.

Klammerklammer

Diese internationalen Warnungen halten die Ukrainer nicht davon ab, sich auf das Schlimmste vorzubereiten.

Die Behörden in der Region Kiew verfügen über Hunderte von Notunterkünften, die im Falle eines Atomangriffs genutzt werden könnten.

„Die vergangenen acht Monate haben uns gelehrt, dass alles passieren kann. Als Beamter bereite ich mich auf das Worst-Case-Szenario vor, aber ich hoffe, dass alles gut wird“, sagte Oleksii Kuleba, Leiter der Militärverwaltung der Hauptstadtregion, gegenüber lokalen Medien.

Kuleba sagte, die Schutzräume seien unter der Erde, hätten eine Belüftung, zwei Eingänge und sollten bis zum 15. November mit Funkgeräten ausgestattet sein – von denen die ukrainischen Behörden glauben, dass sie das einzige Kommunikationsmittel nach einem Atomangriff sein könnten.

Auch die ukrainischen Regierungsstellen haben vor kurzem – gestützt auf die Erfahrungen des Landes mit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl – detaillierte Anweisungen darüber veröffentlicht, was im Falle eines Nuklearschlags zu tun ist.

Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Oleksiy Danilov | Sergei Supinsky/AFP über Getty Images

„Der Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine wird als unwahrscheinlich angesehen, und der Hauptzweck dieser Drohungen besteht darin, die Ukrainer und die Welt zu verängstigen und uns zu Zugeständnissen zu zwingen, und unsere Partner, ihre Unterstützung für die Ukraine zu schwächen“, heißt es in den Anweisungen fügen Sie hinzu: „Gleichzeitig müssen die Ukrainer einen Aktionsplan für alle Notsituationen haben: den Einsatz von Atomwaffen, eine ‚schmutzige Bombe‘ oder im Falle eines Unfalls in einem Kernkraftwerk.“

Die Anweisungen beschreiben alles, von der Nichtbetrachtung der Explosion – „wenn Sie einen Blitz am Himmel (oder seine Reflexion) bemerken, schauen Sie auf keinen Fall in diese Richtung“ – bis hin zum Abdecken Ihrer Ohren, um Schäden durch eine Druckwelle zu vermeiden, und dem Entfernen der Kleidung Strahlung ausgesetzt war. „Laufen Sie in Deckung, sobald Sie wieder auf die Beine kommen und wenn die Druckwelle durch den Einsatz von Atomwaffen vorüber ist“, sagen sie.

Anfang Oktober teilte die Verwaltung der Hauptstadt mit, die Stadt habe genügend Kaliumiodidpillen – Medikamente, die helfen, die Aufnahme von radioaktivem Jod durch die Schilddrüse zu verhindern – um sie an medizinische Einrichtungen und Hausärzte „im Falle einer Strahlengefahr oder eines Strahlennotfalls“ zu verteilen .“

„Wenn eine Evakuierung erforderlich ist, wird Kaliumjodid gemäß den Empfehlungen von Medizinern an Evakuierungspunkten an Mitglieder der Bevölkerung verteilt, die der Strahlungszone ausgesetzt waren“, fügte die Verwaltung hinzu.

Inzwischen ergreifen viele Einwohner Kiews ihre eigenen Präventivmaßnahmen.

Kristina Riabchyna, eine in Kiew lebende nachhaltige Stylistin, die ursprünglich aus Donezk stammt, hat Jodtabletten in einer örtlichen Apotheke gekauft.

„Ich möchte wirklich glauben, dass es keinen Atomangriff geben wird. Aber leider haben wir diesen unerträglichen Nachbarn, also haben wir keine andere Wahl, als zu glauben, dass diese absurde Sache tatsächlich möglich sein könnte“, sagte sie.

„Der Kauf von Kaliumiodid war wahrscheinlich eine Möglichkeit, mit der Angst fertig zu werden“, fügte Riabchyna hinzu. „Was ich meine, ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt getan habe, was ich kann, für meine Sicherheit und für meine Lieben, ich habe die Gefahr nicht ignoriert, und das bedeutet, dass ich mein Leben weiterleben kann. Aber es ist selbstverständlich, dass ich verstehe, dass dies keine Gegenmaßnahme ist, die uns retten wird, wenn diese Bedrohung Realität wird.“

Mykhailo, 49, und seine Mutter im Luftschutzbunker einer Schule, in dem sie am 4. Juni 2022 in Velyka Novosilka, Ukraine, fast zwei Monate verbracht haben | Anastasia Vlasova/Getty Images

Ausländer in Kiew ergreifen ähnliche Maßnahmen.

In den letzten Wochen erhielten Mitarbeiter, die für ein EU-finanziertes Projekt arbeiteten – sie forderten, dass das Projekt nicht identifiziert wird – gründliche Anweisungen, was im Falle eines Atomangriffs oder des Einsatzes einer schmutzigen Bombe zu tun ist – einer konventionellen Bombe, die mit radioaktivem Material durchzogen ist .

„Nukleare Explosionen können erhebliche Schäden und Verluste durch Explosionen, Hitze und Strahlung verursachen, aber es gibt Schritte, die Sie unternehmen können, um den Aufprall abzumildern“, heißt es in den Anweisungen und empfahlen: „Wenn Sie vor einem bevorstehenden Angriff gewarnt werden, gehen Sie sofort hinein das nächste Gebäude, idealerweise unterirdisch, und entfernen Sie sich von den Fenstern.“

Die Anweisungen erklären weiterhin, wie radioaktiver Fallout abgewaschen wird, wie ein elektromagnetischer Impuls elektronische Geräte beschädigen kann, und hören auf Ratschläge für eine mögliche Evakuierung.

Wenn es sich bei dem Angriff um einen taktischen Nuklearschlag an der Front fern von Kiew handelt, dann „ist der einzige Aktionsplan für unsere Mitarbeiter in Kiew in einem solchen Fall, in Autos zu springen und an der Grenze zu sein [with Poland] innerhalb weniger Stunden“, sagte ein EU-Bürger mit dem Programm, der unter der Bedingung sprach, nicht identifiziert zu werden.

Ukrainische Truppen an der Front erhielten Kalium-Jod-Tabletten und wurden auch darin geschult, was im Falle eines Atomangriffs zu tun ist – obwohl Sprecher des Verteidigungsministeriums und des Militärs nicht genau sagen wollten, was diese Anweisungen waren.

Für Prytula, die Chefin der Wohltätigkeitsorganisation, wird die Gefahr eines Atomangriffs nicht so schnell enden.

„Die Bedrohung durch den Einsatz einer Atomwaffe gegen die Ukraine oder jedes andere Land der Welt wird real sein, solange die Russische Föderation existiert“, sagte er.