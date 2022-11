Die Ukrainer befürchten, dass die russischen Streitkräfte jetzt die Stadt Cherson zerstören werden – POLITICO

Jamie Dettmer ist Meinungsredakteur bei POLITICO Europe.

Russlands Rückzug aus der Stadt Cherson wird verhalten gefeiert – wie es sich gehört.

Der Rückzug aus der einzigen Provinzhauptstadt, die das russische Militär seit dem Beginn seiner Invasion im Februar erobern konnte, ist nicht nur ein symbolischer und die Moral stärkender Sieg für die Ukraine, sondern auch ein schwerer Rückschlag für die früheren Ambitionen des Kreml, Odessa zu besetzen und ganz zu kontrollieren Die ukrainische Schwarzmeerküste. Russland wurde nun in die Südukraine zurückgeworfen, bis zu dem Punkt, an dem seine Landbrücke zur Krim jetzt gefährdet ist.

Aber Kiews Vorsicht und seine Zweifel, ob es sich um einen echten Rückzug oder eine Finte handelt, spiegeln begründete Befürchtungen wider.

Die Ukraine steht nun vor einem Dilemma: Sollte sie schnell voranschreiten, um die Stadt zu besetzen und dabei wahrscheinlich Opfer durch Sprengfallen, Minen und improvisierte Sprengsätze riskieren, von denen Sicherheitsbeamte in Kiew überzeugt sind, dass sie überall platziert wurden?

Unterdessen fürchten die politischen Führer und Militärkommandeure des Landes auch die Aussicht, dass Russland vom Ostufer des Flusses Dnipro ein Sperrfeuer nach dem anderen starten könnte, um eine Stadt zu zerstören, die der russische Präsident Wladimir Putin erst vor wenigen Wochen annektierte.

Der Rückzug wurde am Mittwoch vom russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu angekündigt, als er General Sergej Surovikin sagte, er solle „mit dem Abzug der Truppen beginnen und alle Maßnahmen ergreifen, um den sicheren Transfer von Personal, Waffen und Ausrüstung über den Fluss Dnipro zu gewährleisten“. zu TASS.

Surovikin sagte im russischen Staatsfernsehen, es sei nicht mehr möglich, die in der Stadt auf der Westseite des Flusses exponierten Truppen weiter zu versorgen, und fügte hinzu, der Umzug sei notwendig, um „das Leben unserer Truppen und die Kampfbereitschaft unserer Einheiten zu erhalten“. … die Zivilbevölkerung könnte in Gefahr geraten und unsere Truppe am rechten Dnjepr-Ufer könnte isoliert werden.“

Der Schritt kommt nicht überraschend.

POLITICO hatte die Wahrscheinlichkeit eines Rückzugs von Surovikin vorhergesagt, der Anfang letzten Monats zum Oberbefehlshaber der sogenannten „militärischen Spezialoperation“ Russlands ernannt worden war, da Sicherheitsanalysten und britische Verteidigungsbeamte mitgeteilt hatten, dass es aufschlussreich sein würde, wie Surovikin mit der Stadt Cherson umgeht ob er über bessere taktische Fähigkeiten verfügt als seine Vorgänger.

Als die Ukraine mit einer Gegenoffensive begann, die im Sommer begann, war Russlands taktische Position am Westufer des Flusses hoffnungslos gefährdet, und Moskau riskierte, einige seiner besten Soldaten – hauptsächlich Fallschirmjäger – zu verlieren, wenn es sich nicht zurückzog. „Aus Sicht der Schlachtfeldgeometrie ist es eine schreckliche Position für die Russen“, sagte Jack Watling, Experte für Landkriegsführung am britischen Royal United Services Institute, gegenüber POLITICO.

„Aus rein militärischer Sicht wären die Russen viel besser dran, sich aus der Stadt Cherson zurückzuziehen und sich darauf zu konzentrieren, den Fluss zu halten [from the east bank], und dann den Großteil ihrer Streitkräfte auf die Saporischschja-Achse zu stellen. Aber aus politischen Gründen haben sie das nur langsam getan und scheinen bereit zu sein, gegen eine verzögernde Aktion anzukämpfen“, fügte er hinzu.

Aber was auch immer der Grund für die Verzögerung beim Rückzug sein mag – wahrscheinlich politische Opposition aus dem Kreml – laut dem pensionierten US-General Mark Hertling, einem ehemaligen kommandierenden General der United States Army Europe, ist ein Rückzug seit einiger Zeit in Sicht getwittert es sei seit dem 3. Oktober „vorhersehbar“ gewesen.

Der Rückzug gehört zu den schwierigsten Militärmanövern, die in geordneter Weise durchgeführt werden können, wie die Route der russischen Streitkräfte in der Nähe von Charkiw im September gezeigt hat. Allerdings hat Surovikin einige Vorteile für seinen Rückzug, die den Kommandeuren bei Charkiw nicht zur Verfügung standen. Er hat ein natürliches Merkmal – den Fluss – auf das er zurückgreifen kann, und in der Vorhut hat er erfahrenere Truppen.

Obwohl der Rückzug ein kluger taktischer Schachzug sein mag, stellte Hertling fest, dass, selbst wenn er reibungslos verläuft, „der Rückzug eines Feindes erfahrungsgemäß viele Möglichkeiten bietet“, um operative Informationen zu sammeln und die Fähigkeiten der eigenen Gegner auszuarbeiten. „Fügen Sie zu all dem die damit verbundene gesunkene Moral der abziehenden Truppe hinzu. Es stärkt nie den Willen einer Truppe, zu einer rückläufigen oder Rückzugsoperation befohlen zu werden. Diese Aktion wird die Moral der RU-Streitkräfte nur weiter senken und den Kampf in der UA verstärken“, er getwittert.

Da jetzt russische Fallschirmjäger aus der Stadt Cherson befreit werden, wird erwartet, dass sie weiter nach Norden verlegt und in der Nähe von Donezk stationiert werden, wo die russischen Streitkräfte unter dem Druck einer weiteren ukrainischen Gegenoffensive stehen.

Es ist auch erwähnenswert, dass der russische Abzug ein persönlicher strategischer Triumph für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist.

Sicherheitsquellen in London und Kiew teilten POLITICO Anfang letzten Monats mit, dass der ukrainische Generalstab sich der großen Offensive um Kharhiv widersetzt habe, weil er befürchtete, dass ihnen dadurch Material entzogen und sie nicht in der Lage sein würden, schnell nach Cherson vorzudringen. Zelenskyy argumentierte, sie könnten beides tun – die Bodenhaftung im Süden aufrechterhalten und gleichzeitig im Nordosten angreifen.

Er hat sich als richtig erwiesen.