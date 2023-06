BRÜSSEL – Kiew strebt auf einem Gipfel im nächsten Monat eine Verpflichtung zu seinen NATO-Mitgliedschaftsbestrebungen an, sagte der ukrainische Botschafter bei der Allianz am Dienstag.

Im Gespräch mit POLITICO in Brüssel sagte die ukrainische NATO-Botschafterin Natalia Galibarenko, ihr Land wünsche „eine Art Einladung – oder zumindest die Verpflichtung (…), den Zeitrahmen und die Modalitäten unserer Mitgliedschaft zu prüfen.“

Die Staats- und Regierungschefs der NATO werden sich Mitte Juli in Vilnius zum jährlichen Gipfeltreffen des Bündnisses treffen, und die Frage der Beitrittsbemühungen der Ukraine dürfte der politisch heikelste Punkt auf der Tagesordnung sein.

Aber Galibarenko, der die Ukraine seit 2021 bei der NATO vertritt, zeigte ein klares Verständnis dieser Möglichkeit.

Sie räumte ein, dass für viele jedes Engagement „eine rote Linie darstellt (…), weil sie glauben, dass es eine Belastung für sie darstellt.“

„Ich kann den Punkt verstehen – ich kann ihn nicht unterstützen“, sagte Galibarenko und betonte gleichzeitig, dass „wir realistisch sind und derzeit nicht darauf drängen, uns die Mitgliedschaft zu gewähren.“

Mehrere westliche Hauptstädte plädieren dafür, erst nach Kriegsende ernsthaft über den künftigen Platz der Ukraine in der NATO zu diskutieren.

Ukrainische Beamte sagen, sie verstehen, dass das Land der NATO nicht beitreten wird, während die Kämpfe andauern, und dass eine direkte Einladung zum NATO-Beitritt auf dem Gipfel in Vilnius unwahrscheinlich ist – sie drängen jedoch immer noch darauf, dass die NATO-Staats- und Regierungschefs eine „politische Entscheidung“ über die Mitgliedschaft treffen.

„Lassen Sie uns zum Beispiel eine Art Verpflichtung vereinbaren – wenn die Bedingungen es erlauben, wenn der Krieg vorbei sein wird“, sagte Galibarenko.

Sowohl Kiew als auch zahlreiche Verbündete an der Ostflanke der NATO üben Druck darauf aus, dass das Bündnis über die 2008 auf einem Gipfeltreffen in Bukarest getroffene Vereinbarung hinausgeht, wonach die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden wird und dass der nächste Schritt ein sogenanntes Bündnis wäre Aktionsplan für die Mitgliedschaft (MAP).

In den letzten Tagen haben Beamte die Idee geäußert, dass ein Kompromiss in Vilnius darin bestehen könnte, die Anforderung an die Ukraine, einen MAP für ihren Weg zur Mitgliedschaft zu haben, aufzugeben.

Auf die Frage am Wochenende, ob er der Ukraine den Beitritt zum Bündnis erleichtern würde, gab US-Präsident Joe Biden jedoch zu verstehen, dass er Abkürzungen nicht befürworte.

„Ich werde es nicht einfacher machen. Ich denke, sie haben alles getan, um ihre Fähigkeit zur militärischen Koordinierung unter Beweis zu stellen, aber es stellt sich die Frage: Ist ihr System sicher? Ist es nicht korrupt? Erfüllt es alle Standards?“, sagte der US-Chef und fügte hinzu: „Ich denke, das werden sie.“ Ich denke, sie können es. Aber es geschieht nicht automatisch.“

Auf die Kommentare Bidens angesprochen, argumentierte der ukrainische Botschafter, dass die Umsetzung der Reformen der Ukraine einfacher sein würde, sobald sie dem Club beigetreten sei.

„Ich denke, der Präsident hat recht, wenn er sagt, dass noch viel zu tun ist“, sagte sie.

Aber, so argumentierte der Botschafter, andere Länder, die dem Bündnis beigetreten seien, hätten ihre Mängel; und einige Länder, wie Finnland, konnten den MAP-Prozess überspringen.

Kiew werde sich auf jeden Fall weiterhin für eine engere Beziehung zur NATO einsetzen – unter Anerkennung aktueller Einschränkungen, betonte sie.

„Ich versuche, pragmatisch zu sein“, sagte Galibarenko und lobte ein erwartetes NATO-Hilfspaket, einen „Verteidigungsübergangsplan“, der die Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte unterstützen soll, und einen Schritt zur Aufwertung der derzeitigen NATO-Ukraine-Kommission in das engere Format des NATO-Ukraine-Rats .

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kürzlich damit gedroht, nicht am Gipfel in Vilnius teilzunehmen, wenn er kein klares politisches Signal von der Allianz erhält.

Aber Galibarenko spielte das herunter und beschrieb die geplante neue Hilfe und den NATO-Ukraine-Rat als „eine Verbesserung unserer Beziehungen“.

Während der Präsident „nicht einfach noch einmal für das Familienfoto nach Vilnius fahren kann“, sagte sie, stelle die neue Unterstützung eine „solide Grundlage für den künftigen Präsidenten“ dar.

Eine fehlende Einladung zum Beitritt zur Allianz wäre eine „schlechte Botschaft“, sagte der Botschafter. Aber „es ist nicht das Ende der Welt, wenn es in Vilnius keine Einladung gibt“, sagte sie. „Also nicht heute … aber vielleicht morgen, nächstes Jahr in Washington, wer weiß?“